Vyhlídka Poustevníkův kámen

KDY: Kdykoliv

KDE: Hejnice

ZA KOLIK: Zdarma

V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku severně od Liberce najdou návštěvníci severních Čech hezkou vyhlídku, která před několika lety prošla pěknou úpravou.Vyhlídka Poustevníkův kámen, pojmenovaná po poustevníkovi Eremitu Paulu Stelzigovi, bývala oblíbeným turistickým cílem odedávna, v polovině minulého století tady dokonce stály restaurace a lesní divadlo až pro 2 tisíce diváků. Dnes se na skále opatřené železným zábradlím nachází kříž, od něhož se otevírají nádherné výhledy na Hejnice s kostelem, Jizerské hory se Smrkem, Paličník, Smědavskou horu, Frýdlantské cimbuří nebo Ořešník. Zájemci o poznání tady najdou otočný panel v podobě stromu, z něhož se dozví více o samotné vyhlídce, kostelu i přírodě Jizerských hor. Ideálním výchozím bodem pro výstup na vyhlídku je kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích: ze silnice na Ferdinandov pak po pár stech metrech pokračuje polní cesta až na vyhlídku. Cesta je dobře značená a není dlouhá, a tak si na ni určitě mohou troufnout i rodiny s malými dětmi. Do Hejnic jezdí vlak a z železniční stanice je to na skálu jen necelý kilometr pěšky.

Prohlédněte si kostel svaté Anny

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Na Anenském náměstí v Jablonci nad Nisou stojí kostel svaté Anny. Kostel byl vystavěn v letech 1685-1687, jeho věž byla přistavěna v roce 1706. Od roku 2004 je kostel majetkem města, které ho nechalo zrekonstruovat. Za obvyklé situace se v něm pořádají koncerty, výstavy a další kulturní akce. V současné době si můžete prohlédnout jeho interiér.

Stará radnice zdobí náměstí

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou zdobí neorenesanční budova Staré radnice. Vybudována byla v letech 1867-1867. Autorem původního projektu budovy byl liberecký architekt Gustav Sachr. Rekonstrukce proběhla v 70. letech minulého století a došlo k pozměnění interiéru.

Zahrajte si hru Únikovka – Hra s časem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 319 Kč



Skvělá hra na dlouhý večer nebo deštivé odpoledne. Únikovka - Závod s časem pro hráče od 12 let je plná rébusů. Účastníci nesoupeří mezi sebou, ale spolupracují, a hru lze hrát i v jednom. V Únikovce zavítáte do laboratoře profesora Ciassa, který experimentoval s plynutím času. Jenže kam se profesor poděl, a co jeho experimenty? O to už se musíte postarat vy. Na nalezení řešení máte 60 minut. V kooperativní hře pro jednoho až šest hráčů vás čeká odhalování nových pravidel, nových rébusů, hlavolamy, hádanky a nápovědy. Protože při opakovaném hraní už budete znát řešení, je vhodné Únikovku od Albi poslat dále a darovat třeba přátelům.

Přečtěte si knihu Zamkni poslední dveře

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 99 Kč



Jules našla práci snů. Nedávno se rozešla s přítelem, a tak jí podmínky nového zaměstnavatele maximálně vyhovují: žádné návštěvy, žádné noci strávené mimo byt, žádné rušení ostatních obyvatel domu. Hlídá totiž byt na Manhattanu. Jak se seznamuje s obyvateli a ostatními pracovníky v domě, začne pociťovat náklonnost ke kolegyni Ingrid, která jí připomíná vlastní sestru, o niž přišla před osmi lety. Když se jí žena svěří s obavami ohledně historie domu, Jules začne být velmi znepokojena. Přečtěte si knihu od Rileyho Sagera a zjistěte, jak příběh dopadne.