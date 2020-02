Koncert legendy československého bigbítu

KDY: 1.2. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 290,-

Jako bájný Fénix z popela povstala před nemnoha lety opět legendární skupina z počátku sedmdesátých let Energit, spojená především s osobností Luboše Andršta. Jejími řadami prošly takové osobnosti tuzemské scény, jako Vladimír Mišík, Vladimír Padrůněk nebo Emil Viklický. Energit, který se v 70. letech stal spolu s Jazz Q základním pilířem tuzemské jazz rockové scény, vystupuje nyní ve složení Luboš Andršt – kytara, Jiří Zelenka – bicí, Guma Kulhánek – basa a Jan Holeček – klávesy, zpěv.

Energit založili v roce 1973 kytarista Luboš Andršt, zpěvák Ivan Khunt, bubeník Jaroslav Erno Šedivý a baskytarista Vladimír Padrůněk. Tato první sestava neměla z důvodu zákazů hraní a následné emigraci Šedivého a Khunta dlouhé trvání. V polovině 70. let byl zvuk Energitu silně ovlivněn fusion kapelami jako Mahavishnu Orchestra, navíc obohacen o dechovou sekci. Během let se v kapele vystřídalo několik dalších muzikantů například Emil Viklický a další. V novém století byl Energit oživen a začal koncertovat. Svým blues rockovým až hardrockovým zvukem navazuje na kořeny původního Energitu ze začátku 70. let. Kapela v dubnu roku 2017 vydala úspěšné album Time’s Arrow a při této příležitosti obnovila koncertní činnost naplno.

Koncert My Sister Grenadine



KDY: 31.1. 19:00

KDE: G&B beads, s.r.o, Janovská 39

ZA KOLIK: 120,-



Berlínské duo My Sister Grenadine 31. ledna rozezní během svého akustického koncertu svou hravou virtuozitou útulný domek v úpatí Jizerských hor. Freakfolková kapela rozvíří vaši fantazii, vaše myšlenky na chvíli zůstanou v hlubokých jizerských lesích.

Vyzkoušej sněžné brusle Sled Dogs na Tanvaldském špičáku

KDY: 1.2. 8:30

KDE: Tanvaldský Špičák

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si zdarma vyzkoušet sněžné brusle Sled Dogs a přesvědčte se že:

- jsou jednodušší a zábavnější než lyže

- si poradí i s rozježděnou sjezdovkou

- jsou pohodlnější než lyžáky

- jsou splněným snem každého bruslaře nebo hokejisty

Doražte co nejdřív ráno, odpoledne bývají na půjčení dlouhé fronty.

THE SCOFFERS A SNAP CALL

KDY: 31.1. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 200,-

Vysmátá banda Grunge šílenců, která Vás nabije řádnými kytarovými rify a neskutečnou energií, vás zve na výjimečný koncert zvaný “Návrat Pionýrů” Support : Snap Call.

The Scoffers je česká rocková kapela hrající dnes už výhradně Česky. Kapela má za sebou po 9 letech existence více jak 300 živých koncertů po celé ČR. Mezi významnější akce patří festival Benátská noc, kde se The Scoffers ukázali už v roce 2012. Několik tisíc lidí je mohlo slyšet na na hlavní stagi festivalu Burger Fest 2015 na Výstavišti Praha. V roce 2016 kapela vyhrála český Hard Rock Rising pořádaný celosvětově společností Hard Rock Café, o rok později hrála pro plný stadion na malé stagi libereckého Léto Festu. V roce 2018 odjela na jaře úspěšnou tour jako support legendární liberecké kapely Krucipüsk, díky ní si The Scoffers zahráli i pro plný Lucerna Music Bar. Jarní tour si s Krucipüskem zopakovali i v roce 2019.

The Scoffers v roce 2011 založili Tomáš "Pospy" Pospíšil (zpěv), Ondra Prchal (kytara) a Vojta Růzha (baskytara), po pár letech se ke kapele přidal Vítek Příkaský (kytara). Kapela vystřídala několik bubeníků, počínaje Zdeňkem Drábkem, přes Matěje Macka, Tomáše Hájíčka Jr. (Krucipüsk) a Honzu Jirsu až po současného Vojtu Šilhána (Imaginárium a Big'O'Band). Koncem roku 2018 prodělala kapela zásadní personální změny, z kapely odešli Vojta Růzha a Ondra Prchal, na baskytaru byl obsazen Honza Plášil (SHK).

