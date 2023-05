Kam o víkendu v Libereckém kraji? Podívejte se. Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí.

Akce Zpátky v čase na Bělišti v Železném Brodě. | Foto: Alena Kortanová

JABLONECKO

Řemeslný jarmark

Kdy: pátek 12. května od 9.00 do 17.00

Kde: Central Jablonec

Proč přijít: Opět vás čekají originální autorské výrobky od místních výrobců a zpracovatelů.

Čardášová princezna

Kdy: pátek 12. května v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 350 – 450 korun

Proč přijít: Jeden z největších operetních hitů „Čardášová princezna“ Emmericha Kálmána se vrací na jeviště jabloneckého divadla. S roztančenými čísly „Vy, líbezná děvčátka, s tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“ patří mezi nesmrtelné. Čardášová princezna zaznamenala ohromný světový úspěch. Stala se rodnou sestrou Lehárovy Veselé vdovy, druhou nejhranější operetou v historii tohoto žánru, pravým bestsellerem i vděčným námětem pro film. Představovala vrchol Kálmánovy tvorby, protože v ní – jak to vyjádřil jeden kritik – spojil skladatel krásu maďarského folklóru s elegancí salónního valčíku. Byl prostě svůj. Všechno, co vytvořil později, zůstalo již ve stínu slavné „Čardášky”

Šperky komorní hudby

Kdy: pátek 12. května od 19.00

Kde: Kino Jas Járy Cimrmana Tanvald

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: Druhý koncert vážné hudby v rámci 67. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2023. Na programu skladby A. Dvořáka, J. Suka a F. Schuberta. Vystoupí Graffovo kvarteto, klavíristka Jitka Čechová a Jan Páleníček na violoncello. Předprodej v pokladně kina nebo možnost rezervace na odkazu www.tanvald.eu nebo www.disdata.cz.

Závody ve vodním slalomu

Kdy: sobota 13. a neděle 14. května od 9.00

Kde: Sportovně - rekreační areál Paraplíčko, Železný Brod

Proč přijít: Tradiční jarní závody zahajují vodáckou sezónu. Můžete se těšit na závodníky všech věkových kategorií, součástí je také Český pohár veteránů. Příjemné prostředí u Jizery a pohodový kolektiv je jistou složkou celého víkendu. Stav průtoku je víc než ideální, tak nezbývá než doufat, že to tak i vydrží. Můžete se těšit na již tradiční buřtguláš, buřty na pivu, těstovinové saláty a ostatní dobroty a k pití nealko a pivo.

Zpátky v čase

Kdy: sobota 13. května v 11 hodin

Kde: Městské muzeum, národopisná expozice Běliště, Železný Brod

Proč přijít: Opět po roce se otevře časová smyčka, která vás přenese Zpátky v čase k národopisné expozici muzea – Běliště v Železném Brodě. Všichni jste srdečně zváni na bohatý program a pestré občerstvení. K vidění bude flašinetář, kolovrátek a fotograf, který vyfotí vás i vaše dítka před historickým pozadím. Přijede dřevěný kolotoč, k vyzkoušení budou dřevěné bagry, káča, obruče, roztočí se kolo štěstí s nevídanými cenami a mnoho dalšího. O hudbu se postará se svým sdružením pan Lehotai.

Mystický duet

Kdy: sobota 13. května v 19.00

Kde: hrad Vranov - Pantheon, Malá Skála

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Tradiční zahájení kulturní sezony na hradě. Jedinečný koncert Ivo Sedláčka (sférické housle, flétny, strunné nástroje) a Pavla Sedláčka (handpany, kytara, laděné sklo).

Honza málem králem

Kdy: neděle 14. května v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Před desatero zimami a devatero léty, se v chalupě pod dědinou narodil malý chlapeček Honza. Bylo to dítě jako každé jiné, možná jen trochu chytřejší, než bývalo obvyklé. Jeho starostlivé mamince se z něj podařilo vychovat hodného kluka. Jednoho dne si však uvědomila, že víc už Honzu sama nenaučí. Sbalila mu uzlíček a poslala ho do světa. Byla to cesta dlouhá, občas i krušná, ale pořád veselá. Že měl Honza odjakživa dobré srdce, a k tomu i za ušima, povedl se mu nejeden husarský kousek, dokonce se sám stal málem králem. Ještě štěstí, že pro všechny ty svoje klukoviny nakonec nepřišel o to nejcennější, co na své cestě našel - o vroucí lásku sedlákovic děvečky Mařenky.

