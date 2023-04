Víte už, jak si zpestříte víkend? Strávíte ho doma nebo přemýšlíte o nějaké zajímavé akci? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé akce od pátku do neděle ze všech koutů Libereckého kraje.

Visací zámek. | Foto: Deník/Petra Hámová

JABLONECKO

Lukáš Sommer

Kdy: pátek 14. dubna od 18.00

Kde: Kittelův dům na Pěnčíně u Jablonce nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Akustický koncert a přátelské setkání. Autorský večer skladatele a kytaristy Lukáše Sommera, který úspěšně debutoval v americké Carnegie Hall. Koncert kombinovaný s prvky etnické hudby, sestavený z ingrediencí několika světadílů, často spjatých s osobním příběhem. V premiéře zazní skladba inspirovaná Lukášovou poslední návštěvou Peru.

Lady Oskar

Kdy: pátek 14. dubna v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Bývalá slavná modelka Clara Barnier je dnes rázná majitelka módního impéria, nekompromisní šéfová, přísná matka i manželka, kterou nic nezlomí…Kromě její vlastní rodiny. Tu sice řídí pevnou rukou, ale také zároveň bezmezně miluje. Jen svou lásku dává nejbližším najevo poněkud svérázně. A navíc se brzy ukáže, že ta ruka není zas tak pevná, jak by si Clara přála. Vděčné výzvy, kterou nabízí hlavní role, se chopila jedna z nejpopulárnějších komediálních hereček u nás - Jana Paulová, která si tuto výbornou moderní francouzskou komedii zvolila za svůj režijní debut.

…A ještě trochu swingu

Kdy: pátek 14. dubna ve 20.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jste zváni na taneční večer v rytmu swingu. Velký swingový Orchestr Rudy Janovského je opět připraven zahrát nejkrásnější melodie báječné swingové éry a písničky z dobových gramodesek a filmů pro pamětníky, přesněji z období 30.–50. let minulého století. Orchestr striktně dodržuje taneční rytmy jednotlivých skladeb, takže budou potěšeni tanečníci společenských a swingových tanců či účastníci tanečních kurzů.

Dpos Triou a Drtikol

Kdy: pátek 14. dubna v 20.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Dvě kapely během jednoho hudebního večera. Dpos Triou bylo původně tříčlenou dívčí formací, která se postupem let a zkušeností měnila a zvětšovala o další členy, název ovšem zůstal zachován. Současná formace disponuje čtyřmi ženami a dvěma muži. Zpívají, hrají na elektrickou kytaru, basovou kytaru, arytmickou bicí soupravu a housle. Kapela hraje obtížně definovatelný styl, kterému osobně říká severské funky či garážové country, řešením je přijít na koncert a sami posoudit. Druhou skupinou je Drtikol – parta z Valašského Meziříčí hrající vlastní tvorbu ve stylu alternativního kytarového rocku.

Odemykání Jizery

Kdy: sobota 15. dubna v 10.00

Kde: Žlutá plovárna, Malá Skála

Proč přijít: Tradiční rituál k zahájení vodácké sezóny na Jizeře. Dopoledne vás čekají divadelní představení ve 14:30 začne závod Tamzpátky pro širokou veřejnost (tam na lodi, zpět na koloběžce po Greenway Jizera).

Filharmonie Jelení hora

Kdy: sobota 15. dubna v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Skutečnou lahůdku pro milovníky hudby přiveze do jabloneckého divadla Dolnoslezská filharmonie Jelení Hora. V rámci pojektu Composition Orders tu v premiéře uvede skladbu Jerzyho Kornowicze Masywy pro dva flétnisty a symfonický orchestr. Večer doplní díla Richarda Wagnera a Ludwiga van Beethovena. První bude Wagnerova symfonická báseň Siegfried Idyll překvapující lyrickou až komorní atmosférou, a druhým dílem bude Beethovenova Symfonie č. 5 c moll. Právě ta přinesla umělci nesmrtelnou slávu.

Visací zámek

Kdy: sobota 15. dubna ve 20.00

Kde: Woko klub Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Legenda legend Visací zámek zamíří v sobotu do jabloneckého klubu. Hostem večera bude Inkoust pana Boučka.

Krausberry

Kdy: sobota 15. dubna ve 20.00

Kde: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350/375 korun

Proč přijít: Rhythm'n'blues kultovního hanspaulského seskupení.

