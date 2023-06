Neseďte doma. Přinášíme vám pravidelnou nabídku akcí, které se konají od pátku do neděle v Libereckém kraji.

Kamil Střihavka bude hvězdou Maloskalské noci. | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

JABLONECKO

Noc kostelů 2023

Kdy: pátek 2. června v 18.00

Kde: Jablonecko

Proč přijít: I Jablonecko se přidává k celorepublikové akci, při níž se otevírají kostely, kaple, chrámy a modlitebny po celé republice. Kostely nabízí večerní prohlídky svých interiérů a mnohdy vás vezmou výjimečně i do míst, kam se běžně návštěvník nedostane. Čekají vás varhanní koncerty i koncerty vážné hudby. Myšleno je i na děti a je pro ně připraven speciální program, aby se nenudily a nerušily v prohlídkách a rozjímání svůj dospělý doprovod. Chybět nebude ani občerstvení a samozřejmě možnost zapálit svíčku za své blízké. Seznam kostelů a modliteben, které se na Jablonecku k akci připojí, najdete na webu města a také na www.nockostelu.cz.

Den dětí na Zubačce

Kdy: sobota 3. června v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov – Harrachov, Kořenov

Proč přijít: V sobotu se zahajuje nová sezóna na Zubačce. Těšit se můžete na zvláštní vlaky na jediné české ozubnicové trati, na den dětí v Kořenově a na mnoho dalšího. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Kořenovem bude tvořit historický motorový „Singrovka“ M240.056, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ T426.003. Mezi Kořenovem a Harrachovem budou cestující vozit motorové lokomotivy „Rosnička“ T334.0866 a „Zapalovač“ T211.037 s vozy Balm. V Kořenově vedle Výtopny bude pro děti připraven tradiční den dětí plný her a soutěží.

Pohádková přehrada

Kdy: sobota 3. června od 9.00

Kde: Přehrada Mšeno, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Cesta kolem přehrady s pohádkovými bytostmi zakončená na Tajvanu, kde bude probíhat odpolední program – občerstvení, malování na obličej, výtvarné dílničky, projížďka na dračích lodích a mnoho dalšího. Od 18 hodin opékání buřtíků s překvapením, které si budete moci zakoupit na místě nebo získat po předložení kartičky z Pohádkové přehrady zdarma.

Maloskalská noc

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Malá Skála

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Už v sobotu 3. června se na Malé Skále rozjede další ročník Maloskalské noci, což je menší bratříček obřího festivalu Benátská!, který se z Malé Skály odstěhoval před lety do Liberce. „Program Maloskalské noci začíná v 10 hodin dopoledne, a to dětským dnem na Žluté plovárně a tradiční neckyádou na Jizeře. Hudební program pak odstartuje ve 14 hodin,“ upřesnil za organizátory Pavel Mikez. Hvězdami jednodenního festivalu jsou Kamil Střihavka, Sebastian, O5&Radeček nebo YoYo Band.

Skatepark jen tak v Jablonci nebude, vznikne alespoň minirampa u přehrady

Dětský den

Kdy: sobota 3. června v 11.00

Kde: fotbalový stadion, Železný Brod

Proč přijít: Den plný zábavy za účasti 14 spolků a organizací z Železného Brodu a dále fotbalistů FK Jablonec nad Nisou. Zpestřením bude příjezd Fantomase a autogramiáda legend AC Sparta Praha. Mezi Spartou a FK 6elezným Brodem také proběhne přátelské utkání. Pro děti budou připravena soutěžní stanoviště, kde budou plnit různé, nejen sportovní úkoly. Chybět nebude ani tombola se zajímavými cenami. A aby si dětský den užili také dospělí, připravena je ve 20 hodin oldies party.

Dětský den a večer s kapelou

Kdy: sobota 3. června od 15.00

Kde: hřiště v Jílovém u Držkova

Proč přijít: Přijďte si s dětmí vyzkoušet jaké je to být farmářem a užít si spousty zábavy na skákacím hradě, jízdě na koni nebo při plnění soutěží. Večer Vám od 19 hodin zahraje rocková kapela FUK. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

Cesta lesem pohádek

Kdy: neděle 4. června od 9.00 do 11.00

Kde: Autokemp Tanvald

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Cestu lesem pohádek pořádá RC Maják Tanvald. Nezapomeňte na misku a lžíci na bramboračku.

