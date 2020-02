KDY: 8.2. od 20:00

KDE: Kino Junior

ZA KOLIK: 130,- Kč

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze. Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

Jizerská 50 padesátkrát jinak



KDY: 82.2. 9:00

KDE: Jablonec nad Nisou





7.–9. února do Jizerských hor přijede neobvykle mnoho lyžařů a turistů. Odstartuje zde totiž další ročník Jizerské padesátky. Od startovní čáry na Bedřichově je to do Jablonce zhruba 9 km, což je 15 minut autem. Závodníci, jejich přátelé a příbuzní zde stráví téměř tři dny. Organizace Jablonec Jinak společně s místními sokoly si položili otázku, kolik z nich zavítá do Jablonce a co zde mohou vidět a zažít. Odpověď nebyla příliš uspokojivá, a tak se rozhodli uspořádat akci „Jizerská 50, 50krát jinak“.

Cílem akce je otevřít brány Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky, umělci, kulturními organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla vzniknout alternativa pro ty, které neláká sobotní velký koncert na libereckém náměstí.

PROGRAM

9.00, 11.00, 13.00 povídání na téma jak zvládnout velké i malé akce bez plýtvání obalů (cca 20 min) + hra na lyru /Cesta Bez Obalu/

9.00–12.00 dílničky na navlékání korálků /GB Beads/

9.00–16.00 výrobu věnců a květin pro vašeho favorita /Z herbáře/

10.00 přednáška/debata - výživa během závodu Jizerská 50 s Mudr. Veronikou Boudovou a Mudr. Marií Kurešovou /LaK/

10.00 kavárna ve foyer Sokolovny s živou hudbou, parcour pro děti v malé tělocvičně /Sokolovna/

10.00–15.00 workshop pro děti na výrobu lampiónů /Grónská zem/

14.00 přednáška o zdravé výživě od Enervit /Endorfin factory/

15.00 divadlo Nejmenší ze Sámů od studentů DAMU /LaK/

16.00 hudební JAM /LaK/

16.00 debata s Davidem Vávrou + promítání dokumentu Šumný Jablonec /Knihkupectví Serius/

17.00 začátek běžkařova průvodu městem /u Knihkupectví Serius/

18.30 divadlo Slzy ošlehaných mužů od VOSTO5 /Sokolovna/

20.00 vernisáž výstavy fotografií Sokol /Sokolovna/

Jananas



KDY: 7.2. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 280,-

Kapela, kterou si nespletete! Skupina vedena charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou tak dlouho narušovala stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostla. Při prvním poslechu vás Jananas složí k zemi, při druhém a dalším s úžasem zjistíte, že ty fórky a srandičky mají mnohem víc plánů, než se zprvu zdálo.Skupina podle svých slov vznikla v roce 2005 a první veřejné vystoupení měla v roce 2007. To ještě jako duo, protože tvůrčí jádro skupiny od začátku tvoří kromě zpěvačky Jana Infeldové také kytarista Jan Vávra. Brzy k sobě přibrali baskytaristu Jaromíra Fulneka, který se podle legendy kvůli kapele naučil na baskytaru za pouhých čtrnáct dní. Poprvé na sebe Jananas upozornil na největším českém folkovém festivalu Zahrada, kde v roce 2009 získal ocenění. Poté se skupina spojila s producentem Martinem Ledvinou a vydala svůj eponymní debut. Za tuto desku, která vyšla poťouchle na Silvestra roku 2010 u vydavatelství Indies Scope records, získala skupina hned pár měsíců na to nominaci na cenu Anděl v kategorii folk a country.

Následně navštívila snad všechna myslitelná i nemyslitelná podia českých klubů a festivalů. To již s bubeníkem Janem „Chili“ Chalupou, který se stal brzy stálým členem sestavy.

