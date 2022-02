Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství. Hrají: Vojtěch Dyk, Tatiana Dyková, Radovan Klučka.

The Cubes

KDY: Pátek 28. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 150 korun



Rockové trio z Liberce slaví třetí narozeniny. Support: poprockoví liberečtí The Neons.

Železnobrodské divadelní hry

KDY: Pátek 28. ledna – neděle 30. ledna

KDE: Městské divadlo, Železný Brod

ZA KOLIK: 80/50 korun

DS Tyl zve na každoroční lednové Železnobrodské divadelní hry. Jako každý rok se v pátek a v sobotu od 19 hodin hraje pro dospělé diváky. Děti se mohou těšit na pohádkové představení v neděli od 15 hodin.

Program:

Pátek 28. 1. od 19 hodin: Muž na vodítku – komedie v podání souboru Podio Semily. Na scéně uvidíte mladý pár, který má před sebou romantický večer se žádostí o ruku. Místo zásnub, ale hrozí rozchod. Do záchrany vztahu se pustí obě matky. Sami uznejte, že to nemůže skončit špatně, navíc když jedna je dokonalá žena a druhá feministka…

Sobota 29. 1. v 19 hodin: Jdeme na to – muzikál v podání Divadla V Roztocké, Jilemnice

Neděle 30. 1. v 15 hodin: Babička a bráška králík – pohádka v podání souborů Na kafíčkua ZUŠ Turnov.

Sokolka Cup 2022

KDY: Sobota 29. ledna od 14 hodin

KDE: před sokolovnou, Loužnice



OÚ Loužnice zve na závody na saních. Od 13 do 14:45 prezentace závodníků. Pořadatelé doporučují helmu na hlavu a další chrániče těla. Občerstvení zajištěno. Speciální cena pro originální či historický kostým a saně. Závody se uskuteční, pokud to přírodní podmínky dovolí a bude dost sněhu.