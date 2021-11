Pohádka o LIAZce

KDY: Pátek 5. listopadu od 9 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Tvůrci úspěšné inscenace Pohádka o Raškovi (vyhlášené nejlepší českou loutkovou inscenací sezóny) se po letech vrátili ke „sportovnímu“ příběhu, tentokráte ryze severočeskému. Moderní autorská pohádka z pera Tomáše Syrovátky a v ežii Martina Tichého se totiž volně inspiruje úspěchy kamionu LIAZ na tratích slavné pouštní Rallye Paříž - Dakar v osmdesátých letech minulého století.

Charleyova teta

KDY: Pátek 5. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 80 korun



Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, když se pravá teta objeví. Rozpustilá komedie o dvou oxfordských studentech, Charliem a Jackem, kteří se chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou schůzku. Tu však s ohledem na svou stydlivost i možné snadnější získání obou dívek hodlají zinscenovat jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda ale zaviní, že v roli Charleyovy tety vystoupí jejich přítel, student Babberley….. Jak se to vše zamotá a možná rozmotá, to vám chtějí ukázat členové Divadelního spolku Jizeran z Rakous.

El Perro Lunatico + Funky Beasts

KDY: Pátek 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě, Jablonec

ZA KOLIK: 100-200 korun

Taneční podušičkový koncert spřátelených lokálních kapel. Čeká vás řádná mexická show a funkový nářez. Kostýmy vítány! Mexická afterparty s Dj Radúzzz po koncertech. El Perro Lunatico - kapela pracující s rytmy a melodiemi žánrů jako jsou Latin, Funk a Rock. Nabídnou koktejl písní k tanci a poslechu. Ingredience jsou tajné, ale zajisté vás roztancují. Kytarista z Mexica zaručí pikantní vyhrávky. Jablonecká zpěvačka Annie s radostí zavyje až na měsíc. Funky Beasts - jablonecké hudební uskupení produkující oblíbené pop-funky hity a garážově zkrychlované covery.

Zpěváček 2021

KDY: Sobota 6. listopadu od 14 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 50 korun



České finále soutěže dětských zpěváků lidových písní. Pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř ve spolupráci z Folklorním souborem Nisanka z Jablonce nad Nisou.

Společenský večer Sokola

KDY: Sobota 6. listopadu od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Železný Brod

ZA KOLIK: 100 korun

K tanci a poslechu zahraje Big ´O´ Band Marka Ottla. Jako předkapela vystoupí Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod pod vedením Rudolfa Müllera. Vstupenky v předprodeji v TIC Železný Brod nebo přímo na místě v den konaní akce.