Kočičí pohádka

Kdy: neděle 4. června v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Děti slaví na začátku měsíce svůj svátek – Mezinárodní den dětí a ať už jsou hodné nebo ne, dostanou téměř vždy nějaký dárek. Zajděte s nimi v neděli do Městského divadla na veselou pohádku plnou tance a kočičáren v rytmu písniček Jiřího Beneše. Je krásný podvečer a kočky vyskáčí na svou oblíbenou střechu, aby tam dováděly. Z okna v podkroví je přivítá nevrlý pan Kačaba. Ten kočkám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Kdo ví, jak by to s kočkami na střeše dopadlo, kdyby s tou největší úplňkovou silou nezasáhl dobrák Měsíček.

LIBERECKO

Noc kostelů 2023

Kdy: pátek 2. června

Kde: Liberecko

Proč přijít: Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Letos se koná jubilejní 15. ročník. Na Liberecku se Noci kostelů zúčastní objekty, jejichž seznam najdete na www.nockostelu.cz a po rozkliknutí vybraného kostela se dozvíte vše o chystaném programu na vámi vybraném místě. Čeká vás jako vždy nevšední kulturní zážitek při návštěvách do míst, kam se běžně noha návštěvníka nedostane, tak si nenechte ujít tuto možnost, která se nabízí jen jednou za rok.

Pasta Oner: The Gilded Age

Kdy: pátek 2. června (do 1. října)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Pasta Oner je český umělec, který ve své práci snoubí prvky pop-artu a cartoon estetiky. Pastova tvorba zahrnuje akrylovou malbu, ale i prostorové objekty, plastiky a realizaci velkoformátových maleb ve veřejném prostoru. Pro Bazénovou halu Oblastní galerie Liberec vytvoří site-specific instalaci kombinující všechna jeho oblíbená média. Výstava je koncipovaná pro širokou veřejnost, přičemž chce oslovit i mladou generaci návštěvníků. V rámci dlouhodobé výstavní koncepce představuje Oblastní galerie Liberec rozmanitost současné umělecké scény.

Noc kostelů aneb Večer otevřených bran

Kdy: pátek 2. června v 18.00

Kde: Státní zámek Lemberk, Lvová

Proč přijít: Mimořádné večerní zpřístupnění zámku, které ukáže to, co se za denního světla tiše skrývá. Budete mít možnost zúčastnit se klasické prohlídky zámku s průvodcem nebo soukromé modlitby a rozjímání v zámecké kapli a Zdislavině světničce. Součástí programu bude i večerní výstup na věž. Zámek bude pro veřejnost otevřen od 18 do 22 hodin. V 18.30 vás čeká povídání o sv. Zdislavě z Lemberka , v 19.00 komorní koncert v zámecké kapli a ve 20.30 povídání o zámecké kapli a štukové výzdobě.

Cesta

Kdy: pátek 2. a neděle 4. června od 19.00

Kde: Technické muzeum, Sluneční louka, Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Za kolik: 420 korun

Proč přijít: Cesta je komponovaný pořad odehrávající se na postupně na třech místech v Liberci. Pořad reaguje na 80. výročí uvedení dětské opery Brundibár v koncentračním táboře Terezín. Diváci se v 19 hodin (pro diváky dopoledních a dřívějších odpoledních představení platí sraz v 10 a 16 hodin) sejdou v exteriéru, na nádvoří Technického muzea. Zůstávají stát a zaposlouchají se do písně Kačena divoká, kterou zpívá sbor DFXŠ. Pak se diváci přesunou do interiéru Technického muzea, kde bude odehrána opera Brundibár. Následuje přesun pěšky na Sluneční louku za bazénem, kde zhlédnou krátké baletní intermezzo. Poslední pěší procházka vede do budovy Šaldova divadla, po usazení do hlediště pokračuje umělecký program. Vzhledem k cestě pěšky jsou doporučeny pohodlné boty a oblečení. V případě deštivého počasí se Cesta koná v Technickém muzeu a Šaldově divadle bez venkovního intermezza.

Chrastavské slavnosti

Kdy: pátek 2. - neděle 4. června

Kde: Chrastava

Proč přijít: První červnový víkend bude v Chrastavě patřit tradičním slavnostem města, jejichž program probíhá hned na několika místech ve městě. Pátek a oba víkendové dny jsou doslova nabité událostmi - divadelními představeními, hudební produkcí, soutěžemi, prohlídkami zajímavých chrastavských míst, sportovními kláními. Hlavními hvězdami letošních slavností budou Aneta Langerová, Jana Kratochvílová, Žlutý Pes, Michal Horák, Cocotte Minute, Karel Kahovec a mnoho dalších. Kompletní program najdete na www.chrastavskeslavnosti.cz.

