Trifikus - koncert v Pražské ulici

KDY: pátek 2. července od 16 hodin

KDE: knihkupectví a antikvariát Fryč

ZA KOLIK: zdarma

Hudební skupina interpretující evropskou hudbu vrcholného středověku. Členové kapely hrají na repliky středověkých hudebních nástrojů, jako jsou šalmaje, dudy, flétny, bicí nástroje davul či bodhran, strunné nástroje cistra, trumšajt a středověká harfa

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany

KDY: sobota 2. července od 8:30

KDE: kryt civilní obrany

ZA KOLIK: 50 Kč nebo 30 Kč



Každou první sobotu v měsíci je možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek CO kryt v Lucemburské ulici. Časy prohlídek: 8:30, 10:00, 11:30 a 13:00 hod. Prodej vstupenek: Městské informační centrum Liberec. Prozkoumejte největší liberecký kryt civilní obrany, uvidíte ukázky plynových masek, ochranných obleků i původní vybavení – plně funkční strojovnu a filtroventilační zařízení.

165 let Sklářské školy v kamenickém Šenově

KDY: do 5. září

KDE: Sklářské muzeum

ZA KOLIK: 50 Kč nebo 25 Kč

Je to již 165 let, kdy byla v roce 1856 založena v Kamenickém Šenově škola kreslení, malby a modelování. Jejím prvním ředitelem byl akademický malíř Jan Dvořáček z Dobrušky, který byl do Kamenického Šenova pozván, aby zahájil odborné vyučování. Vznik školy iniciovali majitelé sklářských a lustrařských firem z oblasti kamenicko-šenovska, kteří vycítili potřebu kvalitního vzdělávání pro sklářské mistry a tovaryše. Na těchto základech stojí dnešní sklářská škola, která se snaží udržovat výjimečné vztahy s výrobci skla a svítidel z blízkého i vzdáleného okolí, tak jak bylo nastaveno v jejích začátcích. Mezi největší sociální partnery školy patří firmy Preciosa Lighting Kamenický Šenov, Moser Karlovy Vary, Crystalex Nový Bor, Pačínek Glass Kunratice a řada dalších výrobců a zušlechťovatelů skla.

Českolipský kachel

KDY: do 18 prosince

KDE: www.muzeumcl.cz

ZA KOLIK: zdarma



Virtuální výstava Českolipský kachel – Alegorie z Panské ulice je věnována jednomu z mnoha nálezů získaných při záchranném archeologickém výzkumu realizovaným pracovištěm archeologie a speleoantropologie Vlastivědného muzea v České Lípě v roce 2018 v prostoru zahrady domu čp. 229/4. Prezentovaný kachel je zachovaný v množství fragmentů, které umožnily pomocí 3D technologie vytvořit jeho rekonstrukci. Vyobrazení na čelní stěně kachle v podobě ženy s dítětem pravděpodobně představuje renesanční motiv alegorie ctnosti Charitas.

Koncert skupiny Krucipüsk

KDY: pátek 2. července od 20 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 350 Kč

LKoncert stále nekompromisní metalová formace, která letos slaví 30 let od svého založení, na letní scéně Eurocentra. Skupina vznikla v Liberci v roce 1991, kdy Tomáš Hájíček, frontman punkové skvadry Hubert Macháně, spojuje, své síly s trash metalovou partou Veteš. Skupina prorazila se svým druhým albem „Cirkus dneska nebude“ a následným koncertováním na letních festivalech. Krucipüsken prošla četná řádka známých hudebníků. Současně vystupuje ve složení Tomáš Hájíček – zpěv, Jaroslav Gabriel – kytara, Marek Haruštiak – baskytara, Vojtěch Douda - bicí. V této sestavě skupina také nahrála poslední album Amen, které stihla v Jablonci představit v prosinci minulého roku. Aby ukojila hlad fanoušků, vrací se i letos se do svého domácího regionu.

Zvířátka z korálků a měkkých drátů

KDY: sobota 3. července od 10 do 17 hodin

KDE: Kristiánov

ZA KOLIK: zdarma



Máte rádi přírodu a jste tvořiví? Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s muzejní edukátorkou si můžete ve vybraných prázdninových víkendech vyrobit zajímavé předměty z korálků, skleněných kamínků a dalších materiálů, které mají svůj původ možná právě na Kristiánově.