LIBERECKO

Jan Ámos Komenský – nepatrná součást celku, který nekončí

Kdy: probíhá do 26. června

Kde: výstavní centrum Brány Trojzemí, Hrádek nad Nisou

Proč přijít: Výstava věnovaná velikánovi naší historie. Známý biskup Jednoty bratrské Jan Ámos Komenský nebyl pouze učitelem a spisovatelem, ale byl také diplomatem a obchodníkem. On sám by o sobě řekl, že byl pouze v daný čas nepatrnou součástí života Jednoty bratrské. Ta je od roku 1457 nejstarší reformační církví na světě. Její vliv je známý po celém světě. Jednota bratrská se tak stala součástí historie a kultury mnoha národů, nejen toho našeho.

Dan Bárta a Illustratosphere

Kdy: pátek 14. dubna v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou vydal dosud pět řadových alb. Koncertní turné v roce 2023 bude věnováno především návratu ke skladbám z prvních dvou alb (eponymnímu debutu a Entropicture), které znovu vychází v reedici. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby - Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let.

Fanfán Tulipán

Kdy: pátek 14. dubna v 19.30

Kde: Café Jazzová Osvěžovna, Frýdlant

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Uskupení založila v roce 2009 skladatelka Eliška Vidomus, která je autorkou repertoáru – její skladby obvykle stojí na výrazných basových groovech a zpěvných melodiích. V kapele hraje na melodiku Hammond, estonskou citeru a zpívá. Dalšími členy jsou saxofonista Martin Forst, pianista Petr Svoboda, basista Martin Gerla a bubeník Šimon Hajdovský. Fanfánovo zatím poslední album Genius noci vzniklo ve studiu Sono ve spolupráci s Milanem Cimfem a Adamem Karlíkem. Animovaný klip k titulní písni alba byl vybrán do soutěže na festival AniFilm 2020 a singl Genius noci vyšel v limitované edici na vinylu.

Kdy: pátek 14. dubna ve 20.00

Kde: kino Varšava, Liberec

Za kolik: 169 korun

Proč přijít: Talkshow herce a obdivovatele gastronomie Lukáše Hejlíka a jeho hostů z gastroscény.

Čert s vodníkem na zámku – pohádkové prohlídky

Kdy: sobota 15. a neděle 16. dubna v 10 hodin

Kde: zámek Sychrov, Sychrov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Víte, že pohádka může být i interaktivní zábavou? Při sledování televize to asi nejde, v kině také ne, v divadle snad, ale na zámku rozhodně. Přijeďte se podívat na příběh s názvem Čert s vodníkem na zámku. Prohlídky vždy v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

Sunrise mass

Kdy: sobota 15. dubna v 16.00

Kde: Bazilika, Hejnice

Proč přijít: Volné liberecké vokální sdružení Rosex zve srdečně všechny příznivce hudby a zpěvu na výjimečný koncert. Po úspěchu premiéry „Sunrise Mass“ vloni v Liberci budou moci posluchači z Hejnic a okolí zažít tuto krásnou mši z díla významného norského skladatele Ola Gjeila, žijícího v současné době v New Yorku.

Symfonický koncert

Kdy: sobota 15. dubna v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 150 - 380 korun

Proč přijít: Další z pravidelných setkání při komorním koncertu, který pro vás chystá orchestr divadla F. X. Šaldy. Předehra ke slavné Mozartově opeře Così fan tutte otevře dubnový koncert, který bude přímo nabitý energií a výraznou melodikou. Představí se také světově uznávaný klavírní virtuóz Ivan Klánský v Koncertu pro klavír a orchestr č. 3 Ludwiga van Beethovena. Koncert uzavře podmanivá Symfonie č. 4 Johannesa Brahmse za řízení úspěšného mladého dirigenta Roberta Kružíka.

Rammstein Members Club

Kdy: sobota 15. dubna ve 20.00

Kde: Dům kultury, Liberec

Za kolik: 350 - 500 korun

Proč přijít: Tento rok si pro vás liberečtí Rammstein member's club připravili opět nezaměnitelnou show. Čeká vás mistrovská hudební a vizuální interpretace společně s pyrotechnickou show.

