Prohlídky Kantorovy vily

KDY: Od 8. do 11. října

KDE: Kantorova vila, Jablonec nad Nisou

Dny otevřených dveří připravili ve funkcionalistické Kantorově vile v Jablonci postavené v letech 1933 - 1934 architektem Heinrichem Kulkou, žákem a dlouholetým spolupracovníkem světoznámého architekta Adolfa Loose. Konají se u příležitosti 150. výročí narození A. Loose a 120. výročí narození H. Kulky. Prohlídky vily jsou zdarma, možné pouze v doprovodu průvodce pro předem objednané zájemce. Rezervovat lze termíny 8. října v 9.30, 10.30, 11.00, 12.30, 14.00, 14.30, a 15.30 hodin, 9, října v časech 9.30, 11.00, 13.30, 14,00 a 15.00 hodin, 10. října v časech 9.30, 10.30, 12.00, 15.00, 16.00 hodin a 1. října v 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 a 16.00. Rezervace probíhá v turistickém infocentru v Kostelní, telefonicky na 774 667 677 nebo e-mailem info@jablonec.com.

40 let HO Jiskra Tanvald

KDY: Do konce října

KDE: Riedlova vila, Desná



V Riedlově vile v Desné probíhá výstava 40 let Horolezeckého oddílu Jiskra Tanvald. Výstavu je možné zhlédnout do konce října.

Jana Rábová - ATEMLOS

KDY: Do 25. října

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou



Představte si hlučnou samotu, prosvětlenou tmu a jinotaj, který Vás provede každou fotografií. Dvě série fotografií spojené jedním námětem - promlouváním k sobě samému - a obě dramaticky odlišné. To je výstava od jablonecké rodačky Jany Rábové, která své dílo publikuje pod jménem Janča.

TRENDY.DESIGN.PRODUKCE

KDY: Do 1. listopadu

KDE: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Výstava TRENDY.DESIGN.PRODUKCE je největší pravidelnou výběrovou přehlídkou skla a bižuterie nejen v České republice, ale celé Evropě, když se jí pravidelně účastní desítky účastníků, letos 81 z 8 zemí. Její ambicí je jednou za tři roky představit aktuální tvář oboru s tím, že konkrétní předměty nevybírají kurátoři, ale vystavující. Oni sami přeci nejlépe vědí, co ze své produkce považují za trend, design a produkci. Role kurátora je však přesto důležitá, protože právě on je zodpovědný za výběr účastníků, kdy volí aktivní a kreativní firmy či studia, nikoliv podniky žijící z dávné podstaty, obchodní entity prezentující se jako výrobní, nebo parazity.

Upozornění: S ohledem na aktuální situaci některé akce mohou být přesunuty nebo zrušeny.