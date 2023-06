Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou v celém Libereckém kraji.

Trávnický futrál. | Foto: Jan Mašek

JABLONECKO

Trendy.Design.Produkce

Kdy: pátek 16. června

Kde: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravuje další ročník Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2023. Hlavní výstavou projektu je tradičně přehlídka toho nejlepšího, co se během posledních tří let objevilo v užitkovém skle a bižuterii na českém trhu, pod názvem TRENDY.DESIGN.PRODUKCE. Své výrobky na ní představí 48 firem, značek a studií nejen z Česka, ale také Dánska, Německa, Rakouska, Slovenska, Tureck. Seznam firem a skláren, které se do výstavy zapojují najdete na www.msb-jablonec.cz a prohlédnout si ji budete moci až do 12. listopadu

Janovský jarmark

Kdy: sobota 17. června v 10.00

Kde: Berkova louka, Janov nad Nisou

Proč přijít: V Janově je připraven letní jarmark pro všechny, kteří mají rádi zajímavé výrobky i různorodou muziku. Po celý den pro vás nejen historičtí stánkaři budou mít své zboží: slané i sladké pečivo, medové perníčky, klobásky, pivečko, bramboráčky, buřtíky na pivě, koření, keramika, šperky, sklo, svíčky, mýdla, dřevěné hračky, klobouky, čepice, pletené košíky a další výrobky. Kromě dobového jarmarku si prohlédnete i sklářskou pec. Na pódiu se během dne vystřídají všechny možné hudební žánry, aby si každý přišel na své, organizátoři myslí také na děti a má pro ně pohádkové divadelní představení. Chybět nebude ani představení filmové – závěr programu bude patřit letnímu kinu a české komedii Grand Prix. Po celý den si také budete moci užívat okružní jízdy výletním vláčkem.

Na tři sta žáků se sjelo do Semil. Závodníci poměřili síly v Ještědské hlídce

Trávnický futrál

Kdy: neděle 18. června od 14.00

Kde: Prohlídkový okruh Trávníky, Malá náměstí, Železný Brod

Proč přijít: Festival pouličního umění v krásném prostředí roubených chalup v Železném Brodě. Přijměte pozvání na nedělní procházku v kulisách historické čtvrti Trávníky za doprovodu rozličných hudebních uskupení. Festival pouličního umění Trávnický futrál vás skrze několik zastavení provede nejkrásnějšími party Železného Brodu. A to tak, abyste měli možnost si poslechnout všechny interprety od vážné hudby po ostré jižanské country. Nebo si naplno vychutnali jen ty, které chcete, to už je na vás.

Velryba Lízinka

Kdy: neděle 18. června od 15.00

Kde: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Všichni jste se alespoň jednou v životě zatoulali. Takže asi tušíte, jaké to je, ocitnout se v cizím prostředí a mezi cizími bytostmi. No a tak si možná dovedete představit, jak se musí cítit hrdinka naší pohádky velryba Lízinka, která se k nám do českých řek zatoulala až ze Severního moře. Jako vy jste asi hledali spřízněnou dušičku, tak i ona marně hledá pomoc a kamaráda mezi rybami. Až potká u břehu stejně nešťastného osamoceného kluka malého rybáře Tomáše. A protože jejich kamarádství je opravdové, dokáží spolu překonat nástrahy pana Volejníčka, který chce Lízinku jen pro sebe a uvězní jí na své plovárně. Jak se podaří uniknout ze spárů pana Volejníčka a kdo jim bude pomáhat, to uvidíte sami.

LIBERECKO

Prima FRESH festival 2023

Kdy: Pátek 16. června od 14.00 - sobota 17. června do 20.00

Kde: Park Budyšínská, Liberec

Za kolik: 150 - 249 korun

Proč přijít: Legendy české gastronomie pod jedním nebem. Degustační menu vám naservírují slavné restaurace a nebudou chybět ani špičkové místní či zážitkové restaurace. Cooking show k Prima FRESH festivalu patří jako pěna a pivo. I letos vás nechají pod podkličku nahlédnout známé osobnosti jako Zdeněk Pohlreich, kapitán Českého národního týmu kuchařů a cukrářů Patrik Bečvář, Pavel Sapík, Marcel Ihnačák, Veronika “BESKY”, Pavel Berky, šéfredaktorka časopisu Prima FRESH Klára Michalová, herci ze seriálu ZOO a mnozí další. K jídlu odjakživa patří i zábava. V pátek vám polechtá bránici stand up comedy Na Stojáka s trojicí Tigran, Daniel Čech, Karel. V sobotu večer pak ovládne hlavní stage kapela Děda Mládek Illegal Band. Atmosféru moravských sklípků ve vinařské zóně v průběhu festivalu zajistí Cimbálová muzika Kaňúr. A tím to stále nekončí! Čekají na vás světově oceněné delikatesy, výběrová vinařství, skvělé minipivovary a zbrusu nová DeguStage s možností degustace vín a kvalitních alkoholů pod vedením odborníků. Pro naše malé návštěvníky máme nachystanou dětskou zónu.

