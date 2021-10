Pouštění lodiček se uskuteční na řece Jizeře v Železném Brodě. Akci pořádá TJ Sokol Železný Brod při příležitosti Památného dne sokolstva, který je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.

Hledání rovnováhy KDY: do dubna 2022 KDE: Muzeum skla a bižuterie Československé lisované sklo zná celý svět. Jablonecké muzeum připravilo reprezentativní přehledovou výstavu s publikací přibližující jeho historii a vývoj mezi lety 1948 až 1989. Nazvalo ji Hledání rovnováhy. Představuje na ní dobové komerční hity, prototypy i experimenty, s nimiž přicházeli designéři zvučných i méně známých jmen, jejichž úkolem bylo každoročně přinášet nové vzory užitkového skla pro každodenní použití v domácnostech či restauracích.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou láká všechny tvořivé duše na další lekci z cyklu oblíbených bižuterních kurzů pro pokročilé. Předem objednaní zájemci se mohou účastnit 9. října od 10 do 14 hodin. Kurz povede tradiční lektorka Věra Černá a tématem bude nadcházející podzim. „Vyrábět budeme rokajlové lístečky šité peyotovým stehem. Ty pak použijeme buď jako přívěsky, nebo aplikace na náramek,“ přibližuje lektorka

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.