Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Jablonecku, ale v celém Libereckém kraji.

JABLONECKO

Tanec srdcem 2023

Kdy: pátek 24. března v 17.00 a sobota 25. března v 18.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Přehlídka probíhá ve dvou dnech. Páteční večer patří dětským tanečním skupinám. Všechny soubory, které se účastní dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají společné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos v choreografické tvorbě. Tanec je prostředek k poznávání zákonitostí okolního světa i k poznávání sebe sama. Je potřeba spontánní dětskou tvorbu citlivě kultivovat tak, aby autenticita dětského projevu nebyla potlačena. To je u těchto souborů z Liberecka pravidlem a výsledkem je kvalitní dětská taneční tvorba.

Druhý přehlídkový večer - sobotní patří postupové přehlídce mládeže a dospělých. Zhruba osmdesát dospělých interpretů každým rokem zaujme diváky obrazově nápaditými choreografiemi na různá témata. Jevištní formy se střídají od tanečního divadla k čistě pohybovému divadlu, které prezentuje například soubor Parau, Parau. Vedle některých pedagogů pracují choreograficky již jejich žákyně. V rámci druhého přehlídkového večera bude uvedeno inspirativní představení Poutníci autorky Anny Benhákové, rodačky z Jablonce nad Nisou v originální scénografii.

Se mnou si píseň broukej

Kdy: pátek 24. března v 18.00

Kde: Park hotel, Smržovka

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Setkání Tomáše Bartáka – principála Hudebního divadla Hnedle vedle s Petrou Černockou a Jiřím Pracným v zábavném pořadu. Zpěvačka, jež zpívá od svých patnácti let, je velmi vtipnou ženou, která má zdravý životní nadhled a dokáže vtipně okomentovat snad úplně vše. Pořad je plný nejznámějších hitů, jako např. Ovečka, Koukej se mnou si píseň broukej, Náklaďák, Mississippi, Hádej, mámo, Saxana, a další.

Jsi úžasná

Kdy: pátek 24. března v 19.00

Kde: Městské divadlo, Železný Brod

Proč přijít: Komedie o nejhorší zpěvačce na světě, která vás přesvědčí, že zpívat falešně je velké umění. Hlavní postavou příběhu, jenž se opravdu stal, je Florence Foster Jenkinsová, která je přesvědčena, že je obdařena pěveckým talentem. Když sopranistka F. Jenkinsová v roce 1944 oznámila termín svého koncertu v proslulém hudebním sále Carnegie Hall, vstupenky byly vyprodány během pouhých dvou hodin. Byla celebritou se vším všudy a měla kariéru, kterou by jí leckterá operní diva mohla závidět. Byla výjimečná, přesněji řečeno výjimečně příšerná. Na základě naprosté absence jakéhokoli pěveckého talentu jí bylo přisouzeno přízvisko Anticallas (s odkazem na nejslavnější operní zpěvačku Marii Callas). Přijměte tedy pozvání na velkolepý herecký koncert vyprávějící pravdivý příběh o lidské nezdolnosti cimrmanovských rozměrů.

RETRO: Pamatujete na účesy z devadesátek? Frčely vysoké culíky, melíry a ofiny

Ornament – křest alba

Kdy: pátek 24. března ve 20.00

Kde: klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Jablonecká studentská kapela křtí svoje debutové album "Druhý pohled na svět". Jako hosté vystoupí: KTZ (jablonecké folkové duo), Propadleek (pražská folkrocková kapela) a Former Holden (jablonecký rapper).

Turbo + Himakers

Kdy: sobota 25. března od 18.00

Kde: kulturní dům Velké Hamry

Za kolik: 380/440 korun

Proč přijít: Faking Bookings přiváží již počtvrté do Libereckého kraje kapelu Turbo, která je ve zdejších končinách mimořádně populární. Ve velkohamerském kulturáku se Turbo objeví po necelých dvou letech. Legendární plzeňské kapele, která zahraje dvouhodinový set, předskočí stylově spřízněný host, a to turnovští Hitmakers.

