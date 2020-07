Summer Jumping Party

KDY: pátek 3. 7. od 17 hodin

KDE: Jablonex Jablonec nad Nisou

Tentokrát dokonce až 50 trampolín na jednom místě a samozřejmě tři zkušené lektorky.

Dílna inspirace

KDY: Sobota 4. července - pondělí 6. července

KDE: Palace Plus (Jablonex) Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Akci pro kreativní dámy a pány, kteří se chtějí naučit některé profesionální bižuterní techniky, připravilo na prodloužený víkend centrum jablonecké bižuterie Palace Plus. Šest tvůrčích dílen povedou nejlepší designerky z oboru bižuterie. Opět na vás čeká plno nových technik, např. šitá kulička, obtáčený kroužek rokajlem, vinuté perle nad kahanem, duté foukané perle, tradiční ketlování a jiné. Pro děti je připravena naše korálková dílna. Vstup, včetně jednoho vlastnoručně vyrobeného šperku, je zdarma. Na Dílnu inspirace můžete přijít od soboty do pondělí vždy od 10 do 16 hodin.

Znouzecnost

KDY: sobota 4. 7. od 19 hodin

KDE: Chata Proseč



Poslechněte si svoji oblíbenou kapelu s nejhezčím výhledem v Jablonci nad Nisou v doprovodu plzeňského nebo svijanského piva.

Josefodolské divadelní jaro

KDY: Od pátku 3. července

KDE: Divadlo Josefův důl



30. ročník krajské postupové přehlídky venkovských divadelních souborů Josefodolské divadelní jaro se chystá na nadcházející víkend. Přehlídka se koná v budově divadla v Josefově Dole od pátku do neděle a nabídne šest představení. V pátek v 19:30 hodin akci zahájí domácí soubor DS J. K. Tyl Josefův Důl s představením Tvrdohlavá žena. V sobotu se zájemci o ochotnické divadlo mohou těšit na besedu s porotou, která začne v 10 hodin.

Historický víkend na Rozhledně Štěpánka

KDY: 4. 7. až 5. 7.

KDE: Rozhledna Štěpánka, Kořenov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



SHŠ Artus Bohemia pořádá 7. ročník Historického víkendu na rozhledně Štěpánka. Čekají vás šermířská vystoupení, lukostřelba, ražba mincí a mnoho dalšího. Program: 4. 7. - 11:00 Hradní posádka, 14:00 Bard - renesance, 17:00 Rytířský turnaj. 5. 7. - 11:00 Bratři - renesance, 14:00 Rytířský turnaj.

Léto na Krásné s Kittelem

KDY: sobota 4. 7. - pondělí 6. 7.

KDE: Kittelův dům na Krásné



Rytí skla, filcování suchou jehlou a dílničky pro děti. Zážitkové prohlídky s dr. Kittelem pro děti. Kapely budou hrát po celý den.