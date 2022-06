Pokračujeme další ročník pravidelné akce v pivovaru Volt věnované elektronické hudbě. První díl věnuje DJ ASK & Mishka žánrům jako funk, RnB a soul. Zastav se na správném břehu Jablonecké přehrady a nech se unést kvalitními rytmy, které tě unesou skoro až do říše snů.

Těla

KDY: Pátek 3. června od 19 hodin

KDE: Chata Proseč

ZA KOLIK: 350 korun



Oblíbená liberecká kapela Těla, která na hudební scéně působí už téměř 30 let, to rozjede na Chatě Proseč v rámi Koncertů na kopci.

Strýček Harry

KDY: Pátek 3. června od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 100 korun

Komedie využívající prvky lehkého anglického humoru. Celý děj se odehrává v milionářském domě strýčka Harryho a je zasazena do současnosti. Hlavním hrdinou se ovšem nestává strýček, ale jeho sluha James. Chlapík, kterému nechybí noblesa a humor. Ve chvíli, kdy si milionář Harry přivede do domu mladou manželku, kterou si tak trochu neuváženě vzal v Las Vegas, se začnou v domě dít věci. Jessika je velmi mladá, krásná, ale ke všemu je vegetariánka. Nabourá svým příchodem do té doby poklidný život dvojici mužů ve středním věku. Nutí Harryho jíst zdravě, běhat a ještě ke všemu očekává velmi rušný intimní život. Zcela zničený Harry žádá Jamese o pomoc. Jak James pomohl svému pánovi, se ovšem dozví divák až v závěru hry.

Zahájení sezony na Zubačce

KDY: Sobota 4. června od 8:30 hodin

KDE: Zubačka Tanvald – Kořenov - Harrachov



První letošní jízda nostalgických vlaků po ozubnicové trati Tanvald - Kořenov s ozubnicovou lokomotivou. Návazné historické vlaky s lokomotivou T334.0866 a vozem M152.0604 mezi Kořenovem a Harrachovem. V Kořenově budou připraveny hry a soutěže pro děti, stánky s občerstvením i propagačními předměty, Muzeum, důlní vláček i Výtopna. Celý den budou jezdit historické autobusy po okolí a vozit návštěvníky na turistické zajímavosti regionu. V Kořenově bude pro děti připraven tradiční den dětí plný her a soutěží včetně soutěže o nejhezčí obrázek Zubačky. Pro děti máme připraveno spoustu cen. V promítacím sále stanice Kořenov bude pro děti připravenou divadelní představení O kmotru zajíci od divadelního souboru Kordula. Jízdní řady a další podrobnosti na www.zubacka.cz.

Líšenské pochody

KDY: Sobota 4. června od 6 hodin

KDE: Líšný, start v sokolovně

Jubilejní 50. ročník turistické akce. Trasy různých délek od 7 do 50 kilometrů vedou nejhezčími místy Maloskalska a Českého ráje. Nejkratší trasu lze absolvovat i s kočárkem. Na páteční večer 3. června je na hřišti připraveno posezení s kapelou Nonstop. V sobotu je start v sokolovně od 6 do 11 hodin. Hlavní kontrola s občerstvením a udírnou je v Besedicích – U Kalicha. Odpoledne v cíli hraje kapela Kapelníci, večer v sokolovně zábava s kapelou Nonstop. Mapy tras najdete na webu www.lisenske-pochody.cz.

Maloskalská noc

KDY: Sobota 4. června od 10 hodin

KDE: Malá Skála

ZA KOLIK: 590 korun



Maloskalská noc je pohodový rodinný festival, kam mohou rodiče vzít i menší děti. Letos se koná v sobotu 4. června. Celý den bude opět nabitý bohatým doprovodným programem pro celou rodinu, odpoledne pak začínají hudební vystoupení, která budou trvat až do nočních hodin. Součástí festivalu bude tradiční neckyáda a spousta dalších atrakcí pro děti i dospělé. Můžete se těšit na vystoupení těchto interpretů: Michal Hrůza & kapela Hrůzy, Walda Gang, Děda Mládek Illegal Band, Šimon Mikez, Ovčie Kiahne a další. A také na Maloskalské pivo!

Staromilská pouť do Bzí

KDY: Sobota 4. června od 11 hodin

KDE: Bzí u Železného Brodu

Tradiční pouť ke kostelu Nejsvětější trojice se uskuteční v obci Bzí u Železného Brodu. Po úvodní mši svaté se návštěvníkům představí Swingový a taneční orchestr ZUŠ Železný Brod, bzovské Depos Trio nebo kapela Žízeň a její poctivej bigbít. Dětská scéna nabídne vyjížďky hasičskými auty a dílničky – výroba smaltů, skleněných květin. Chybět nebude tradiční jarmark, dobré pohoštění nebo burza květin. Od 12 do 17 hodin bude otevřená vyhlídka na věži kostela.

Trávnický futrál

KDY: Neděle 5. června od 14 hodin

KDE: Železný Brod



Užijte si nedělní procházku v kulisách historické čtvrti Trávníky za doprovodu rozličných hudebních uskupení. Festival pouličního umění Trávnický futrál vás skrze šest zastavení provede nejkrásnějšími party Železného Brodu. A to tak, abyste měli možnost si poslechnout všechny interprety od vážné hudby po ostré jižanské country. Nebo si naplno vychutnali jen ty, které chcete, to už je na vás. Prvotřídní káva a další občerstvení vás čeká v kavárně Avantýra, která bude hostit i dvě z hudebních zastavení. Zní to komplikovaně? Ale kdepak. Mapku Trávníků i s místy a časy vystoupení umělců najdete na facebookové události. Nebo si ji vezmete do kapsy vytištěnou na místě. Nezapomeňte si prosím připravit drobné a vystupující odměnit do přistavených kytarových futrálů nebo klobouků!

Cesta lesem pohádek

KDY: Neděle 5. června od 9 hodin

KDE: Tanvaldský autokemp

ZA KOLIK: 40 korun

Start od 9 do 11 hodin. Putování nenáročnou trasou lesem a přírodou Tanvaldska. Pro děti i rodiče jsou připraveny pohádkové hry, úkoly i malé odměny. Na cca 5 km dlouhé trase bude nachystáno 15 pohádkových stanovišť, kde jsou pro děti připraveny pohádkové úkoly a malé odměny. Na závěr putování čeká na děti a rodiče tradiční "bramboračka", diplomy a medaile. Cesta je vhodná i pro sportovní kočárky. S sebou misky a lžíce na bramborovou polévku!

NDětský den

KDY: Sobota 4. června od 14 hodin

KDE: Náměstí, Velké Hamry

Připraveny jsou trasy plné soutěží a zábavy. Doprovodný program: skákací hrady, malování na obličej, ukázka hasičské techniky, diskotéka pro děti. Večer od 20 hodin bude připravena zábava pro dospělé se skupinou Kompress.