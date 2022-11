Kapela Wohnout oslavila čtvrtstoletí své existence vydáním desátého řadového alba, které nese netradiční pojmenování - HUH!. V rámci posledního elektrického tourné k této placce kapela přijede zahrát do klubu na Rampě průřez deskou, ale chybět nebudou ani největší hity kapely. Jako host vystoupí kapela RESUMÉ, kteří jsou inspirováni hudbou 70. let a současnou skandinávskou bluesrockovou scénou. A nakonec zahraje v hospodě DJ DaRoot.

… A ještě trochu swingu

KDY: Pátek 4. listopadu od 20 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 200 korun



Společenský večer s orchestrem Rudy Janovského a jeho sólisty, ve kterém zazní k tanci i poslechu pouze nejhezčí populární melodie let třicátých až šedesátých minulého století.

Volťácký halloween

KDY: Sobota 5. listopadu od 15 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: 20 korun

Přijďte si užít zábavné Halloweenské odpoledne! Strašidelné kostýmy jsou výtány! Na děti čeká stezka odvahy s odměnou na konci. Akci pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř za spolupráce s pivovarem Volt. Od 18 hodin speciální strašidelný videomapping.

Společně nejen na jevišti 2022

KDY: Sobota 5. listopadu od 17 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 100 Kč



19. ročník komponovaného pořadu, ve kterém se představí handicapovaní i zdraví umělci. I v letošním roce jablonecké divadlo připravilo večer plný hudby, zpěvu i tance v podání jednotlivců i skupin. Někteří z nich zde vystupují pravidelně, jiní budou mít svou velkou premiéru. Těšit se můžete na klavírní vystoupení Aleny Plátkové, představí se také T.I.K. Jilemnice společně s PATZ Jablonec nad Nisou a v neposlední řadě DPS Vrabčata, taneční skupina OdRaz. Jako host tentokrát vystoupí muzikálový zpěvák Radim Schwab. Uvádí: Lucie Peterková. Celý večer je tlumočen do znakového jazyka skupinou Hands dance Brno

Rampa slaví čtvrtstoletí

KDY: Sobota 5. listopadu od 18 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 25 korun

V programu vystoupí několik jabloneckých sestav všech generací – Ornament, HlaDoKop , bubenická Tutabota, Disneyband, Funky Beasts a Maršál Bazén, který doprovodí i pozvané hosty, kterými jsou Ruda Hancvencl, Matěj Ptaszek, Martin Drahoňovský, Tomáš Pospy Pospíšil, Týna Hádková, Inka Bauerová , Honza Verl, Andy Letham… Vystoupí také KÚD Liberec se speciálním krátkým představením, večer zakončí DJs DaRoot a Petr Vobořil s Horečkou sobotní noci. Celý večer moderují Martin Kadlec a Pája Žďánská. Instalována bude výstava programů, fotek, poběží i promítání - obrázky z rampovské historie.

Slavnostní mše svatá s posvěcením varhan

KDY: Neděle 6. listopadu od 9:30

KDE: kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova



Po letech se znovu rozezní opravené varhany v kostele na Horním náměstí, kde budou slavnostně požehnány litoměřickým biskupem Janem Baxantem. Hudební doprovod mše v úvodu zajistí pěvecký sbor IUVENTUS, GAUDE! Varhany se naplno rozezní až po jejich posvěcení v začátku slavnostní mše. K jejich třem manuálům a jedné pedálnici se posadí varhanice Jiřina Marešová, která pravidelně v Jablonci koncertuje během letních koncertů.