Svěrák, Uhlíř i Abba. Jablonecký hudební festival oslavil 21. narozeniny

Palác Liebieg se pro vás otevírá

Kdy: sobota 3. června v 10.00

Kde: Palác Liebieg (Vila Johanna Liebiega mladšího), Liberec

Proč přijít: Palác Liebieg se slavnostně otevře pro veřejnost. V sobotu se můžete těšit na pohádky pro děti, krásnou pohádkovou zahradu, ale také na historický bál a koncerty. Vystoupí pro vás třeba Abba Stars Revival nebo pohodoví Fast Food Orchestra. Po celý den bude možné absolvovat komentované prohlídky (vstupenky na Evstupenka) nebo zajímavé workshopy. Na úplný závěr večera se můžete těšit na dechberoucí videomapping. Akce je určena pro širokou veřejnost a je zdarma.

Kabinet zázraků neboli Orbis pictus

Kdy: sobota 3. června v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Inscenace, která se inspiruje ve světově proslulé učebnici Jana Ámose Komenského Orbis pictus, je vlastně jakýmsi „divadelním úvodem“ do fungování planety Země. Přichystal ho tvůrčí tým kmenové režisérky Naivního divadla, Michaely Homolové. Podtitul inscenace by klidně mohl znít „Zeměkoule v kostce“, nebo přesněji – ve skříni: po vzoru starobylých kabinetů kuriozit herci z jednotlivých poliček tajemného kabinetu vytahují méně či více známé artefakty, které rozžívají pomocí těch nejstarších i nejtradičnějších loutkářských triků. Těmito divadelními zázraky a kouzly postupně dětské diváky seznámí s největšími zázraky v životě kolem nás. Pro někoho je to příroda, pro jiného člověk samotný, leckdo zůstává v úžasu stát zase z objevů a vynálezů, které má člověk za dobu své existence na svědomí. Tím největším zázrakem je však planeta Země jako celek a její fungování ve vesmíru.

Óóóbří dětský den

Kdy: sobota 3. června v 10.00

Kde: Všesportovní areál Obří Sud Javorník, Jeřmanice

Proč přijít: Dobrodružné děti i jejich rodiče jsou zváni k oslavě dětského dne na čerstvém vzduchu v areálu Obří sud Javorník. V sobotu od dopoledne až do 15 hodin jsou vítány všechny děti, co se rády hýbou. Na co se můžete těšit? Pro účastníky bude připraveno 10 stanovišť se zábavnými úkoly: Fun bike dráha, dřevěné pexeso, pamatovačka, skákání v pytlích a mnoho dalšího. Všechny soutěživé děti obdrží od areálu dárek. Pro výletníky bude připraveno ohniště pro samostatné opékání buřtů, které bude možné zakoupit v občerstvení Deštník.

Dětský den na Výšině

Kdy: neděle 4. června v 11.00

Kde: Liberecká výšina, Liberec

Proč přijít: Na děti čeká nenáročný soutěžní okruh s živými lesními bytostmi zakončený odměnou, ve 12 hodin dílničky s ledním klubem Rašovka, ohýnek pro opečení buřtíků, v 15 hodin ukázka olympijského sportu JUDO od JC Liberec, točená zmrzlina a skákací hrad zdarma.

Gody 2023

Kdy: neděle 4. června ve 13.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Proč přijít: Ve spolupráci s Country – Western Club Liberec pro vás v Lidových sadech připravili pohodovou neděli pro celou rodinu. Účinkují kapely: Pavlína Jíšová a Undergrass, Modrotisk, Flastr, Vomiště, Tomtones, Devil´S Dream, Good Water Band, Viva, Countryon a Wing. Vstupné je zdarma.

Dětské prohlídky

Kdy: neděle 4. června ve 14.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: Dopřejte dětem hezký zážitek a vyšlete je na dětskou prohlídku Zámku Svijany. Čeká na ně zámecká pohádková postava a řada zábavných úkolů. Děti se vydají spolu s pohádkovou postavou do zámku, kde si pro ně zámecký skřítek Chmelík přichystal řadu zapeklitých úkolů a rébusů. Děti se skvěle zabaví, prověří své dovednosti, a přitom nenásilným způsobem získají informace o zámku a jeho expozicích. Na závěr prohlídky je navíc čeká sladká odměna.

ČESKOLIPSKO

Všudybud

Kdy: pátek 2. a sobota 3. června

Kde: Vodní hrad Lipý, Česká Lípa

Za kolik: 550 (dvoudenní), 350 (jednodenní)

Proč přijít: Multižánrový festival českolipských kapel a také mnoha hostů se letos koná již po sedmnácté. Má nejen svou letní open – air verzi v krásném prostředí Vodního hradu Lipý, ale i zimní klubovou verzi, takže fanoušci jsou v kontaktu se svými kapelami celoročně. Festival letos opět proběhne ve dvou dnech, na třech pódiích a vystoupí na něm celkem 37 kapel. Co se žánrů týče, vybere si snad úplně každý – čeká vás rock, rap, elektro, hardcore, pop, jazz, folk, noise, post rock, ska, swing, grunge, shoegaze. V pátek se mimo jiné představí kapely: FVLCRVM (sk), Manon Meurt, B4, Anki, Kluk z Husovky, La Banda de Contenedo, v sobotu se na vaši přízeň těší: Tygroo, Už jsme doma, fvck kvlt (sk), Rozálie, Vyjakomy nebo Cháska. Chybět nebude samozřejmě občerstvení a další doprovodný program.