Skladbu Pražské jaro z debutové desky si v roce 2011 vybral Český rozhlas Vltava jako jingle pro přímé přenosy ze skutečného festivalu Pražské jaro. V roce 2014 pak kapela obohatila silvestrovské vysílání stanice ČRo 3 – Vltava koncertem a zároveň rozhlasovou hrou.

Inteligentní texty a jemný podvratný humor je hlavní devízou Jananasu. Cílená mystifikace občas dovede kapelu do svízelné situace, například, když všichni hudební novináři a fanoušci začnou věřit, že kapela je z Brna.

Skupina o sobě tvrdí, že jí všechno dlouho trvá, proto se na další album čekalo dlouhých šest let. Nové album vyšlo u vydavatelství Supraphon v září 2016.

Vyzkoušej sněžné brusle Sled Dogs na Tanvaldském Špičáku



KDY: 8.2. 8:15

KDE: Tanvaldský Špičák

ZA KOLIK: zdarma





Přijďte si zdarmavyzkoušet sněžné brusle Sled Dogs a přesvědčte se že:

- jsou jednodušší a zábavnější než lyže

- si poradí i s rozježděnou sjezdovkou

- jsou pohodlnější než lyžáky

- jsou splněným snem každého bruslaře nebo hokejisty

Doražte co nejdřív ráno, odpoledne bývají na půjčení dlouhé fronty.

120 let tramvajového provozu na Jablonecku



KDY: 7.2. 14:00

KDE: Tramvaje v Jablonci

7. 2. 1900 byl zahájen pravidelný tramvajový provoz v úseku Jablonec nad Nisou – Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Pojďme si přesně po 120 letech společně toto významné dopravácké výročí připomenout.

Statutární město Jablonec nad Nisou spolu s Dopravním sdružením obcí Jablonecka a Jabloneckou dopravní a.s. a dalšími partnery připravili důstojné připomenutí tohoto významného výročí.

V pátek 7. 2. 2020 se tak můžete těšit na tento program:

1) Ve 14:00 hod. slavnostní zahájení výstavy k zahájení tramvajového provozu na Jablonecku. Výstava, která bude umístěna v prostorách Informačního střediska magistrátu potrvá až do 29.2.2020, vystaven bude například model elektrické tramvajové lokomotivy. Výstava je po celý únor přístupná v otevírací době Informačního střediska.

2) Jízdy historickými autobusy RTO z Mírového náměstí do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pro autentičnost a připomenutí si části tramvajové trati pojedou autobusy z Mírového náměstí Lidickou ulicí do ulice 5. května a dále po trase linky č. 101. První spoj odjíždí z Mírového náměstí ve 14:30 hod. a dále každou hodinu do 17:30 hod.

Odjezdy z Rychnova jsou v 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

3) Jízdy historickou tramvají. Do Jablonce zavítá historická tramvajová souprava složená z motorového vozu typu 6MT č. 117 z roku 1953 a vlečného vozu č. 44 „Plecháč“ z roku 1932. Vlečný vůz bude od 13:35 hod. do 16:55 hod. vystaven na konečné tramvajové linky č. 11 v Tyršových sadech a motorový vůz zajistí pro zájemce 2 jízdy v úseku Tyršovy sady – Zelené Údolí a zpět. Odjezd z Tyršových sadů budou v 15:12 hod. a 15:57 hod., ze Zeleného Údolí v 15:27 a 16:12 hod. Zpět do Liberce souprava odjede v 16:57 hod.

Naučte se cvičit 5 tibeťanů



KDY: 8.2. 10:00

KDE: Studio Sarah

ZA KOLIK: 500,-



Himalájské cvičení z kláštera Šangri La, kde mnichové jednotlivé cviky označovali za „studnici věčného mládí“. Cvičení harmonizuje, posiluje a omlazuje organismus. Stimulací čaker dochází k posílení imunitního systému a duševní rovnováhy.

8.2.2020 /sobota 10.oo -13.oo hod. /

cena semináře: 500 Kč

omezený počet míst

více info www.sarahstudio.cz