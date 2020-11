Big´O´Band

KDY: Neděle 8. listopadu v 19 hodin

KDE: facebook Kultura z.s.

ZA KOLIK: Kapelu lze podpořit na www.evstupenka.cz

Liberecký Big´O´Band je těžké třicetičlenné těleso, které si s neodolatelnou lehkostí pohrává s nejžhavějšími kousky současné pop-music. Spojuje poctivé řemeslo klasického, přesně seřízeného bigbandu s mimořádnou odvahou objevovat nové žánry a dodávat jim plný dynamický zvuk velkého orchestru. Kapelník Marek Ottl neustále rozšiřuje repertoár kapely za hranice obvyklého. To nejlepší ze soudobého popu, rocku nebo funky citlivě aranžuje přímo pro hráče Big´O´Bandu a získává tak rychle nadšení i toho nejmladšího publika.

Naučná stezka Tři iseriny

KDY: Celoročně

KDE: Jizerka, Kořenov

ZA KOLIK: Zdarma



U Kořenova v severozápadních Čechách se bude líbit všem, kteří si chtějí udělat procházku nádhernou přírodou a načerpat u toho nové informace. Naučná stezka Tři iseriny na území Jizerských hor jim nabízí obojí. Naučná stezka s netradičním názvem leží na obou stranách hranice - české i polské - a zájemci se na ní dozví spoustu nového nejen o přírodě Jizerských hor, ale také o historii oblasti. Na šesti kilometrech na ně bude čekat celkem 12 zastavení, která postupně seznámí s Přírodní rezervací Bukovec, starou zlatokopeckou, sklářskou a dřevorubeckou osadou Jizerka i Národní přírodní rezervací Rašeliniště Jizerky. Návštěvníci se podívají do starého čedičového lomu, užijí si nádherné výhledy a mohou zavítat také třeba do Muzea Jizerských hor ve Staré škole. Stezka je značená klasickými bílými čtverci se šikmým zeleným pruhem, a tak se tady nikdo neztratí. Přístup sem je za hranicí Jizery pouze pěšky, na kole se sem nesmí. Kdo by se chtěl projít o něco víc, může jít až do Polska do Wielke Izery a stezku si tak prodloužit o dalších 6 kilometrů a 16 zastavení. Naučná stezka začíná na parkovišti u příjezdu do osady Jizerka, odkud jde dvěma směry - přes rašeliniště Jizerky nebo právě přes vrchol Bukovec do údolí Jizery a odtud na polskou stranu.

Půjčovna elektronických knih

KDY: Kdykoli

KDE: www.kvkli.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Do knihovny ani není nutné chodit, v Krajské vědecké knihovně v Liberci lze využít výpujčku e-knihy. Na webu www.kvkli.cz v záložce E-KNIHOVNA je podrobný popis jak se zaregistrovat a pak mít zdarma přístup ke knihám v elektronické podobě stažené ve vašem zařízení. Knihovna nyní v nouzové době navýšila i počet možných e-výpůjček.

Naučná stezka Po stopách Karoliny Světlé

KDY: Celoročně

KDE: Světlá pod Ještědem

ZA KOLIK: Zdarma



Naučná stezka přibližuje v nových souvislostech oblast Podještědí, kde započaly svůj život knihy Karoliny Světlé. Spojuje Světlou pod Ještědem, Pláně pod Ještědem, osadu Padouchov, Jiříčkov a přes Mazovu horku, Rozstání, Dolení Paseky a Hodku se vrací do Světlé. Stezku tvoří 12 informačních panelů, tematické audio ukázky a umělecky pojatá odpočinková místa. Panely jsou osázeny keři a květinami typickými pro tento kraj. V okolí stezky je ukryto 5 kešek (geocaching). Internetové stránky www.karolinasvetla.cz obsahují tipy na využití naučné stezky (např. pro školní výuku), další doprovodné texty, fotografie a především přesný plán stezky. Naučnou stezku vytvořil spolek Stopy v krajině, jehož cílem je podporovat vnímání krajiny jako prostoru, do kterého jsou zapsány příběhy z místní kultury a historie. Oproti čtení knihy nabízí „čtení krajiny“ živou, bezprostřední zkušenost. Naučná stezka je proto koncipována tak, aby byly nové informační panely v souladu s nádhernou krajinou Podještědí a aby jejich umístění odpovídalo konkrétním místům vztahujícím se k osobě a dílu Karoliny Světlé.

Kyvadlo vás zavede do Dünya

KDY: Kdykoli

KDE: ehop.albi.cz/kyvadlo

ZA KOLIK: 1 259 Kč

Ve strategické hře Kyvadlo se zhostíte rolí mocných šlechticů, toužících zaujmout místo Věčného krále na trůnu země Dünya. Každý šlechtic je jako žádný jiný. V reálném čase budete vydávat příkazy svým služebníkům, spřádat lsti a rozšiřovat své panství o nové provincie. Za získané zdroje a hlasy pak budete postupovat na čtyřech stupnicích vítězství: moci, věhlasu, populařity a legendárního úspěchu. Využijte svého času moudře, protože hráč, jenž se na závěrečné radě ukáže nejpovolanějším vladařem, usedne na trůn Věčného krále.