Labutí princezna

Kdy: neděle 26. března v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Hudební pohádka na slavné klasické téma o zlém čaroději Rudovousovi, který promění princeznu Odettu a její přátele v labutě. Princ by ji sice mohl vysvobodit, ale nesměl by si ji splést s jinou dívkou. To se bohužel stane a princ svůj omyl pozná, až když je pozdě. Protože jde o pohádku, nakonec všechno dobře dopadne. Aby děti lépe pochopily celý děj slavného baletu, doplnili inscenátoři pohádkové postavy třemi skalními skřítky, kteří dětem objasňují, co se právě stalo nebo se v následující chvíli stane.

LIBERECKO

Vynášení Moreny

Kdy: pátek 24. března v 10.00

Kde: ZŠ Husova, náměstí, Frýdlant

Proč přijít: V pátek budou frýdlantské děti vynášet z města Morenu a lákat do něj jaro. Symbol zimy vyprovodí děti ze všech školek ve městě sdružených v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant přes celé město a nakonec ho dle zvyklostí hodí do řeky Smědé. Vyšlou tím jasný signál jaru, že může začít. Vynášení Moreny začne tradičně u základní školy v Husově ulici, v 10.15 se průvod zastaví k tanci a zpěvu na náměstí T. G. Masaryka, kam jste srdečně zváni, abyste přivítali jaro společně s dětmi.

Cestovatelská přednáška

Kdy: pátek 24. března v 18.00

Kde: kino, Hejnice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Cestovatelská přednáška z dílny fotografa a dobrodruha Pavla Svobody. Dvě výpravy za krásami Střední a Jižní Ameriky. Guatemala je svůdná exotická indiánka, nespoutaný horský živel. Čekají vás výstupy na nejvyšší sopky Střední Ameriky, lávu chrlící vulkán Fuego, živelná tržiště i mayské pyramidy. Atraktivní, svěže zelená Kolumbie se v posledních letech stává novou cestovatelskou destinací na mapě Jižní Ameriky. Zde vás nemine andské dobrodružství s příchutí silné kávy, veselých lidí a atraktivních záběrů z dronu. Také dlouhé treky, koloniální městečka i pobřeží Karibiku – zkrátka latinskoamerická delikatesa.

Pavel Čadek

Kdy: pátek 24. března v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 240 korun

Proč přijít: Český písničkář kombinující vlastní texty s hrou na violoncello. Sám sebe označuje za samozvaného zakladatele nového hudebního žánru „cellofolk", což je něco mezi Jaromírem Nohavicou a Apocalypticou.

Ples Technické univerzity v Liberci

Kdy: pátek 24. března od 20.00

Kde: Dům kultury Liberec

Za kolik: 350 - 450 korun

Proč přijít: Po několikaleté vynucené přestávce bude letos opět uspořádán ples Technické univerzity v Liberci. Vystoupí mimo jiné TULBand, Orchestr Vladimíra Janského, Taneční klub Koškovi a další. Jsou zváni nejenom členové akademické obce, studenti, absolventi, pedagogové i vědečtí pracovníci, ale i všichni zájemci z řad široké veřejnosti. Vstup pouze ve vhodném společenském oděvu.

Velikonoční tvoření

Kdy: sobota 25. března v 9.00

Kde: Dům dětí a mládeže Liberec - DDM Větrník, Liberec

Za kolik: 500 korun (v ceně kurzu je i občerstvení)

Proč přijít: Oslavte sppolečně s DDM Větrník první jarní týden tvořením. Čeká vás výroba mýdel, tvorba jarních věnců, které provoní celý domov a zdobení kraslic pomocí voskové techniky.

Velikonoční výtvarná dílna

Kdy: sobota 25. března od 9.00 do 12.00

Kde: sokolovna Český Dub

Proč přijít: TJ Sokol Český Dub zve na Velikonoční tvořivou dílnu pro děti i dospělé, která se koná v sobotu 25. března na malém sále sokolovny v Českém Dubu. Připraveno bude několik stanovišť s jarními výrobky, pletení pomlázek, zdobení perníčků a chutné občerstvení. Za jednotlivé výrobky se platí 5 - 20 korun, dle nákladů na materiál.