Zvěřinec pana Ezopa

KDY: Neděle 6. listopadu od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 50 korun

Kdysi jeden starý… Co starý? Dokonce starověký! …otrok procestoval svět. Kudy chodil, tam potkával lidi. Jsou totiž všude. Lidé dokážou být různí. Hodní i zlí, někdy lstiví, někdy hloupí… Snad každá dobrá vlastnost na světě je vykoupená deseti horšími! Jak ale někomu říct pravdu do očí? Může to být ošemetné i zapeklité… A tak si tenhle pan Ezop vymyslel svůj svět, o kterém vypravoval příběhy. Svět, kde se zvířátka chovají a mluví úplně stejně jako my. Jednou je hlavním hrdinou lev či opičák, jindy liška, ale třeba i luční kobylka nebo mravenec a páv. Poznáte o jakých nepěkných vlastnostech zvířátka vyprávějí? Moudrost sbalená na cesty pro nejmenší, menší i ty větší! Pro diváky od 3 let a všechny obdivovatele mravoučných zvířátek

Eva Cendos: Originální šansony a francouzské hity

KDY: Neděle 6. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel Povýšení Sv. Kříže

ZA KOLIK: 200 korun



Máte rádi krásný zvuk francouzštiny i podmanivé melodie šansonů? Pak si určitě nenechte ujít koncert herečky a písničkářky Evy Cendors. Eva vyrůstala v Jablonci nad Nisou, vystudovala v Praze francouzskou filologii na FF UK a divadelní antropologii na DAMU. V průběhu dvaceti let žila a působila jako herečka a písničkářka ve Švýcarsku a ve Francii. Ve filmech a seriálech si zahrála se slavnými francouzskými, amercikými i českými herci. Ve francouzském rádiu propůjčila svůj hlas hrdinům rozhlasových her a zazpívala Kubišové Modlitbu pro Martu. Jako písničkářka uvedla řadu koncertů v Paříži i dalších francouzských městech. Na kytaru ji tam doprovázel Maurice Yacobi - kytarista Charlese Aznavoura či Mireille Mathieu. Eva uvede nejen svoje originální šansony ale také současné francouzské hity v neděli v kostele Povýšení Sv. Kříže v Jablonci nad Nisou.

In memoriam III.

KDY: do 27. listopadu

KDE: expozice Běliště, Železný Brod

Třetí z řady výstav Ivany Kantůrkové, výtvarnice, která měla vazby na Železný Brod, představí ilustrace díla francouzského básníka Paula Éluarda. Autorka je tvořila začátkem 80. let s využitím techniky kvaše, akvarelu a perokresby. Výstava je otevřená vždy v sobotu a v neděli od 9 -12 a 13 -16 hodin.

Maxovské tvoření

KDY: Pátek 4. listopadu – neděle 18. prosince

KDE: výstavní síň Zámečku, Smržovka



Prodejní výstava prací klientů sociálně terapeutických dílen Domova Maxov. Výroby bude možné zakoupit.

Výstava betlémů

KDY: Pátek 4. listopadu – neděle 13. listopadu

KDE: sokolovna, Zásada

Sedmý ročník výstavy betlémů. Do neděle 6. 11. bude výstava otevřená vždy od 9 do 17 hodin, v termínu 7. - 10. 11. pak od 15 do 18 hodin, od 11. do 13. 11. od 9 do 17 hodin. O doprovodný program se postará LD Prokůpek, v sobotu 5. listopadu od 17 hodin zahraje pohádku O ufňukané princezně

Vepřové hody

KDY: Sobota 5. listopadu od 13 hodin

KDE: sokolovna, Huntířov

ZA KOLIK: vstup zdarma



Posvícenské posezení s vepřovými hody. K dostání budou jelítka, ovar, jitrnice, tlačenka, guláš i řízky. V 15 hodin loutkové divadlo Jak šel Honza do pekel. V průběhu odpoledne proběhne ukázka sokolské akademie u příležitosti oslav 130. výročí TJ Sokol Huntířov. K poslechu a tanci po 17. hodině zahraje Rumová aféra.

Básníci ticha

KDY: Pátek 4. listopadu od 17 hodin

KDE: KC Střelnice Turnov

Festival hudební alternativy, který představuje to nejzajímavější nejen z české hudební scény. Letošní festival hudební alternativy přivítá uskupení Kluk z Husovky, kapely Nina Rosa, Ladě, Zrní a hudební projekt Polanský & Langman.