Paleček

Kdy: neděle 14. května v 16.00

Kde: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Loutkový příběh o chlapci malinkém jako prstíček a jeho dobrodružství ve velikém světě zahraje Vozichet z Jablonce nad Nisou. Po pohádce následuje tvůrčí dílna, kde si děti vyrobí papírovou prstovou loutku.

Den rodiny

Kdy: neděle 14. května v 15.00

Kde: Přehrada Mšeno, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Den rodiny přijďte oslavit stylově právě na den, kdy u nás slaví svátek všechny maminky. Těšit se můžete na bohatý program po celé odpoledne: hry s kelímky, skákání panáka, gumy, překážkové dráhy, běhací piškvokry, lidské člověče nezlob se, výrobu hudebního nástroje, poznávačku chutí jako v MasterChefovi, prostor pro založení rodinné kapely, kuličkiádu a pár dalších aktivit. Každý účastník dostane za odměnu diplom a medaili. Cena hrací karty, s níž děti obejdou stanoviště a budou plnit úkoly je 50 Kč/dítě.

LIBERECKO

Justin Lavash

Kdy: pátek 12. května v 19.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hudba Justina Lavashe se pohybuje na rozmezí bluesu, folku a jazzu. Jeho fenomenální technika a kytarové schopnosti často vyrážejí posluchačům dech a nechává je občas jen žasnout nad tím, co všechno je možné s jednou jedinou kytarou. Nenechte si proto ujít open-air koncert v atriu KC Vratislavice. Justin sám se označuje za „fingerstylového" kytaristu a vzhlíží se v Britských folkových legendách, jako jsou Richard Thompson nebo John Martyn. Je ale z mladší generace, a tak v jeho tvorbě nechybí ani stopy New Wavu a dalších tanečních žánrů.

Želary

Kdy: pátek 12. května v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 150 - 380 korun

Proč přijít: Nové představení libereckého divadla. Strhující příběh nezdolných lidí z beskydských strání proniká srdce čistou vůní horských bylin, silou čirých pramenů a hloubkou vysokého nebe. Divadelní adaptace dvou překrásných knížek Květy Legátové sleduje osudy svérázných obyvatel zapadlé vsi během druhé světové války a německé okupace. Mladá budoucí lékařka se do této zapomenuté krajiny utíká skrýt před stanným právem a hrozbou smrti a v krajní nouzi nečekaně nachází úplně nový rozměr lásky, svobody i víry. Nespoutané i něžné síly přírody si tady podmaňují život člověka a určují mu odvěké meze i nevyhnutelný rytmus ročních dob, milování, rození i umírání. Květa Legátová (1919–2012) na literární scéně zazářila jako světlice z hřebenů pomezních hor. Když v roce 2001 vydala svou zralou prvotinu, bylo jí přes osmdesát. Navazuje na jedinečnou tradici vesnického románu i dramatu, z níž se zrodily nejvýraznější plody české literatury, ke kterým se Želary právem řadí. Ucelený cyklus povídek spolu s novelou Jozova Hanule splétá tvrdé osudy lidí z valašských kopanic do vzácně poetického příběhu, kde obnažená pravda lidského bytí souzní s horským podnebím. Zkušený autor a režisér Jakub Nvota, který liberecký soubor dobře zná z inscenací Mikve a Král Lear, vytvoří dramatizaci hercům na míru.

Krajem Karolíny Světlé

Kdy: sobota 13. Května v 7.00

Kde: sokolovna, Český Dub

Proč přijít: Tradiční již 44. ročník turistického pochodu krajem, kde žila, a kam svá díla situovala významná česká spisovatelka Karolina Světlá. Popis a délku jednotlivých tras, které máte na výběr najdete na www.cdub.cz.

