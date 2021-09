Jablonecký dračí den

KDY: Sobota 4. září od 9 hodin

KDE: Jablonec nad Nisou, přehrada

Dětský den a závody dračích lodí. 10:30 - slavnostní zahájení závodů. Program pro děti (od 9:00): závody na koloběžkách, kolech, odrážedlech, dětská trampolína, terénní dráha zručnosti, mini lezecká stěna, slaňování, opičí dráha, projížďky na raftech, turistických i dračích lodích, mini závody na lodích pro všechny věkové kategorie, malování na obličej, jízdu na paddleboardu nebo skupinovou jízdu na megaboardu.

Jablonecká neděle

KDY: Neděle 5. září od 14 hodin

KDE: parkoviště u Městské haly a plaveckého bazénu



Skvělá příležitost pro rodiče s dětmi seznámit se s mnoha možnostmi aktivního trávení volného času a činností téměř všech jabloneckých sportovních oddílů a klubů, které se věnují práci s mládeží. I letošní ročník Jablonecké neděle nabízí spoustu aktivit a bohatý doprovodný program

Sklářská slavnost

KDY: Sobota 4. září od 9 do 16 hodin

KDE: Kristiánov

ZA KOLIK: zdarma

Návrat do starých časů sklářské osady, připomínka zakladatelů významného místa, vlastní tvorba, pestrá nabídka doprovodného programu, atrakce pro děti i dospělé, to je Sklářská slavnost na Kristiánově. Tradiční akce pro všechny milovníky skleněné krásy a Jizerek. Ta letošní vychází na sobotu 4. září opět od 9 hodin. Celá osada bude zaplněna stylovým zbožím a ukázkami staré řemeslné práce. Návštěvníci se mohou těšit na stánky se skleněným a bižuterním zbožím, uvidíte ale také mistry skláře přímo při práci – bude se tavit a foukat sklo, u Kopalova mačkadla vyrábět bižuterní kameny. Předvádět se bude tažení skleněných figurek či vinutých perlí u kahanu, zdobení skla, výroba skleněné bižuterie či různých módních doplňků. „Návrat k historii a oslava současného českého sklářství, to je smyslem akce, kterou každým rokem na Kristiánově chystáme“, řekla ředitelka Milada Valečková. Připravena je také široká nabídka tvůrčích dílen

Den s eMBéčkem

KDY: Sobota 4. září od 8:30 hodin

KDE: Areál u Jizery, Malá Skála

ZA KOLIK:



Již 12. setkání historických vozidel na Malé Skále se letos uskuteční v sobotu 4. září 2021 v areálu u fotbalového hřiště. V 11:30 je na programu společná vyjížďka a v 15:30 startuje orientační jízda po okolí.

Letní kino pro děti

KDY: Pátek 3. září od 20 hodin

KDE: lesopark u Parkhotelu

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Na programu bude snímek Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon. Vstupné je dobrovolné a pokud chcete sedět pohodlněji, než jen na lavicích, můžete si přinést vlastní křesílka, židličky a deky.

Sokolnické ukázky

KDY: Sobota 4. září od 10 hodin

KDE: hrad Trosky



Po celý den poutavý výklad o historii sokolnictví, ukázky krmení a příletů dravých ptáků.