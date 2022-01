Pátek 7. 1. v 17:00: Krotitelé duchů: Odkaz

Pátek 7. 1. ve 20:00: Kingsman: První mise

Sobota 8. 1. ve 14:40: Velký červený pes Clifford

Sobota 8. 1. v 17:00: Spider-man: Bez domova

Sobota 8. 1. ve 20:30: Kingsman: První mise

Neděle 9. 1. ve 14:30: Velký červený pes Clifford

Neděle 9. 1. v 17:00: Krotitelé duchů: Odkaz

Neděle 9. 1. ve 20:00: Šťastný nový rok 2

Václav Koubek pořádá hudební akci

KDY: Sobota 8. ledna od 19 hodin

KDE: Klub Na Rampě



Svérázný písničkář se svéráznými texty, ojedinělým hlasem, tahací harmonikou.

Jizerská 50 – Můj osobní závod

KDY: do 18. března 2022

KDE: Eurocentrum

Za kolik: Zdarma

Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek dostává nejslavnější český závod nespočet. Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde daleko pro superlativy. Jak už před desítkami let řekli pravidelní účastníci: „Je to výkladní skříň nejen našeho kraje, ale celé střední Evropy.“ Výstava obsahuje fotografie a texty na panelech volně přístupných v prostorách Eurocentra.

Vítězové bílé stopy

KDY: všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, sobota 10–13 hodin

KDE: Dům Scheybalových

ZA KOLIK: 30 korun



Jizerské hory jsou domovem Heleny Balatkové-Šikolové, naší první medailistky z OH v Sapporu 1972, Aleny Bartošové, Gabriely Soukalové (roz. Sekajové), Heidi Suchánkové, Mileny a Zdeňka Cillerových, rodiny Řezáčových a také zde od juniorských let trénovala celá mužská bronzová štafeta z OH 1988 v Calgary. Výstava přiblíží nejen závodníky, ale i trenéry, rozhodčí a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká republika stala v lyžařských sportech respektovanou zemí. Návštěvníci uvidí dobové fotografie a artefakty, které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy, servisní koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro vítěze.