O zatoulané písničce

Kdy: neděle 16. dubna v 17.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: V pohádkovém hudebním příběhu Divadla Matýsek se spoustou tradičních i netradičních loutek se potkáte s krejčím Ondrou. Ten si při práci rád zpívá a občas i nějakou písničku složí… Pohádkový příběh srozumitelnou formou ukazuje dětem, jak vzniká písnička a co vše ji může v životě potkat. Před i po pohádce mohou děti využít dětský koutek, kde si mohou pohrát, kreslit i číst, a dospělí si zakoupit nějakou pěknou knihu. Každý, kdo tak učiní, neplatí vstupné na pohádku.

ČESKOLIPSKO

Mike Parker´s Trio theory

Kdy: pátek 14. dubna ve 20 hodin

Kde: klub U bílýho černocha Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Kontrabasistu a skladatele Mike Parkera, původem z New Yorku, doplňuje Frank Parker (dvojnásobně nominovaný na cenu Grammy) na bicí a velmi uznávaný krakovský tenor saxofonista Slawek Pezda. Za posledních 7 let si trio rozvinulo jedinečný a energický styl. Odehrálo přes čtyři sta koncertů a festivalů v 15 zemích. Kritici si často všímají schopnosti skupiny úspěšně kombinovat široké vlivy, například Charles Minguse, Radiohead, Maurice Ravel, The Bad Plus, Led Zeppelin, John Coltrane, Davida Bowieho a hip-hopové legendy A Tribe Called Quest.

Uspávanka s plavčíkem a velrybou

Kdy: sobota 15. dubna ve 9.30 a v 11.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Hravé představení divadelního spolku Hrajeto z Okrouhlé plné něhy, kdy diváci budou na pódiu přímo s herci. Představení se inspiruje básněmi Jana Skácela a je vhodné pro děti již od 2 let.

Odemykání Pekla

Kdy: sobota 15. dubna v 11.00

Kde: stezka Peklo, zámek, Zahrádky

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Pětikilometrová trasa povede od zámku Zahrádky přes Lisovu samotu, Kozí farmu Nový dvůr a skalní byty do cíle u Zámku Zahrádky. Tradiční symbolické odemčení Pekla před novou sezónou odstartuje slavnostní fanfára v podání žáků ZUŠ Česká Lípa. Připraven je doprovodný program nejen pro děti. Čekají vás pohádková zastavení, naučná stezka Prima Zoom, hudební vystoupení a v cíli zasloužené občerstvení – mimo jiné palačinky od spolku Charita Česká Lípa.

S čerty nejsou žádné žerty

Kdy: sobota 15. dubna v 15.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Dětský muzikál na motivy slavné televizní pohádky. Čertovská pohádka vypráví o mladém mlynáři Petrovi Máchalovi, kterého zlá chamtivá macecha Dorota připraví o mlýn a všechen majetek po mamince a tatínkovi. Petr se proto vydává hledat své štěstí do světa a když už neví, kudy kam, nabídne mu svoji pomoc samotné Peklo. To pečlivě sleduje špatné skutky, protože nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

Troiss

Kdy: sobota 15. dubna ve 20.00

Kde: hudební klub Píchlá Nota Doksy

Proč přijít: Originální hudební trio (dvě kytary a zpěv) vystoupí s vlastní tvorbou na pomezí world music a jazzu. Kromě vlastních písní zazní i covery slavné francouzské zpěvačky ZAZ, šansony a slavné jazzové standardy.

Vladimír Kysela – V krajinu tichou kráčí sen

Kdy: neděle 16. dubna ve 14.00 (do 28. dubna)

Kde: Městská galerie Doksy

Proč přijít: Výstava Vladimíra Kysely, představitele české umělecké krajinářské a abstraktní fotografie, nabízí máchovské zastavení a zklidnění u obrazů s jezerní tematikou a reflexí do duše pozorovatele.

SEMILSKO

Wohnout Unplugged

Kdy: pátek 14. dubna ve 20.00

Kde: Městské divadlo Turnov

Za kolik: 390/450 korun

Proč přijít: A je to zase tady! Oblíbená kapela odkládá elektrické kytary a vyráží na své třetí akustické turné. Bude to dlouhé, bude to vyčerpávající, ale bude to stát za to. Jako pátého člena s sebou opět veze fenomenálního houslistu Vojtu Lavičku.