Tanvaldské hudební jaro

KDY: pátek 28. května od 19 hodin

KDE: kostel Františka z Assisi v Šumburku

ZA KOLIK: 75-100 Kč

V rámci páteční Noci kostelů odstartuje v Tanvaldu 65. ročník hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro. O zahájení se postará soubor Bardolino s programem nazavným Cesta kolem světa za 80 minut. Koncert se koná od 19 hodin v kostele sv. Františka z Assisi na Šumburku. Hudební jaro nabídne ještě dva koncerty v průběhu června.

Tanvaldské vrcholky

KDY: sobota 29. května od 7 hodin

KDE: start u Infocentra v Tanvaldu

ZA KOLIK: 20 Kč



První ročník turistického pochodu nabídne pět různě dlouhých tras. Nejkratší má 6 km s cílem na vyhlídce Špička, nejdelší měří 30 km a účastníky zavede třeba na Štěpánku. Start je mezi 7. a 10. hodinou u infocentra, cíl do 18 hodin v kempu Tanvaldský Špičák. Trasy lze zdolat pěšky nebo na kole, ty kratší by měly jít zvládnout i s dítětem v terénním kočárku. Každý účastník obdrží pamětní list a medaili.

Designová 100 a Reflexe

KDY: do 5. září

KDE: Muzeum skla a bižuterie

ZA KOLIK: 40-200 Kč

Výstava Designová 100 mapuje jedno desetiletí akvizičních aktivit Muzea skla a bižuterie v oblasti současného designu a představuje reprezentativní výběr ze stovek předmětů, které muzeum získalo v posledním desetiletí, ať již v rámci Trienále nebo dalších projektů. Výstava Reflexe pak prezentuje díla zahraničních sklářských výtvarníků tvořících v České republice.

Přečtěte si knihu Tiché dítě

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 357 Kč



Šestiletý Aiden zmizel při povodni. Jeho tělo se nenašlo a Emma se musela smířit s tím, že svého syna už nikdy neuvidí. O deset let později je připravena založit rodinu s novým partnerem. Aiden se však zjeví jako přízrak z minulosti a zranění na jeho těle vypovídají o tragickém příběhu, který nikdo neuslyší. Chlapec totiž nemluví. Jeho mlčení je pro matku daleko trýznivější, než kdyby se konečně dozvěděla, kdo jejího syna unesl.

Zahrajte si hru Rone –Race of New Era

KDY: kdykoliv

KDE: e-shopy

ZA KOLIK: od 670 Kč

Zahrajte si stolní hru Rone – Race of New Era. "Teď máš i ty šanci zapojit se do celosvětového konfliktu, využít své vůdčí schopnosti a pozvednout morálku svých lidí. Dáváš přednost „starým dobrým“ lidem nebo chceš raději spoléhat na obří vojenské stroje? Co třeba najmout žoldácké hybridní jednotky nebo využívat nezkrotné mutanty? Je jenom na tobě, jak zajistíš svým vojákům to nejlepší dostupné vybavení a ukážeš svým nepřátelům, kdo je vládcem nového pořádku." RONE je originální česká strategická karetní hra situovaná do postapokalyptické doby plné násilí, lidského neštěstí a všudy­přítomné zkázy. Do světa, ve kterém se lidé snaží získat zpět své výsadní postavení poté, co globální nukleární válka zničila téměř všechny výdobytky civilizace a zbyla pouze hrstka neznečištěných míst a použitelných zdrojů, o které svádí nekonečné boje roztroušené skupinky přeživších. Hráči jsou představováni kartou svého hrdiny a hrají jednotky nebo jednorázové efekty (taktiky) s cílem zničit všechny karty z protivníkova balíčku.