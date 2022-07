Skleněné pátky KDY: Pátek 8. července od 10 do 18 hodin KDE: Muzeum skla a bižuterie

Na prázdninový čas připravilo jablonecké muzeum tradiční Skleněné pátky, kdy se každý druhý pátek návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie vedené zkušenými lektory. V pátek 8. července bude Marcela Růžičková vyrábět skleněné květiny.

Napětí vol. 7 – Technørd

KDY: Pátek 8. července od 17 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: Zdarma



Přišel čas, rok se s rokem sešel a jablonecký pivovar pozval nejlepší techno uskupení ze severu Čech! Technørd, za kterým se představí David (Dahojeufo) a Adam (Xadam), si pozvali kamaráda Dj Face z techno.cz.

Rodinný festiválek

KDY: Neděle 10. července od 14 do 18 hodin

KDE: Tyršovy sady, Jablonec

ZA KOLIK: Zdarma

Pro dětské, ale i pro ty odrostlejší návštěvníky, bude po celém parku připravena hravá trasa s plněním různorodých úkolů v krásném prostředí Tyršových sadů. Součástí akce jsou i dětské tvořivé dílničky, kde si děti vyzkouší vlastnoručně vyrobit zajímavé objekty nebo se zábavnou formou naučí něco nového. Občerstvení zajištěno. Během dnes zahraje Bombarďák - hudba pro děti plná divokých písní a ztřeštěných tanečků okořeněných interaktivní komunikací s dětským divákem. Vystoupí jablonecký hudebník a loutkoherec Ruda Hancvencl s repertoárem vtipných představení pro děti od 8 let. Představí se také liberecká kapela Přehmat hrající classic rock and roll a kapela Manu De-Light, nejen jablonečtí mladí hudebníci, kteří si chtějí tanečními rytmy podmanit svět a už se jim to úspěšně daří.

Léto s tanvaldskými kostely

KDY: Neděle 10. července a sobota 2. července

KDE: koupaliště Tanvald



Spolek Zachraňme tanvaldské kostely, Farnost Tanvald a Město Tanvald zvou na Léto s tanvaldskými kostely. Na Šumburku bude kostel sv. Františka z Assisi otevřen od 10 do 12 hodin a kostel sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě pak každou červencovou neděli vždy od 14 do 16 hodin.

Letní hasičská country zábava

KDY: Sobota 9. července od 12 hodin

KDE: před hasičskou zbrojnicí na Šumburku

K poslechu zahrají tyto kapely Vejlupci, Nakoleni, Koháti, Mříčenští muzikanti a Kompress. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve SDH Tanvald - Šumburk.

Oldies party

KDY: Sobota 9. července od 21 hodin

KDE: kemp Tanvaldský Špičák

ZA KOLIK: 150 korun



Oldies Party DJ Michal Tůma a jako host DJ Mirra. Areál otevřen od 19 hodin. Rezervace míst v recepci autokempu. Produkce začíná od 21 hodin. Grilování, několik výčepů a barů, možnost ubytování v chatkách, stanech a karavanech.

Muhu fest

KDY: Sobota 9. července od 15 hodin

KDE: u kostela, Albrechtice

Druhý ročník hudebního festivalu v Albrechticích v J.h., letos budou hrát Znouzectnost, Ovčie Kiahne, tradičně MUHU a bigbeatová kapela John Silver. Harley Davidson show, hamburgery, maso z udírny a jiné dobroty, pivo a domácí limonáda, super zázemí (i proti dešti) … prostě zase super akce!

Lučanské letní slavnosti

KDY: Sobota 9. července od 16 hodin

KDE: na hřišti před školou, Lučany nad Nisou



Zahrají Blueser, Nabitý baterky, Martin Máslo sólo, Kompres a Wokena, zatancuje Wild Fire. Občerstvení bude.