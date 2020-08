O malého Soptíka

KDY: Neděle 30. srpna od 9 hodin

KDE: Hasiči, Paseky

Tradiční dětská soutěž v požárním útoku. Soutěž proběhne na hřišti v Jabloneckých Pasekách za sokolovnou (Chronos).

Horečka sobotní noci

KDY: Sobota 29. srpna od 21 hodin

KDE: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou



Brány Klubu Na Rampě v Jablonci nad Nisou se opět otevírají. Do klubu přiláká rockery v sobotu Horečka sobotní noci. Po vynucené pauze opět klub zahájí legendární rockovou peckou Deep Purple z roku 1972 Smoke on the Water průřez největšími rockovými hity napříč desetiletími minulého století. Hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

Slam Poetry Show

KDY: Pátek 28. srpna od 17 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou



V rámci Jabloneckého kulturního léta se v pátek 28. srpna v Eurocentru v Jablonci nad Nisou uskuteční Slam Poetry Show. Slam Poetry je performativní žánr na pomezí poezie a dramatu a má jen málo pravidel: vlastní text, žádné rekvizity, popřípadě též časový limit. Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní improvizaci, mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují publikum.

Hudební léto na kempu - Kaleidoskop

KDY: Sobota 29. srpna od 18 hodin

KDE: Kemp Tanvaldský Špičák



Koncerty pod širým nebem v areálu Kempu Tanvaldský Špičák. Přijďte si poslechnout dobrou hudbu a občerstvit se v naší hospůdce. Vstupné zdarma.

Minerální družina

KDY: Sobota 29. srpna od 19 hodin

KDE: Zřícenina hradu Vranov-Pantheon, Malá skála



Vystoupení pražského seskupení muzikantů hrající jazz – swing.

Koncert kapely Plevel

KDY: Pátek 28. srpna od 19 hodin

KDE: Sluneční lázně, Jablonec nad Nisou



Přijďte si užít podvečer u krásné přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou se skvělou hudbou, občerstvením a spoustou zábavy. Vstupné je dobrovolné.