Noc kostelů

Kdy: pátek 2. června v 17.00

Kde: Českolipsko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: K tradiční celorepublikové akci se přidávají i kostely na Českolipsku. Nabídnou komentované prohlídky, pěvecká vystoupení, výstavy a mnoho dalšího. Třeba v Zahrádkách bude pro děti připravena naučná stezka okolo kostela a chybět nebude ani občerstvení před kostelem. V Kunraticích u Cvikova si připravili večer s režisérem Jiřím Strachem aneb povídání nejen o Anděli Páně… A bude toho mnohem více. Kompletní přehled otevřených památek v Libereckém kraji najdete na www.nockostelu.cz.

Jedna země, jeden král… Hrajeme pro děti na Bezdězu

Kdy: sobota 3. a neděle 4. června v 11.00

Kde: hrad Bezděz, Doksy

Za kolik: 160/50 korun

Proč přijít: Co se stane když starý král padne v boji a není následník trůnu? Je třeba vybrat nového krále a nebo malého králíčka z lidu? Uvidíte jak si s tím poradili udatní rytíři na Bezdězu. Šermířská skupina Pancharti připravila pro rodiče s dětmi víkendová představení. Přijďte se pobavit na Bezděz v sobotu nebo v neděli a prožijte se svými dětmi šermířský den na hradě. Začátky vystoupení na II.nádvoří: 11.00 ,12.30 a 14.00 V sobotu bude ještě vystoupení v 15.30. Na I. nádvoří se můžete podívat na ukázky kovářského řemesla,bude zde kovářská výheň i vystavené hotové výrobky.

O krajský titul Památka roku usiluje i školka v Jablonci a dům v Železném Brodě

Den dětí - Super Mario

Kdy: sobota 3. června v 10.00

Kde: městský park, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: DDM Libertin pro vás připravil jako každý rok Dětský den. Den, který patří hlavně dětem a tentokrát ve stylu Super Mario. Těšit se můžete na atrakce všeho druhu od skákacího hradu po opičí dráhu, pestrý doprovodný program, občerstvení a samozřejmě zábavu.

Pohádkový den dětí

Kdy: sobota 3. června ve 13.00

Kde: Zámek Horní Libchava

Proč přijít: Na zámku pro vás a vaše děti připravili zábavné odpoledne s animačním programem, soutěžemi a hledáním pokladu. Během akce můžete navštívit stezku v lesoparku nebo domácí zvířata. V 15.15 se bude hrát pohádka Pan král navždy dítětem a pohádkové budou i prohlídky zámku. Děti si budou moct vyrobit a ozdobit vlastní masku, nechat si něco krásného namalovat na obličej nebo si pohrát v tvořivé dílně a herně. Na závěr dne plného zážitků si můžete na zámku opéct buřty a užít si tak zámeckou atmosféru až do večera.

Dětský den na zámku

Kdy: sobota 3. června ve 13.00

Kde: Zámek, Doksy

Proč přijít: Přijďte oslavit Den dětí na zámek v Doksech. Letos se můžete těšit na Štěpánčino maňáskové divadélko, dog dancing, dog frisbee, kouzelnickou show, taneční vystoupení, ukázku policejního zásahu, oblíbenou hasičskou pěnu či zdravotnickou záchrannou službu. Vyzkoušíte si policejní vybavení, nahlédnete do opravdové sanitky, setkáte se s postavičkami z legendárního komiksu Čtyřlístek, vyřádíte se na dětských atrakcích, zasoutěžíte si na stanovištích místních mateřských školek a mlsné jazýčky potěší bohatý stánkový prodej.

Illegato di Praga - Live

Kdy: sobota 3. června ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Famózní jazzrocková nálož. Stylově se tahle kapela pohybuje na pomezí jazzrocku a blues. Hudbu napsal Jan Volný na české texty z pera Petra Hrubiše, Hany Panáčkové, Jardy Müllera, Pavla Lintymera a Jana Libiše. Repertoár Illegato di Praga zdobí také bluesové standardy (písně od B. Dylana, J. Hendrixe a dalších), k nimž neodlučně patří osobitý zpěv Petra Bubláka a jeho neopakovatelná sólová kytara.