Aneta & The Soul Uncles KDY: Pátek 4. března od 20 hodin KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: 200 až 220 korun

Aneta & The Soul Uncles je nově vzniklá kapela, ve které se sešli ostřílení muzikanti, kteří se předtím sice znali z předešlých projektů a potkávali se s různými kapelami na festivalech po celé ČR, ale nikdy spolu v téhle sestavě neúčinkovali na jednom podiu. Myšlenka na společný projekt nějakou dobu zrála a výsledkem je třaskavá, charismatická a pozitivní energií nabitá směs popu, soulu a funku, které vévodí fenomenální zpěvačka a frontmanka Aneta Hollandrová (ex Prague Conspiracy).

Lollipopz – Barevná Lollyshow

KDY: Neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 350 - 650 Kč



Ellie, Nikki, Nikča a Pája – dohromady hudební skupina Lollipopz. Čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Jezdí po koncertech po celé republice, někdy i na Slovensko. Má za sebou už i účinkování v TV.

Do hajan

KDY: Neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 100 korun

Autorská inscenace stojí na pomezí poetického fyzického divadla a klaunské grotesky. Vychází z všem dobře známé situace, kdy už by děti měly jít spát, ale najednou v sobě objeví netušenou zásobu energie a zjišťují, že se jim ještě ani trochu spát nechce. To vše k pramalé radosti tatínka, který si maloval, jak je bez problémů uloží do postele.

Čirý bytí, Dpos Triou, Drtikol

KDY: Sobota 5. března od 19 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Trojkoncert spřátelených kapel s vlastní tvorbou mnoha proudů - výtěžek akce jede na UK.

Vítězové bílé stopy

KDY: všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, sobota 10–13 hodin

KDE: Dům Scheybalových

ZA KOLIK: 30 korun

Jizerské hory jsou domovem Heleny Balatkové-Šikolové, naší první medailistky z OH v Sapporu 1972, Aleny Bartošové, Gabriely Soukalové (roz. Sekajové), Heidi Suchánkové, Mileny a Zdeňka Cillerových, rodiny Řezáčových a také zde od juniorských let trénovala celá mužská bronzová štafeta z OH 1988 v Calgary. Výstava přiblíží nejen závodníky, ale i trenéry, rozhodčí a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká republika stala v lyžařských sportech respektovanou zemí. Návštěvníci uvidí dobové fotografie a artefakty, které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy, servisní koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro vítěze.

Masopustní zabíjačka

KDY: Sobota 5. března od 9 hodin

KDE: v areálu SVČ Mozaiky, Železný Brod

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Těšit se můžete na ukázku řeznického řemesla. V průběhu dne můžete ochutnat tradiční zabíjačkové pochoutky jako ovar, jitrnice a jelítka. Nebudou chybět pamlsky ke kávě a halušky. Zahraje skupina 3D, bude vyhlášena soutěž o nejlepší domácí koblihu a součástí akce bude i malý jarmark.

Na Bedřicha do Bedřichova

KDY: Sobota 5. března od 14 hodin

KDE: Skiaréna Jizerky, Bedřichov

Spolek Bedřichováci ve spolupráci s TJ Bižuterií pořádají v Bedřichově na sjezdovce Malinovka karneval na lyžích a ohnivou show. V čase 14 – 16 hodin sjezdování masek, soutěže pro děti i dospělé, v čase 18.45 – 21 hodin večerní program - sjezd s loučemi, ohňová show.

Koncert pro Ukrajinu

KDY: Neděle 6. března od 17 hodin

KDE: Sbor Dr. Karla Farského



Pěvecký sbor My Gospel a ČČK Železný Brod pořádá v neděli Koncert pro Ukrajinu. Výtěžek bude předán na veřejnou finanční sbírku na pomoc Červeného kříže Ukrajině: číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502. Koncert se koná ve Sboru Dr. Karla Farského (v modlitebně Církve československé husitské) v Semilech. Půjde o první koncert s novou kapelou sboru.

Wohnout

KDY: Pátek 4. března od 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 390 Kč

Kapela bratrů Homolových přiveze nejen nové album, ale také kapelu Jamaron jako svého hosta.

Víkendové prohlídky Zámku Svijany

KDY: Sobota 5. a neděle 6. března od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Svijany

ZA KOLIK: 0 - 250 Kč



Co vás na prohlídce čeká? Archeologická expozice z doby bronzové, bronzový poklad, historie zámku a okolí, Velká kaple, Expozice lázeňství a pivovarnictví, Expozice podzemí.