Den pro rodiny

Kdy: sobota 13. května v 10.00

Kde: zoologická zahrada, Liberec

Proč přijít: Na druhou květnovou sobotu připravila Zoo Liberec zábavný den pro celou rodinu. Připraveny budou hry, kvízy, soutěže i rodinná štafeta. Prohlídku zoo zatraktivní i stanoviště, na kterých zaměstnanci zoo návštěvníkům přiblíží skutečnost, že i řada zvířecích druhů vede zajímavý rodinný život. Návštěvníci se mohou v sobotu od 10 do 15 hodin těšit třeba na stanoviště Bílých tygrů, nebo Dinoparku. Po roce se také opět Zoo na akci spojila se společností Elektrowin. Na tento stánek narazíte před vstupem do zoo a pokud přinesete drobný vysloužilý elektrospotřebič, rozdá Zoo 100 dětských vstupenek zdarma (za jeden vysloužilý elekrospotřebič je 1 dětská vstupenka na Den pro rodinu v zoo zdarma) . Kromě interaktivních stanovišť na vás čeká i tzv. relax zóna Hitrádia Contact hned na louce pod pokladnou.

Hodkovické rockování

Kdy: sobota 13. května v 15.00

Kde: areál kluziště, Hodkovice nad Mohelkou

Za kolik: 480/380 korun

Proč přijít: V letošním ročníku tradiční akce se můžete těšit na kapely Doga, DWTK, Hitmakers, Silent Session, Tampelband a DJ Michal Tůma.

Bál napříč staletími

Kdy: sobota 13. května v 16.00

Kde: Státní hrad Grabštejn, Hrádek nad Nisou

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Po loňském skvělém zážitku je tu opět Komorní historický bál, který se koná v renesančních společenských sálech. Ples a výuku tanců povede Hana Tillmanová, K tanci bude hrát Komorní orchestr souboru Fragium 16, který řídí Pavel Jirásek. Bál je určen hlavně těm, kdo dobové tance znají a tančí je rádi, pořadatelé ale i na méně zkušené a zařadí několik tanců, které jsou jednoduché a příjemné, a dají se rychle osvojit. Tance budou rozmanité, náročnější pro ty, kteří se chtějí svou dovedností blýsknout, i jednoduché a zábavné, kde si spolu zatančí celá společnost. Vybrány budou ze stěžejních bálových tanců několika období: renesance a raný novověk, old country dances z doby stuartovské a austenovské, rokoko a empír.

NN Night Run Liberec 2023

Kdy: sobota 13. května od 16.00

Kde: Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec

Proč přijít: 6. ročník zážitkového běhu v Liberci. NN Night Run 10 km a charitativní Běh 5 km na podporu boje proti rakovině prsu. Start/cíl ve Vesci. Odpolední závody dětí Kids Cup a nezávodní rodinné běhy Nutrend Family Run. Všichni účastníci získávají překrásné medaile v cíli a krásné dárky. Přihlášky na http://www.night-run.cz

Večer v Naivním: Imjoy & letiště

Kdy: sobota 13. května v 19.30

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 210 korun

Proč přijít: Večer divadelní improvizace z prostředí letiště, letadel, pilotů a letušek. Skupina Imjoy je na Jablonecku a Liberecku ojedinělým souborem, podobných jsou po republice asi jen tři desítky. Imjoy se věnují se improvizačním longformám, divadelním zápasům, improshow, podporují spřátelené umělecké aktivity, můžete je vidět na festivalech, ale s radostí zahrají třeba i na svatbě. Sobotní představení v Naivním divadle odehrají ve složení: Lenka Sadvarová, Vojtěch Vaner, Alena Štěpánová, Michal Štrajt, Hanna Nováková, Veronika Tůmová, Barbora Krčmářová.

Olympic 60

Kdy: sobota 13. května ve 20.00

Kde: koupaliště , Jablonné v Podještědí

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Dlouho očekávaný koncert legendární kapely je tu. Skupina kolem Petra Jandy září na pódiích neuvěřitelných 60 let a je díky tomu naprostou raritou mezi českými skupinami.

Co zaseješ, to sklidíš

Kdy: neděle 14. května v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Autorská pohádka Dobře naladěného divadla o zlém sedlákovi, kterému se nic nedaří a o jeho hodné a obětavé dceři, které naopak v každé svízelné situaci někdo pomůže. Cílem je ukázat dětem následky špatného chování a pokusit se je naučit, že podle toho, jak se budeme chovat k sobě, k druhým a ke světu, tak to samé se k nám vrátí.

