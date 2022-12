Akce nabídne ochutnávku tradiční předvánoční atmosféry - hudbu, zpěv, tanec, jídlo a pití, vánoční vůně, ukázky tradičních řemesel s možností nákupu výrobků, tvorbu vánočních ozdob a dekorací, vyprávění z historie města. Program na www.ohkjablonec.cz.

Divadelní procházka sokolovnou

KDY: Pátek 2. prosince od 17:30

KDE: sokolovna



Diváci se seznámí s příběhy a těžkostmi, které jablonecký sokol zažíval od samotného počátku svého fungování. Po patnáctičlenných oddílech projdou prostory sokolovny od půdy po sklep a během 45 minut jim budou přiblíženy zásadní momenty 20. století, které se otiskly i na fungování jablonecké jednoty. Součástí putování je také setkání se současnou starostkou jablonecké jednoty sokolské Jitkou Skalickou. Společně skupině představí fungování Sokola Jablonec dnes a jeho plány do budoucna. Celá procházka končí v nově vznikajícím multifunkčním kulturním prostoru, který nyní slouží jako komunitní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny - Sokolka. Pro divadelní procházku se stala hlavní inspirací bohatá kronika jablonecké jednoty, která byla tvůrcům zapůjčena. Divadelní zážitek zprostředkuje 33 herců, hudebníků a tanečníků, jak amatérských, tak profesionálních. Celý koncept připravil tvůrčí tým Báry Purmové, Anny Strnadové a Filipa Nováka. V dopoledních hodinách se procházka hraje pro studenty základních a středních škol, pro které organizátoři připravili pracovní listy. Pokud chtějí mít diváci jistá místa, je možné si zarezervovat konkrétní čas na emailu tuzmese@gmail.com. Ve 20.30 pak celou akci zakončí kapela Trio Holinky ve výše zmíněném multifunkčním kulturním prostoru.

Advent ve Voltu

KDY: Pátek 2. prosince od 10 do 20 hodin

KDE: zahrada Pivovaru Volt

Program: 10:00-19:00 Vánoční trhy 15:00-16:00 přednáška se sládkem Pivovaru Volt Martinem Paloušem o česko-německém pivovarnictví (1. patro - salonek) 16:00-18:00 Mikulášská nadílka s čertem, mikulášem a andělem 16:00-17:00 Eva Cendors - francouzské šanzony " - adventně vánoční cyklus 17:00-18:00 KTZ - klub tajných zahradníků - mladé folkově-coverové duo z Jablonce V mezičase bude hrát DJ Björn Fabler.

Švestka

KDY: Pátek 2. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: od 450 Kč



Představení souboru Divadla Járy Cimrmana.

Lanugo

KDY: Pátek 2. prosince od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 290 - 340 Kč

Multižánrová formace balancující na pomezí světů akustiky a elektroniky. Jejich živá vystoupení nabízejí strhující zážitek, jak už několikrát Rampa zažila.. V roce 2009 se představili eponymním debutem a na konci roku 2011 pokřtili na Nové scéně Národního divadla druhé album Lanugo, 2011. Za tuto desku si kapela vysloužila nominaci na ceny Apollo. Následovalo EP Lanugo, 2014 s hitem Sára a ke konci roku 2019 v pořadí čtvrté album Lanugo, 2019, které bodovalo v anketách o nejsilnější a nejlepší desku roku 2019. Aktuálně kapela připravuje materiál na nové album plánované k vydání v roce 2023.

Mikulášský zahradní trh

KDY: Sobota 3. prosince od 10 do 17 hodin

KDE: Podzimní ulice 1674/54

ZA KOLIK: 30 Kč



Těšit se můžete nejen na tradičního svařáka, opravdický vánoční stromeček, ručně tvořený betlém, ale i na regionální tvůrce, kteří vám nabídnou své úžasné výrobky. Nebude chybět zpěv vánočních koled, loutkové divadlo a na děti se přijde podívat Mikuláš s čertem i andělem.

Mikulášské pohlazení

KDY: Sobota 3. prosince od 15:30

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 50/60 Kč

Kulturní akce se zábavným programem pro děti spojená s nadílkou. V ceně pro dítě je balíček. Vstupenky je nutné zakoupit předem v DDM Vikýř nebo v pokladně Eurocentra.

Vánoce s Nisankou

KDY: Sobota 3. prosince od 16 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 70/120 Kč



Pásmo lidových zvyků, tanců a písní z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší. Účinkují: Folklorní souboru Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou, host: Folklorní soubor Lipka Pardubice.

Rozsvícení vánočního stromu v Kokonín

KDY: Sobota 3. prosince od 16 hodin

KDE: KD Kokonín

Tradiční adventní akce s rozsvícením stromu, hudebním vystoupením a oblíbeným svařákem. Od 16:00 vánoční dílničky v Kulturním domě Kokonín, v 18:30 rozsvícení vánočního stromu před kulturním domem.

Mikulášská na Petříně

KDY: Neděle 4. prosince od 16 hodin

KDE: Hotel Petřín



Čert, Mikuláš i anděl na Petříně. Můžete se těšit na opravdové peklo s Luciferem, čerty i čerticemi. Očekává se také návštěva Mikuláše s andělem. Masky vítány.