O hradním pánovi a krásné panně

Kdy: pátek 16. června v 19.00

Kde: Amfiteátr na zahradě MŠ Mraveniště, Kryštofovo údolí

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Kryštofoúdolský ochotnický divadelní spolek Kusadlosi dovoluje všechny příznivce open - air divadla pozvat na premiéru svého pohádkového představení O hradním pánovi a krásné panně aneb tragická pověst s veselým koncem. Hra O hradním pánovi a krásné panně je dramatizací hamrštejnské pověsti Smutná svatba, kterou najdete v knížce pana Ivana Vydry Pověsti a příběhy z Chrastavy a okolí a při které se pobaví i poučí nejen děti, ale i dospělí. Vstupenky na představení jsou k dostání na městském úřadě.

Noční prohlídka zámku

Kdy: pátek 16. června od 21.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 0 - 530 korun

Proč přijít: Byli jste už někdy na zámku po setmění? Navštivte noční komentovanou prohlídku Zámku Svijany s archeologem Mgr. Petrem Brestovanským, která proběhne v pátek 16. června od 21:30 hodin. Během přibližně dvouhodinové prohlídky se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku, mimo jiné i o nové expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha. Pan Petr Brestovanský vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí. Jeho unikátní nálezy z žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Zarezervujte si místo na info@zameksvijany.cz nebo na telefonu +420 481 770 703.

Dlouhomostecké slavnosti 2023

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: fotbalové hřiště Dlouhý Most

Proč přijít: Program odstartuje nohejbalový turnaj (tenisové kurty). Dětské odpoledne nabídne nafukovací skluzavku, soutěže, malování na obličej nebo tvořivé dílničky. Večer zahrají Cover Power, Přehmat a Lessyho Woheň. Závěr bude patřit ohňostroji. Občerstvení po celý den zajištěno.

Tady se práce nebojí. Na Dlaskově statku tvoří ostřílení řezbáři i malý potěr

Šaldova šňůra

Kdy: sobota 17. - čtvrtek 22. června

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Proč přijít: 1. ročník divadelní přehlídky, při které se na obou scénách Divadla F. X. Šaldy odehraje vše, co v uplynulé sezoně vzniklo. Divadelní přehlídka Šaldova šňůra je určena odborné veřejnosti, divadelním profesionálům, teoretikům, kritikům a také všem divákům, kteří bydlí kdekoli po České republice a do Liberce mají daleko. Jet z Brna na jedno večerní představení do Liberce je pro mnoho lidí nepředstavitelné. Teď se nabízí možnost udělat si kulturní dovolenou a zážitek, navštívit město Liberec, spojit s návštěvou několika různých inscenací. Program Šaldovy šňůry je pestrý, zahrnuje všechny žánry a představí premiéry divadelní sezony Za světlem. V divadle se těší i na své věrné liberecké diváky, kteří tímto mají unikátní možnost navštívit řadu dopoledních představení.

Za obrazy na zámek

Kdy: sobota 17. června v 10.00 a 14.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Obrazové sbírky tvořily nedílnou součást výzdoby šlechtických interiérů. Čím je právě Rohanská sbírka unikátní a jaké největší poklady a zajímavosti skrývá? To se dozvíte na speciálních komentovaných prohlídkách zámecké obrazárny. Budete si moci detailně prohlédnout nejen portréty členů rohanské rodiny namalované při nejrůznějších příležitostech, ale také podobizny francouzských králů. Prohlídka bude zaměřena na 30 vybraných uměleckých děl, které lze vidět v zámeckých interiérech. Mimo samotných obrazů, z velké části portrétů historických osobností, které si budete moci detailně prohlédnout, se dozvíte i o malířích, různých uměleckých přístupech jejich tvorby, o malířských dílnách, kopiích, a zákulisí vzniku jednotlivých děl.

Zažít větrníky na vlastní kůži

Kdy: sobota 17. června od 10.00 do 16.00

Kde: Horní Řasnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Provozovatelé otevřou brány větrných elektráren. Návštěvníci mají příležitost prohlédnout si technologii v přízemí interiéru a promluvit si s odborníky. Na akci není potřeba registrace a je zdarma. Elektřinu pro domácnost na jeden den vyrobí větrná elektrárna za půl minuty. Jen půl roku trvá, než moderní větrná elektrárna vyprodukuje stejný objem energie, který je potřeba na její výrobu. Přijďte se seznámit s těmito moderními stroji. Akce se koná v rámci globálního Dne větrné energie, který v Česku slavíme již od roku 2006. Podrobnější program na www.csve.cz

Magic Alex

Kdy: neděle 18. června v 16.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 60/90 korun

Proč přijít: Kouzelné letní, předprázdninové odpoledne s klaunem Alexem si přijďte užít do Lidových sadů. Zábavná kouzelnická show zdaleka není určena jen pro děti, ale i pro jejich doprovod. Magie, kouzla, soutěž, zábava a spousta překvapení - to všechno vás čeká při setkání s klaunem a kouzelníkem Nebude chybět kouzelnický obchůdek ani zvířátka z balónků. A dokonce se naučíte kouzlit i vy. Děti mají samozřejmě zvýhodněné vstupné, ty nejmenší do dvou mohou na představení zdarma.