Sobotní výtvarná dílna Cameron Tauschke: Srdeční záležitost

Kdy: sobota 25. března v 10.00

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Výstava Camerona Tauschkeho, která je o odvaze a lásce, je inspirací pro sobotní výtvarnou dílnu v miuzejním ateliéru Kotelna. Všichni rodiče či prarodiče s dětmi mohou přijít prokázat svou odvahu a zkusit si vytvořit společné velkoformátové dílo, inspirované výstavou Valleys of the heart, která v galerii právě probíhá. Návštěvníci se mohou těšit na stříhání, lepení a malování. Možná se pak pro vás stane společně strávený čas v ateliéru srdeční záležitostí a vaše společné dílo vám bude tyto chvíle navždy připomínat. Návštěvníci mohou přijít tvořit kdykoliv mezi 10 a 13 hodinou.

Večer v Naivním: Imjoy & Motel Jizerky

Kdy: sobota 25. března v 19.30

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 210 korun

Proč přijít: Improvizační longforma. Motel kdesi hluboko v horách. V něm zatím prázdné pokoje. Do nich postupně přijíždí hosté. Každý si s sebou nese svá tajemství a své touhy. Každý se do motelu dostal z jiného důvodu, jinou cestou. Jaké příběhy vzniknou, až se potkají? Liberecký divadelní spolek Imjoy vám opět poodhalí nová improvizátorská zákoutí. V Naivním divadle vystoupí už popáté. V představení hrají: Alena Štěpánová, Lenka Sadvarová, Tereza Filippová, Veronika Tůmová, Vojtěch Vaner a další.

UDG + Pekař

Kdy: sobota 25. března od 20.00

Kde: Bunkr Music Club Liberec

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Během března a dubna vyrazí kapela UDG napříč Českou republikou na klubové turné, tentokrát s názvem Přístav 2023. Aktuálně další zastávkou bude již tuto sobotu 25. března BUNKR Music club v Liberci. Fanoušci se mohou těšit na speciálního hosta turné, konkrétně na populárního zpěváka Pekaře s kapelou. který má na svém kontě tři alba a řadu známých a chytlavých singlů. UDG lákají na více než dvouhodinový koncertní set, v němž zazní písně ze všech alb z více než dvacetileté kariéry této legendární ústecké rockové party.

Ples města

Kdy: sobota 25. března ve 20.00

Kde: DK Beseda, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Tradiční ples Města Hrádek nad Nisou. K tanci a poslechu hraje Big ´O´ Band Marka Ottla.

Vítání jara

Kdy: neděle 26. března od 10.00 do 17.00

Kde: Levandulovna, Raspenava

Proč přijít: Co vás tentokrát čeká? občerstvení, oheň, procházka po poli, vítání tepla a slunce v roce 2023, sušárna semínek, bazar a swap semínek, sluneční tóny jara na levandulovém poli, sluneční dílničky pro děti, vytváření velké sluneční mandaly, malování na obličej.

Nedělní pohádka: O slepičce kropenaté

Kdy: neděle 26. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Maňásková pohádka o tom, co se stalo na jednom úplně obyčejném dvorku. Volná úprava pohádky Františka Nepila. Kromě navštívení pohádky si udělejte i čas na knihy. Každý, kdo si v den představení pro děti koupí knihu, neplatí vstupné na pohádku.

Před i po pohádce je dětem k dispozici dětská dílna.

Dětský karneval

Kdy: neděle 26. března ve 14.00

Kde: DK Beseda, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Setkání s Honzou Popletou, tentokrát v podmořském světě. Dětské písničky, tanec, zábavné soutěže, sladké odměny.

ČESKOLIPSKO

Jarní farmářské a velikonoční trhy

Kdy: sobota 25. března v 8.00

Kde: náměstí DR. E. Beneše, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od sobotního rána se na vás těší prodejci na velikonočně laděném farmářském a řemeslném trhu se zajímavým výběrem stánků a jarní náladou. Kromě výrobků, na které jste běžně zvyklí z farmářských trhů, nebudou chybět ručně malované kraslice, pomlázky, dekorace a další nejen velikonoční zboží.

