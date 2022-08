Křehká krása 2022 KDY: Do neděle 7. srpna KDE: areál Eurocentra, Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: 100 korun

Křehká krása se již od svých počátků zapsala jako reprezentativní přehlídka českého skla a bižuterie. Inspirovala se v tradici velkých bižuterních výstav, které se v Jablonci nad Nisou konaly v 60. a 70. letech minulého století. Na 11. ročníku prodejní výstavy představí nové kolekce bižuterie a skla čtyři desítky výrobců, sklářské a bižuterní školy. Součástí akce jsou tvůrčí dílny pro děti i dospělé, bohatý kulturní program v podobě hudebních vystoupení a také módní přehlídky! Novinkou je Festival vánočních ozdob a představení konceptu Oděv a doplněk.

Napětí vol. 10 – Kenny Rough

KDY: Pátek 5. srpna od 19:30

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: Zdarma



Do jabloneckého pivovaru znovu zavítá Marek aka Kenny Rough z Tynikdy labelu. Písníčky, RnB, Hip hop a další slowhousové parádičky si připraví Kenny s DaRootem.

Rodinný festiválek

KDY: Neděle 7. srpna od 14 hodin

KDE: Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma

Nedělní festiválek nabídne malým i velkým návštěvníkům skvělou muziku. Vystoupení zpívajícího violoncellisty Pavla Čadka, který občas hraje s Pokáčem, Dle jeho slov je samozvaným zakladatelem nového hudebního žánru „cellofolk“ (což je něco mezi Nohavicou a Apocalypticou). Dále se představí Romann Hampacher, kytarista, zpěvák, pastor a snílek. Na české hudební scéně se pohybuje více než dvacet pět let a jeho písně jsou poetickým výletem za sny. Tuto silnou dvojku muzikantů doplní KTZ Band, neboli Klub tajných zahradníků. Pod tímto netradičním názvem se ukrývá dvojice mladých a talentovaných muzikantů z Jablonce, kteří nám představí svoji tvorbu. Zazpívá Michaela Klobušická, jablonecká rodačka, zpěvačka a fotografka hrající komorní pop a pop-šanson. Loutkové divadlo nebude chybět ani tentokrát a opět přivítáme oblíbeného Rudu Hancvencla. Pro dětské, ale i pro ty odrostlejší návštěvníky bude po celém parku připravena hravá trasa s plněním různorodých úkolů v krásném prostředí Tyršových sadů. Součástí akce jsou i dětské tvořivé dílničky, kde si děti vyzkouší vlastnoručně vyrobit zajímavé objekty nebo se zábavnou formou naučí něco nového. Občerstvení zajištěno.

Prázdninový ateliér

KDY: Každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie



Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

František Jiroudek – Malíř skryté krásy

KDY: Do 24. září

KDE: kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

Výstava mimořádné umělecké kvality představuje českého malíře, grafika, scénického výtvarníka a pedagoga. Největší reprezentativní přehlídka díla velkého autora, který část malířského života věnoval malbě a toulkám kolem milované Jizery, po Semilsku, Kozákově a dalších lokalitich Severních Čech.

Vesmír

KDY: do 11. září

KDE: Muzeum skla a bižuterie



Výstava věnovaná současnému autorskému sklu a šperku z pohledu čtyřiceti současných českých sklářů a šperkařů, kteří reagují na téma vesmír. Autorem atraktivní instalace je sklářský tvůrce a scénograf brazilského původu Ricardo Hoineff.

Vilém Heckel: Má vlast

KDY: do 16. září

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava snímků legendárního českého fotografa a horolezce s verši českých básníků. Vilém Heckel chodil svou zemí nejraději po necestách a pozoroval ji způsobem horolezců z hloubek a výšek. Ale hlavně ji žil, a proto se jeho země, jeho vlast stýká se zemí básníků. Byl jim blízký nejen schopností poetického vidění, ale i díky přístupu k vlastnímu dílu, v němž je obsažen tak úplně jako básník ve svých verších. Dokázal ostatně stejně jako největší z básníků riskovat pro své dílo i svůj vlastní život.

Výstava z projektu Příběhy našich sousedů

KDY: Do 8. září

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského, Bedřichov

ZA KOLIK: Zdarma



Exteriérová expozice regionální pobočky Paměť národa Severní Čechy přináší vzpomínky deseti pamětnic a pamětníků na události 20. století, které v projektu Příběhy našich sousedů objevili žáci a studenti škol z Jablonce nad Nisou a Jablonecka.

Keltská noc

KDY: Čtvrtek 4. srpna – neděle 7. srpna

KDE: areál pod Mamutím skokanským můstkem, Harrachov

ZA KOLIK: Od 1300 korun

Tradiční krkonošský hudební festival v Harrachově, který díky místu konání získal punc nejvýše pořádaného českého festivalu s nejhezčím výhledem. Zahrají Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fiXa, Dymytry, Lety mimo, YoYo Band a mnoho dalších.

