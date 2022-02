Hned první pátek v měsíci únoru bude patřit dětem, na které čeká dárek k vysvědčení v podobě tvůrčí dílny. „Děti i dospělí si mohou vyzkoušet tradiční techniku podmalby na skle a vytvořit si skleněný obrázek se zimními motivy,“ zve edukátorka Milena Zachařová. Jako dárek k vysvědčení mají děti dílnu i vstup do celého muzea zdarma.

Tvořivé odpoledne s Montym

KDY: Sobota 5. února od 13 do 17 hodin

KDE: OC Rýnovka



Nabídka kreativních dílniček pro děti "každého" věku. Součástí akce bude samozřejmě řádění na strakcích koutku Monty, OC Rýnovka.

Ruda a Blondýna v Nazdaru

KDY: Sobota 5. února v19 hodin

KDE: Sokolovna, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 100 korun

Koncert jedinečných písničkářů v Nazdaru! Písničkářka, vlastním jménem Eva Suková, vystupující na folkových (a nejen folkových) pódiích od roku 2016. Její produkci nazývají hudební publicisté jako „femme-folk“, „herecký snad-šanson“ či „blondfolk“. Ruda Hancvencl, osobitý jablonecký loutkář a písničkář, jehož písně se točí především kolem lásky k alkoholu, zvířátkům a jeho manželce. Hudební publicisté o něm neví, takže jeho produkci nijak nenazývají.

Jizerská 50 – Můj osobní závod

KDY: do 18. března 2022

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: zdarma



Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek dostává nejslavnější český závod nespočet. Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde daleko pro superlativy. Jak už před desítkami let řekli pravidelní účastníci: „Je to výkladní skříň nejen našeho kraje, ale celé střední Evropy.“ Výstava obsahuje fotografie a texty na panelech volně přístupných v prostorách Eurocentra.

Železnobrodský Edward Kelley – Jiří Plachý

KDY: do 27. února 2022, víkendy a svátky 9 – 12 a 13 – 16 hodin

KDE: Městské muzeum, Železný Brod

ZA KOLIK: 25 korun

Výstavy o herci, režiséru, divadelním pedagogu a železnobrodském rodáku, kterého můžete znát např.: jako představitele anglického alchymisty Edwarda Kellyho v dvoudílné historické komedii režiséra Martina Friče Císařův pekař – Pekařův císař.

Nová stezka na Šumburku

KDY: Kdykoliv

KDE: Šumburský park, Tanvald



Zajímá vás, kdo k vám lítá na krmítko? Přijďte to do parku zjistit. Čtení o dvacítce opeřenců si můžete zpestřit proběhnutím se po parku a vyluštěním ptačího kvízu o 7 otázkách nebo chvilkou poezie. V jednom ze zákoutí parku najdete tematické básně Jana Skácela, okrášlené ilustracemi Josefa Čapka. Součástí stezky je také výzva Vyrob a zavěs v parku krmítko s návodem jak na to. Stezka může být zajímavá pro všechny věkové kategorie - od nejmenších dětí, které mohou jen hledat po parku obrázky ptáčků, přes školáky až po dospělé, kteří v popiscích třeba najdou něco, co o našich stálých opeřencích ještě nevěděli, nebo se potěší milými verši. Stezka je doplněna rukodělnými ptáčky z naší dílny.