Výroční koncert Rosex

Kdy: neděle 14. května v 18.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Smíšený pěvecký sbor Rosex zve všechny svoje příznivce a milovníky sborového zpěvu na výroční koncert uspořádaný k 35. výročí své existence. Za tuto dobu sbor uspořádal mnoho koncertů nejen u nás, ale i v zahraničí. Úspěšně se zapojil do různých hudebních akcí, soutěží a festivalů. Tradiční je spolupráce s pěveckými tělesy v regionu – např. s libereckými sbory Ještěd, A my taky nebo s jabloneckým smíšeným sborem Janáček. Během let vydal sbor několik CD.

Jekyll & Hyde

Kdy: neděle 14. května v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Klasický hororový příběh, který si klade základní otázku rozdvojenosti člověka, vznikl v roce 1866. Útlé mistrovské dílko Roberta Louise Stevensona představuje věhlasného doktora Jekylla, který vynalezl prostředek, jak se převtělit do svého skrytého, zlého já. Jeho druhé já – Mr. Hyde – tak páchá zločiny, dokonce i vraždu, „ochutnává“ ze všech neřestí a zakázaných slastí, zkrátka zhmotňuje vše, co pro tehdejší puritánskou společnost bylo absolutním tabu. Ale kde je hranice mezi dobrem a zlem? Mezi puritány 19. století a dnešní dobou? Mezi vědomým ovládáním našich činů a ztrátou kontroly nad sebou samým? Kdy je člověk ještě uznávaným lékařem a od kdy už zhýralým prostopášníkem a vrahem?

ČESKOLIPSKO

Poklony

Kdy: pátek 12. května v 17.00

Kde: Navrátilův sál, Nový Bor

Proč přijít: Střední škola Nový Bor, HRK při Gymnáziu Česká Lípa, DKM Česká Lípa uvádějí pásmo poezie, hudby, divadelních dialogů a monologů. Představí vám díla velikánů literárního i hudebního světa jako jsou: Vladimír Holan, Jaroslav Seifert, Wolfgang Amadeus Mozart, William Shakespeare, Johann Wolfgang Goethe, Karel Čapek a dalších.

Vratislav Karel Novák a veřejný prostor NEJEN v České Lípě

Kdy: pátek 12. května (do 9. července)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Výstava sochaře V. K. Nováka představuje autorovy nejvýznamnější realizace ve veřejném prostoru s důrazem na plastiky realizované přímo v České Lípě, a to včetně skic, kreseb, modelů a jedinečných dobových fotografií. Tvorba V. K. Nováka (1942–2014) je rozprostřena do více směrů. Jeho doménou byly interiérové a exteriérové kovové plastiky, drobné mobily a také osobité autorské šperky. Z jeho prací je zřejmý obdiv k formě, pohybu, kinetice, mechanice, fyzice a k vzájemným vztahům různých materiálů. Výstava ve vlastivědném muzeu představí Novákovy nejvýznamnější realizace ve veřejném prostoru. Kovové, převážně mobilní plastiky realizoval už od poloviny 70. let ve spolupráci s architekty z libereckého SIALu, jabloneckého Stavoprojektu a také některými pražskými architekty. Navrhoval kovové plastiky nebo reliéfy, z nichž byla většina opatřena kinetickými prvky — křídly, lopatkami nebo vrtulemi poháněnými větrem. Kvůli svým netradičním tvarům, pohybu či zvuku se jeho monumentální plastiky u veřejnosti často setkávaly s nepochopením, nelibostí nebo dokonce s nepřátelskými reakcemi. Takový osud měla i autorova první velká kinetická plastika Meteorologická družice na sídlišti Holý Vrch nebo plastika Pocta architektuře, dnes instalovaná u zimního stadionu. K dalším realizacím V. K. Nováka v České Lípě patří i mobilní plastika Prstenec v ulici U Spojů před bývalou telekomunikační budovou. Mezi autorovými kinetickými realizacemi jednoznačně vyniká veřejnosti nejznámější plastika Metronom neboli Stroj času na hraně pražské Letenské pláně.