Snap Call je rock’n’rollová skupina z Turnova založena roku 2012. „Snap Call se pohybují v mixu vlivů blues rocku, hard rocku, motorkářského rock’n’rollu, jižanského rocku a dokonce byste vystopovali názvuky dirty country.“

Intenzivní seminář práce s tibetskými zpívajícími mísami

KDY: 1.2. 10:30

KDE: Palackého 4, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 1490 Kč/osoba samostatně, 1290 Kč/ osoba přihlášená ve dvojici



Tibetské mísy jsou používány k podpoře hojení, detoxikaci, uvolňování mentálních bloků, navození hluboké relaxace nebo jako meditační pomůcka. Během této dvouhodinové dílny se dozvíte spoustu zajímavého o původu, složení a různých metodách použití zvuku tibetských mís, naučíte se na tibetskou mísu hrát a různými způsoby ji rozeznívat.

Masáž zvukem tibetské mísy je metoda sloužící k detoxikaci tělesných orgánů, podpoře hojení a podpoře volného proudění lymfy. Tato celostní technika má v dlouhodobějším působení pozitivní vliv i na celkové rozpoložení člověka, jeho náladu, intuitivní složky nebo inspiraci. Během této tříhodinové dílny se dozvíte spoustu zajímavých informací spojených s touto technikou a vyzkoušíte si jaké to je takovou masáž zvukem dostat i jaké to je jí dávat.

Tento intenzivní seminář vám poskytne hlubší pohled na tibetské zpívající mísy, jak po stránce teoretické a praktické, tak i po stránce zážitkové. Dopoledne se s tibetskými mísami seznámíte blíž, naučíte se je různými způsoby rozeznívat a dozvíte se spoustu zajímavých informací o jejich původu, složení nebo použití a to včetně praktických ukázek. Po obědě se pak s tibetskými mísami naučíte pracovat při dílně zaměřené na masáž zvukem, kdy si vyzkoušíte jaké to je takovou masáž dostat a jaké to je jí dát. Na závěr tohoto zvukového semináře se pak budete mít možnost rozplynout při závěrečném koncertu těchto prastarých nástrojů. Celodenním seminářem vás provede František Horváth. Není podmínkou mít vlastní mísu, bude jich spoustu k zapůjčení.

Harmonogram

10.30 – 12.30 Seznámení s tibetskými mísami (použití, složení, rozeznění, ukázky) (2 h.)

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 16.30 Dílna na téma masáž zvukem tibetské mísy (3 h.)

16.30 – 17:00 Svačina

17:00 – 19:00 Meditační koncert a závěr (2 h.)

V ceně není zahrnuto jídlo ani pití. Jednotlivých bloků se nelze zúčastnit odděleně, pouze jako celku.

PORGY A BESS | GEORGE GERSHWIN, DUBOSE A DOROTHY HEYWARDOVI, IRA GERSHWIN

KDY: 1.2. 18:45

KDE: Kino Radnice

ZA KOLIK: 330,-



Porgy a Bess od tvůrčího týmu The Gershwins se do Met vrací poprvé od roku 1990 v nové inscenaci režiséra Jamese Robinsona, který s ní v Met debutuje. Americká „lidová“ opera, jak ji tvůrci nazvali v roce 1935, vypráví o mrzákovi Porgym, v podání Erica Owense, zamilovaném do Bess, kterou ztvární Angel Blue. David Robertson bude řídit hvězdný ansámbl, který tvoří Donovan Singletary v roli rybáře Jakea, Golda Schultz jako jeho manželka Clara, Latonia Moore v roli nešťastné vdovy Sereny, Frederick Ballentine, který zpívá drogového dealera Sportin’ Life, Alfred Walker v roli násilnického Crowna a v neposlední řadě legendární mezzosopranistka Denyce Graves v roli Marie, místní matróny a šéfky jídelny. Opera je plná nezapomenutelných melodií, včetně slavné klasiky „Summertime“ a dalších hitů, jako jsou „It Ain’t Necessarily So“, „Bess, You Is My Woman Now“, „I Got Plenty o’ Nuttin“ a „My Man’s Gone Now“. Inscenace vznikla v koprodukci s Anglickou národní operou a Nizozemskou národní operou a její letošní londýnská premiéra byla přijata s nadšenými ohlasy.

Nová inscenace, poprvé v HD