Rozsvěcení vánočního stromu ve Mšeně

KDY: Neděle 4. prosince od 16 hodin

KDE: přehrada Mšeno

Rozsvícení ozdob na přírodním vánočním stromu u hráze jablonecké přehrady (poblíž Prutu), pod nímž proběhne krátké vystoupení pěveckého souboru Izerína, který zazpívá klasické koledy. Pořadatelem je zapsaný spolek Jablonecká přehrada a Osadní výbor Mšeno, jsou pozváni i trhovci s občerstvením a světelnými efekty.

Vánoční trhy na Bělišti

KDY: do neděle 4. prosince od 9 do 17 hodin

KDE: národopisná expozice Běliště, Železný Brod



První prosincový týden bude na Bělišti ve znamení adventní atmosféry. Hned ve čtvrtek bude otevírací doba prodloužena o hodinu, neboť od 17.00 vystoupí My Gospel. Téměř hodinový koncert tohoto pěveckého sboru ze Železného Brodu, který vede Adéla Gážiová, si budete moci užít v půdních prostorech domu. V pátek od 16. hodiny vystoupí žáci swingového orchestru Základní umělecké školy. Mladí umělci se svými dechovými nástroji předvedou skladby nastudované pod vedením učitele Rudy Müllera. Rodinné centrum Andílek připraví před domem adventní spirálu, kterou v sobotu večer budou moci svými vlastnoručně vyrobenými svícínky rozsvítit dětští návštěvníci. Začátek bude v 16.30 hodin. V neděli si na své příjdou rodiny s dětmi. Od 13. hodiny na půdě sehraje turnovský loutkářský soubor Čmukaři pohádku „Kašpárek chodí pěšky“. Těšit se můžete na ukázky řemesel paní Aleny Matějkové (pátek a sobota) a malování vánočních kouliček na přání od paní Jany Doskočilové (neděle). Středisko volného času Mozaika a rodinné centrum Andílek se budou se svými tvůrčími dílničkami po celou dobu konání trhů věnovat dětským návštěvníkům. Převážně pamětníkům udělá radost výstava „Volha byl náš přístav“ o proslulé brodské hospodě. Přijďte načerpat adventní atmosféru, vybrat dárky od regionálních řemeslníků a dílen, svým nákupem podpořit činnost Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska, ochutnat koláče, vánočky, štoly či preclíky lučanské pekárny a zahřát se Bělišťákem nebo teplým moštem!

2. adventní koncert

KDY: Neděle 4. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího

Učitelé ZUŠ a jejich hosté – rozezní se nástroje, hlasy i zrekonstruované varhany a vy si tak zpříjemníte večer poslechem sólových i společných děl českých i světových autorů.

Vánoční ozdoby

KDY: do 30. prosince

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady



Výstava různých druhů vánoční ozdob. Přijďte se inspirovat a naladit na vánoční atmosféru. V rámci výstavy budou každou středu probíhat workshopy, 7. prosince to bude korálkové tvoření

Mikulášská nadílka

KDY: Sobota 3. prosince od 16 hodin

KDE: na náměstíčku naproti Rotundě, Harrachov

Přijďte pozdravit Mikuláše, zjistit, co mají čerti zapsané v knize hříchů a schovat se pod křídla andělů. Nebudou chybět stánky s občerstvením a dárečky.

Mikulajda

KDY: Pátek 2. prosince

KDE: lesopark u Parhotelu

Těšit se můžete na soutěže pro děti, taneční vystoupení, mikulášskou diskotéku i přítomnost bytostí pekelných a nebeských.

Francouzské vánoční pohlazení

KDY: Sobota 3. prosince od 15 hodin

KDE: kostel sv. Archanděla Michaela



Koncert česko-francouzské herečky a písničkářky Evy Cendors, při kterém zazní adventní a vánoční písně jak francouzské, tak české, ale i skladby autorské.

Mikulášská stezka

KDY: Sobota 3. prosince od 16 do 20 hodin

KDE: šumburský park, Tanvald

S dětmi projdete krátkou stezkou a kdo si projde peklem, sladká odměna ho nemine. Občerstvení zajištěno. Pořádá SDH Tanvald Šumburk.

Mikulášská

KDY: Neděle 4. prosince od 15:30

KDE: zahrada RC Maják, Tanvald

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Na zahradě v altánu u Majáčku vás bude čekat Mikuláš se svým doprovodem. Vybírání podepsaných balíčků a zápis do Knihy hříchů od 15 do 15.20 hodin.

Vánoční svařák ve Výtopně

KDY: Sobota 3. prosince od 12 do 19 hodin

KDE: Výtopna, Kořenov



Netradiční vánoční atmosféru mezi historickými vozidly. Po několika letech se ve Výtopně Kořenov bude opět konat Vánoční svařák. Připraveno bude bohaté občerstvení, včetně svařeného vína. Ve Výtopně bude Mikuláš s čertem a andělem, kteří přinesou dětem drobné dárečky. Pro děti bude připravena vánoční dílnička: výroba vánočních dekorací z přírodních materiálů, sněhové vločky z korálků, malování sádrových a dřevěných mašinek, výroba svíček, vypalování do dřeva… V Kořenově bude mimořádně otevřeno Muzeum ozubnicové dráhy. Z Tanvaldu do Kořenova můžete vyrazit pravidelnými vlaky Českých drah. Vlak 2635 bude mimořádně veden již z Kořenova s odjezdem ve 20:04.