Den otevřených lesů

Kdy: sobota 13. května v 9.00

Kde: přístupová cesta k hlavní pláži, Doksy

Proč přijít: Městské lesy Doksy, s. r. o. a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR vás srdečně zvou na Den otevřených lesů. Během celého dne stálých expozic, ale také několika přednáškových turnusů můžete pokládat své dotazy právě zástupcům Městských lesů Doksy, ale také lesním pedagogům na jednotlivých stanovištích. Den otevřených lesů bude doplněn o program pro děti stejně jako o další zajímavosti například z oblasti tradiční lesnické a lovecké kultury. Program je vhodný pro širokou veřejnost, a to od jednotlivců po rodiny s dětmi.

Sosnová Classic

Kdy: sobota 13. května a neděle 14. května

Kde: Autodrom Sosnová

Za kolik: 50 - 2500 korun

Proč přijít: O víkendu 13.–14. května se na autodromu v Sosnové u České Lípy uskuteční další ročník akce Sosnová Classic. Na okruhu se po oba dny představí přes 120 sportovních a cestovních historických vozů, 20 formulí a přes 40 motocyklů. V kategorii předválečných vozů diváci uvidí kromě dalších hned devět vozů Bugatti. Program budou doprovázet exhibiční jízdy speciálů Škoda, Laurin & Klement a MTX. Nebudou chybět ani zajímavé jezdecké osobnosti, v sobotu se za volantem speciálu Škoda představí Emil Lindholm, úřadující mistr světa v kategorii WRC2 a v neděli Jan Kopecký, který stejný titul vybojoval v roce 2018. Součástí letošního ročníku je i sraz vozidel a motocyklů Laurin & Klement, který připomene 120. výročí prvního motocyklového závodu v severních Čechách na trati Česká Lípa‑Doksy. Obdivovat budete moci stroje Laurin & Klement nejen soukromých sběratelů, ale také exponáty Škoda Muzea a Národního technického muzea v Praze, které zároveň převzalo záštitu nad touto akcí. Škoda pak představí kompletní přehlídku závodních a soutěžních vozů mladoboleslavské automobilky od Škody Sport (1949) až po aktuální vůz Škoda Fabia RS Rally2 továrního týmu Škoda Motorsport. Obdivovat budete moci i všechny tři vyrobené prototypy MTX 160 RS, lahůdkou pak bude ŠKODA OCTAVIA WRC, se kterou v roce 2002 startoval Roman Kresta na Rallye Monte Carlo a která se teprve nedávno vrátila zpět do ČR. Historické sportovní vozy přijedou nejen z České republiky, ale zúčastní se i závodníci ze Slovenska, Francie, Německa, Maďarska a Rakouska.

Čertoviny

Kdy: sobota 13. května ve 10.00

Kde: Loutková scéna, Cvikov

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: LS Klubíčko Cvikov uvádí loutkovou pohádku nejen pro děti o kašpárkovi, který se ani čerta nebojí.

6. setkání historických a retro kočárků

Kdy: sobota 13. května v 12.00

Kde: Retro muzeum, Mimoň

Proč přijít: Jste srdečně zváni na tradiční setkání kočárků u Retro muzea v bývalých kasárnách v Mimoni. Účastníci a účastnice setkání budou dále průvodem pokračovat na Zámeckou slavnost, která se koná v Zámeckém parku.

Zámecká slavnost

Kdy: sobota 13. května ve 14.00

Kde: Zámecký park, Mimoň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční každoroční zámecká slavnost v místech, kde stával mimoňský zámek přinese pestrý, nejen hudební, program. Na úvod vás čeká vystoupení pěveckého sboru Gaudí ze Sloupu v Čechách, svá vystoupení předvedou také děti z mimoňských školek a základních škol. V 16.15 pro děti sehraje Divadlo Malé čarodějnice pohádku O Budulínkovi. Večer již bude patřit hudbě, nejprve se představí pražská kapela Choirizzo a v 19 hodin přijde na pódium populární zpěvák Martin Maxa. Součástí letošních slavností je soutěž o nejlepší štrůdl. Soutěží se v dětské i dospělé kategorii a nejlepší pekař či pekařka dostanou jako odměnu 1000 korun.