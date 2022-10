Prázdninové tvoření pro veřejnost KDY: Do neděle 30. října od 10 do 17 hodin KDE: Muzeum skla a bižuterie

Na období podzimních prázdnin si jablonecké muzeum připravilo tvůrčí dílny. Od středy 26. až do neděle 30. října si v ateliéru můžete vyzkoušet výrobu tácků zdobených skleněnou mozaikou nebo ozdobnou dekoraci v barvách podzimu. Vstup je v rámci vstupenky do muzea. V pátek 28. října bude u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu zvýhodněné vstupné do celého muzea, tedy včetně tvoření.

Sokolský běh republiky

KDY: Pátek 28. října od 12 hodin

KDE: Tyršův park



Už počtvrté se založení Československa slaví sérií běhů po celém území republiky i daleko za jeho hranicemi. Česká obec sokolská tak oživuje tradici původního tzv. rozestavného běhu. V Jablonci nad Nisou se poběží v Tyršově parku. Výdej čísel začne v 12 hodin, závody odstartují ve 14 hodin.

Tanec, tanec… 2022

KDY: Pátek 28. října a sobota 29. října od 19 hodin, neděle 30. října od 13 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 150 korun

Letošní 36. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2022, která se uskuteční v Jablonci nad Nisou ve dnech 28. – 30 října, v sobě ukrývá několik významných výročí: právě letos je tomu 45 let, co se přehlídka konala vůbec poprvé. Jablonec, v němž našla zázemí od roku 2003, je tak hostitelským městem podvacáté a současně podesáté se bude udělovat Cena města tance. Letošní celostátní přehlídka je připisována dvěma významným osobnostem tanečního světa. Páteční odpolední pořad Živá minulost v tanci přinese osobní vzpomínání Evy Blažíčkové, zakladatelky Duncan centre konzervatoře Praha, na Jarmilu Jeřábkovou, která je považována za zakladatelku moderní české taneční výchovy a která by letos oslavila 110 let od narození. Sobotní stejnojmenný pořad uvede osobní vzpomínání Doroty Gremlicové, profesorky pražské HAMU, na Boženu Brodskou, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj české taneční vědy a historiografie a která by oslavila 100 let od narození. V městském divadle bude v hlavním programu ve dvou komponovaných večerech pro širokou diváckou obec uvedeno třiadvacet současných českých choreografií nominovaných z přehlídek krajských. Jablonecké Parau Parau uvidíte v choreografii Stvořeni k tvoření a Taneční a pohybové studio Magdaléna uvede choreografii Maagal a choreografii Hledej smysl v nesmyslu. V nedělním tanci závěrečném pak uvedou ZUŠ Vodňany a Flash Dance Company TJ Sokol Jaroměř výsledky svých rezidenčních pobytů za rok 2021 a 2022.

Halloween na Základně

KDY: Sobota 29. října od 14 hodin

KDE: Základna, u Jablonecké přehrady



Po roce se bude konat opět akcička Halloween na Základně. Na co se můžete těšit? DJ Boodie, speciální drinky, soutěže, vyřezávání dýní nebo malování na obličeje.

Musica Florea

KDY: Neděle 30. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 240 - 270 Kč

Soubor Musica Florea letos slaví 30 let své existence. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky, kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru, a jsou zároveň zárukou jeho renomé. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální skladby symfonické, operní a oratorní od počátků baroka po 20. století. U příležitosti svých 30. narozenin a také u příležitosti připomenutí Dne vzniku samostatného Československa odehraje Musica Florea Dvořákovu Rapsodii I. a Symfonii č.7 v dobové interpretaci.

Halloween party

KDY: Sobota 29. října od 15 hodin

KDE: sokolovna, Železný Brod

ZA KOLIK: 30/50 Kč



Halloween party pořádá RC Andílek Železný Brod. Připraveny budou soutěže pro děti, dílničky, strašidelná diskotéka, čarodějnický punč a občerstvení, balónková zvířátka a tance s animátorkou. Strašidelné kostýmy jsou vítané.

Zpátky do života

KDY: do 19. listopadu

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady

Výstava Radovana Klase ze Smržovky. K vidění jsou koláže, asambláže a objekty. Ve své tvorbě autor vrací zpět do života věci, které už dosloužily. Taková malá „recyklace” – autodíly používá k zarámování obrazů, staré hračky a elektroniku zase jako jejich součást. Obrazy s panenkami jsou jako živé a každý v nich uvidí jiný význam. Minimálně jedna koláž je s železnobrodskou tématikou. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin.

Janovských 11 a 19 kilometrů – Memoriál Vráti Zajíčka

KDY: Sobota 29. října od 9:30

KDE: Janov nad Nisou

Sportovně společenská akce je pořádána od roku 1976. Přespolní běh, turistický pochod, závod handicapovaných, canicross v podzimní přírodě. Více na http://www.11a19.cz

Skleněný víkend s halloweenskou skleněnou dílnou

KDY: Čtvrtek 27. října – neděle 30. října

KDE: Sklárna a minipivovar Novosad & syn

Kromě tradičních nabídek bude pro vás otevřena i speciální halloweenská tvořivá dílna – rytí a malování na sklo. Připraveny budou prohlídky sklárny s průvodcem, výprodej skleněných výrobků nebo ochutnávka piva.

Prodloužený víkend v muzeu a Výtopně

KDY: Pátek 28. října – neděle 30. října od 10 do 17 hodin

KDE: nádraží, Kořenov

O prodlouženém víkendu 28. - 30. října bude mimořádně otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy i Výtopna Kořenov.