20 let od otevření hradu Lipý veřejnosti

Kdy: sobota 25. března ve 12.00

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Letos jsou tomu právě dvě dekády, co se českolipský Vodní hrad Lipý otevřel veřejnosti. Přijďte oslavit toto výročí spolu se zahájením nové sezóny, která startuje 1. dubna. Hradní expozici oživí historické osobnosti rodu Kouniců, na nádvoří zahraje skupina Benedictus, vystoupí kejklíři a hudební divadlo Dino. V Centru textilního tisku budou připraveny dílničky pro děti a v galerii bude zahájena výstava Tradice v obrazech, která představuje příběhy českých krojů. Podrobný program najdete na www.cl-kultura.cz.

Na viděnou, Sbohem!

Kdy: sobota 25. března v 17.00

Kde: Zámek Doksy, Doksy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Komedie o skupině přátel z bývalé kapely, kteří přichází do nádražní hospůdky, aby naposledy poseděli nad skleničkou a pohovořili o životě, rodině, lásce a snech. Hraje ochotnický divadelní soubor z Břeclavi, jež s touto hrou vyhrál krajskou přehlídku amatérských souborů v Hodoníně a zúčastnil se celorepublikové přehlídky Jiráskův Hronov.

Tcheichan a Imaginárium

Kdy: sobota 25. března ve 20.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Proč přijít: Tcheichan - čím dál častěji slýchané jméno na české hudební scéně. Kapela hrající energickou muziku na pomezí popu až rocku. Originální české texty, nezaměnitelná koncertní energie a hudba, která jednoduše dává smysl.

Fousáč - Akordeon

Kdy: sobota 25. března ve 20.00

Kde: hudební klub Píchlá Nota, Doksy

Proč přijít: Hudební tvorba písničkáře Fousáče se pohybuje na hranici folku a punku a jeho vystoupení jsou nabitá mužskou energií. Originální živou hudbu doplňují autentické texty plné syrové opravdovosti, v nichž se odráží vesnická filosofie a pohled na svět. V roce 2021 mu ve vydavatelství Guerilla Records vyšlo debutové autorské album s názvem Mým vesničanům.

Honza málem králem

Kdy: sobota 25. března v 15.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Divadelní představení nejen pro děti. Že měl Honza odjakživa dobré srdce, a k tomu i za ušima, povedl se mu nejeden husarský kousek. Chytře přelstil nenasytnou šafářku, lakotnou selku na sekyrkovou polévku utáhl, sedlákovi vytřel zrak, u loupežníků ve vší počestnosti sloužil, čímž si majestátní úřad královského bubeníka proti sobě pohněval. A dokonce se sám stal málem králem. Ještě štěstí, že pro všechny ty svoje klukoviny nakonec nepřišel o to nejcennější, co na své cestě našel – o vroucí lásku sedlákovic děvečky Mařenky.

Čiperkové - Písničkozem

Kdy: neděle 26. března v 15.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na písničky, které pobaví děti, rodiče, babičky i dědy. Vystoupení je vhodné i pro nejmenší, protože se na něm nemusí v klidu sedět, ale naopak si děti zatancují, zazpívají a zadovádí.

Vyneseme Moranu

Kdy: neděle 26. března v 10.00

Kde: start u DK Ralsko, Mimoň

Proč přijít: Vynášení Morany patří k předvelikonočním zvykům, které završují odchod zimy. Přijďte do průvodu a vyneste ji společně. Rituál vynášení slaměné figury oblečené v ženských šatech známé pod mnoha jmény (Morana, Morena, Matřena, Smrt) se zpravidla koná na Smrtnou neděli, tedy dva týdny před Velikonocemi. Morana se průvodem vynese z obce pryč a hodí se do tekoucí vody, popřípadě se pálí. Znamená to jediné – zima nás pomalu opouští a je třeba se těšit na nové jaro.