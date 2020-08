Koncert komorního orchestru Regnis

KDY: Neděle 2. srpna od 15 hodin

KDE: Jiřetín pod Bukovou

Vila Schowanek v Jiřetíně pod Bukovou bude v neděli 2. srpna hostit koncert komorního orchestru Regnis. Hodinka s hudbou známých autorů začne v 15 hodin. Zazní skladby od Smetany, Dvořáka, Mozarta i Bizeta. Přesný program dá soubor dohromady během soustředění, na kterém se sejde v pátek. Soubor Regnis vznikl v Liberci roku 2005 jako skupina mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase vznikl vedle vokální složky také komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází.

Tajemný svět přírody na fotkách i v básních

KDY: Od soboty 1. srpna

KDE: Zámeček ve Smržovce



Ve výstavní síni Zámečku ve Smržovce začne v sobotu 1. srpna výstava fotografií Blanky Svobodové a básní Aleny Kuchyňové s názvem Tajemný svět přírody Výstava je splněním společného snu autorek propojit umění fotografie, poezie a vůní. Chtějí návštěvníky pozvat k nahlédnutí do světa fantazie, světa „za zrcadlem“, který často ani nepostřehneme. Výstavu můžete zhlédnout během týdne od 8 hodin, v pondělí a středu do 16 hodin, v úterý a čtvrtek do 15 hodin, v pátek do 11.30 hodin. Potrvá do 13. září.

Démon zatracení v letním kině

KDY: Pátek 31. července od 21.30

KDE: Letní kino, Jablonec nad Nisou



Přijďte se bát u hororu pod širým nebem do letního kina na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, čerstvé kytky v záhonech záhadně vadnou a umírají, místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných suchých větví. Tisíc let stará čarodějnice vylezla ze své skrýše v kořenech stromu. Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho jiného. A živí se výhradně dětmi.