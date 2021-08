Dvořákův festival v Jablonci

KDY: pátek 6. srpna od 19 hodin

KDE: Starokatolický kostel

ZA KOLIK: 150 korun

Jednou ze zastávek Dvořákova festivalu bude v pátek večer také Jablonec nad Nisou. Ve Starokatolickém kostele Povýšení sv. kříže vystoupí varhaník Petr Hostinský, kterého na violoncello doprovodí Jiří Bárta.

Imjoy: Letní improhraní

KDY: neděle 8. srpna od 19 hodin

KDE: Eurocentrum - Letní scéna

ZA KOLIK: 80 korun



Imjoy je jablonecko-liberecká skupina zabývající se divadelní improvizací. Příběhy vznikají bez scénáře, “tady a teď”. Vše je dílem okamžiku, každé představení je jedinečné, inspirované podněty z publika.

DJ show Leoše Mareše

KDY: sobota 7. srpna od 18 hodin

KDE: Labe, Malá Skála

ZA KOLIK: 490 korun

DJ show Leoše Mareše, dále vás čeká Pavel Callta s kapelou a Drum show Šimona Mikeze.

Letní koncert a zábava s kapelou Sešlost

KDY: pátek 6. srpna

KDE: hasičské hřiště



Přijďte si poslechnout tvorbu železnobrodských kapel a užít si taneční zábavu… V programu na hasičském hřišti v Železném Brodě vystoupí kapely Faleš a Voliéra pod vedením Františka Dědečka a kapela Always. Večer bude patřit country kapele Sešlost z Liberce, při které si budete moci nejen zazpívat známe hity, ale i zatanči

Čert to vzal

Kdy: pátek 6. srpna od 19 hodin

Kde: před KC Střelnice

Za kolik: Zdarma

Co všechno se stane, než si Honza vezme princeznu? Kolik lidí se vejde do pekla? To se dozvíte právě v této pohádce.