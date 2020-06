Dětský den s hasiči

KDY: Sobota 6. června od 13 do 17 hodin

KDE: Rozhledna Černá Studnice, Smržovka

ZA KOLIK: Zdarma

S týdenním zpožděním oslaví svůj svátek děti na Smržovce. Na Rozhledně Černá Studnice se v sobotu uskuteční Dětský den s hasiči ze Smržovky. Na děti čeká od 13 zhruba do 17 hodin odpoledne plné her, zábavy i poučení.

„Těšit se můžete na představení hasičského vozu a výstroje, kreativní dílničky, pěnový proud, malování na obličej a soutěže. Připravené pro vás bude i občerstvení, speciality na grilu, pivo, limo i něco na zub,“ lákají organizátoři akce.

Na místě bude k dispozici pro děti také skákací hrad nebo kreativní dílničky.

Na rozhlednu se navíc rodiny s dětmi mohou nechat vyvézt výletním vláčkem. Z parkoviště u zastávky Dolní Černá Studnice je vláček vyveze až do areálu Černé Studnice ve 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 nebo 16.30. Cesta vláčkem trvá přibližně půl hodiny.

Zahradní slavnost

KDY: Pátek 5. června od 15 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Na zahradě v Domě dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou v pátek 5. června od 15 hodin vypukne Zahradní slavnost pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit na hry, zábavu, dílničky a hudbu. V tento den bude současně zahájen zápis na kroužky pro školní rok 2020/2021.

Dětský den na Žluté plovárně

KDY: Sobota 6. června od 9 hodin

KDE: Žlutá plovárna, Malá Skála

ZA KOLIK: Zdarma



Oslavte ve Žluté plovárně na Malé Skále svátek dětí! Přijďte se s vašimi ratolestmi pobavit a pořádně přivítat léto. Na břehu Jizery vás už tradičně čeká pestrý program plný zážitků pro vás i vaše děti. Akce proběhne o necelý týden později než samotný Den dětí, a to v sobotu 6. června už od 9 hodin.

12. sraz motocyklů Jawa

KDY: Od pátku 5. června do neděle 7. června

KDE: Rovensko pod Troskami

ZA KOLIK: Zdarma



V Rovensku pod Troskami na nám. prof. Drahoňovského na Semilsku proběhne už 12. sraz motocyklů Jawa 500 OHC, a to od pátku 5. června do neděle 7. června. V pátek se už od 9 hodin chystá předsrazová společná projížďka. Hlavní program je naplánován na sobotu, kdy se zhruba 80 strojů vydá na spanilou jízdu za doprovodu soudruhů příslušníků VB. Cílem trasy bude Mníšek u Liberce na hřišti, kde se bude podávat oběd a konat Moto Show.

Opening Střelnice Jablonec

KDY: Sobota 6. června od 18 hodin

KDE: Střelnice Jablonec

ZA KOLIK: 100 Kč



Vnitřní prostory Střelnice Jablonec se po třech měsících konečně otevírají. Při té příležitosti proběhne akce Opening s residentními dj´s klubu, a to LVCASem, Jokerem a Riccim. Lidé se mohou těšit na venkovní i vnitřní stage, obří LED stěnu, laser show a mnoho dalšího. Maximální počet návštěvníků je 300, vstupenky stojí 100 korun.