Lucie

KDY: Pátek 5. srpna od 20 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Malá Skála

ZA KOLIK: 890 korun



Kapela Lucie vyrazila po dvou letech na letní turné s názvem „CHCI ZAS…“ a desátý koncert odehraje na fotbalovém hřišti v obci Malá Skála, doslova v intimní blízkosti publika. V srdci Českého ráje rozezní Lucie své rockové instrumenty už 5. srpna. Předkapelou bude Katya Gapochka, mladá ukrajinská zpěvačka s mrazivě čistým hlasem a osudem, který ji vytrhl ze života v Kyjevě. Vstupenky na tento unikátní hudební zážitek jsou k dostání na webových stránkách www.lucie.cz. Areál se pro veřejnost otevře v 18:00

Modelový den na Zubačce

KDY: Sobota 6. srpna od 8.30 hodin

KDE: Kořenov, Tanvald, Harrachov

První srpnová akce na Zubačce patří tradičně zmenšené železnici - ani letošek nebude výjimkou. Těšit se můžete na železniční modely všech velikostí i na zvláštní vlaky po jediné české ozubnicové trati. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem bude tvořit ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“, vozy Balm a historický motorový M240.056 „Singrovka“, mezi Kořenovem a Harrachovem bude jezdit motorová lokomotiva T478.2006 „Zamračená“ s vozy Balm. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve zvláštních vlacích. Budete odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách. V Kořenově bude připravena velká výstava železničních modelů. Ve Výtopně Kořenov si můžete prohlédnout železniční modely i modelová kolejiště velikostí N, TT, H0, 0 či G. Chybět nebudou vláčky Merkur Train či železniční stanice Kořenov a Dolní Polubný ve velikosti TT. V promítacím sále železniční stanice Kořenov bude nejen pro děti připraveno loutkové divadlo Kordula. Představení začínají 11:15, 13:15 a 15:15. V Kořenově také můžete navštívit Muzeum ozubnicové dráhy nebo se svézt vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic. Bohaté občerstvení je tu samozřejmostí.

Den a noc na Jizerce

KDY: Sobota 6. srpna od 13 hodin

KDE: Muzeum Jizerských hor, Jizerka



Zábavně vzdělávací akce pro celou rodinu. Dozvíte se o aktuálním výzkumu Marsu, co zajímavého na obloze nás čeká do konce roku a co mají společného pozorovatelé vesmíru a sovy. Zahrají Zlaté holky a ve 22 hodin začne Procházka oblohou – praktická ukázka přímo pod hvězdami.

Nonstop

KDY: Sobota 6. srpna od 18 hodin

KDE: Kemp Tanvaldský Špičák

ZA KOLIK: Zdarma



Koncert skupiny Nonstop v rámci Hudebního léta v areálu kempu Tanvaldský Špičák. Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Kamenický speed badmintonový turnaj

KDY: Sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: hřiště v Horské Kamenici, Železný Brod



Turnaj pořádá Kamenický klub mládeže a je vhodný pro děti i dospělé. Zápis od 10 hodin, hrají vždy smíšené páry. Děti hrají v týmu s dospělým. Výhry i občerstvení zajištěno.

Neckyáda

KDY: Sobota 6. srpna od 10 hodin

KDE: Jiráskovo nábřeží

Už čtvrtý ročník obnovené neckyády. Celý den začne dětským programem. Těšit se můžete na dílničky, malování na obličej a dokonce loutkové divadlo. To vše ve spolupráci s RC Andílek. Závod se pojede opět na dvě disciplíny, tedy sprint a slalom. Sprint startuje od lávky ve 14:00, kde se od 13:00 budete moci k závodu i zapsat. Po závodě na vás čeká afterparty u stavidel nabušená elektronickou hudbou. Můžete se těšit na house, dnb a možná i další, až do 9 do večera.

Noční stezka odvahy za hvězdami

KDY: Sobota 6. srpna od 21:30

KDE: start pod kostelíkem na Poušti, Železný Brod



I letos se bude konat oblíbená noční stezka odvahy s RC Andílek Železný Brod. Start bude na odbočce ke kostelíku na Poušti v Železném Brodě a cíl ve hvězdárně na Popluži. Po cestě potkáte spoustu tajemných a strašidelných postaviček, a v cíli se můžete těšit na prohlídku hvězdárny i s výkladem - na tento den je hvězdám přáno - prohlídka pouze v případě příznivého počasí! V cíli pak na každého účastníka čeká certifikát za statečnost a malý dáreček. Určeno pro děti od 5 let s doprovodem rodičů. Starší 10 let mohou bez doprovodu.

Tankové dny_

KDY: 6. srpna a neděle 7. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Muzeum obrněné techniky, SmržovkaTradiční vyvrcholení sezóny v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce. Jízdy tankem pro veřejnost, ukázky techniky, občerstvení a doprovodný program.