ČESKOLIPSKO

Městské slavnosti 2023

Kdy: pátek 16. června – neděle 18. června

Kde: Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slavnosti města Česká Lípa jsou tradiční akcí, která na několika místech ve městě baví návštěvníky po celý víkend a odstartuje již v pátečních odpoledních hodinách. V městském parku připraví na pátek DDM Libertin komiksovou vesničku a v Bazilice Všech Svatých vás čeká zahajovací koncert Českolipského komorního cyklu – Operní gala: To nejlepší z Carmen. V sobotu se hlavní program bude odehrávat u OD Banco – vystoupí Dara Rolins, Kamil Střihavka, Buty, Holki, Petr Vondráček s kapelou a mnozí další. Historický program je pro vás připraven na Vodním hradě Lipý, čekají vás historické slavnosti a historický průvod městem, který skončí ceremoniálem před radnici na náměstí T. G. Masaryka. Další doprovodný program v podobě koncertů proběhne v klášterní zahradě, program s názvem Svět vědy, zábavy a techniky v Městské knihovně, Neckyáda začne u mostu u nemocnice, nebude chybět lunapark i zajímavé filmové projekce v kině Crystal. Součástí slavností je rovněž mezinárodní tenisový turnaj žen Mácha lake. Podrobný program naleznete na www.cl-kultura.cz.

Motobraní 2023

Kdy: pátek 16. června od 19.00 - neděle 18. června

Kde: Bílý Kámen, Doksy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zváni jsou příznivci motorismu a motoristiky. V rámci doprovodných programů tématicky letos zaměřených na pekelný středověk se můžete těšit kromě večerního rockového koncertu na bubenickou show a mnoho další zábavy v průběhu akce. Kromě tradiční spanilé jízdy po okolí Máchova kraje si můžete užít zbytek volného času setkáním s novými přáteli a kamarády. Výtěžek z této akce je na místě předán slečně Dominice, která po dopravní nehodě ochrnula.

Midsummer Tunes

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: pláž Klůček, Doksy

Za kolik: 590 - 990 korun

Proč přijít: Midsummer Tunes je dvoudenní multižánrový festival s pestrým hudebním a kulturním programem v okouzlujícím prostředí pláže Klůček na břehu Máchova jezera, kde ze všech pláží u jezera nejdéle svítí slunce. Hudební program je zaměřený na ostrovní hudbu, new age, world music, folk a další příbuzné žánry z české i zahraniční scény. Doprovodný program nabídne zájemcům přednášky o tradicích slunovratu i whisky, výuku tanců se špičkovými lektory a jiné workshopy pro dospělé i děti. Chybět nebude výběr kvalitních stánků včetně regionálních výrobků. Přijďte oslavit Slunovrat stylově a užijte si kapely Vintage wine, Malemirish, Happy to meet, Irish rose, Rookery a spoustu dalších.

FOTO: Sen se stal skutečností. V Turnově otevřeli novou jedlou školní zahradu

Lesnický den v Ralsku

Kdy: pátek 16. a sobota 17. června

Kde: Skelná huť v Ralsku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pořadatelem největší tuzemské lesnické akce, jejíž součástí je tradičně mistrovství ČR v práci s motorovou pilou, jsou Vojenské lesy a statky ČR, v jejichž areálu na Skelné huti u Mimoně na Liberecku akce probíhá. Součástí dvoudenního programu bude také tradiční národní šampionát v práci s motorovou pilou. Nejlepší dřevorubci se předvedou v disciplínách kácení, odvětvování, kombinovaný a přesný řez a finálovou disciplínou bude odvětvování. Vše bude probíhat přímo před zraky návštěvníků. Na nejmenší návštěvníky Lesnického dne budou čekat lesní pedagogové VLS s celou sérií disciplín a aktivit v obřím stanu s nápisem „VLS dětem“ i na stanovištích v přilehlém lese. Za splnění úkolů, mezi kterými jsou i „poznávačky“ dřevin a bylin, na ně bude čekat diplom a samozřejmě také drobný dárek. Připravena je STIHL Timbersports show, ukázka lesnické a další techniky a výstava trofejí a myslivost.

Provodínská štrapanda

Kdy: sobota 17. června od 8.00

Kde: start a cíl ve sportovním areálu u nádraží Jestřebí

Proč přijít: Tradiční turistický pochod a cyklo jízda Máchovým krajem. Pěší trasy 8 - 32 km, cyklotrasy 20 - 60 km.

1. Krajské hasičské slavnosti

Kdy: sobota 17. června od 10.00

Kde: koupaliště a stadion Emila Zátopka Zákupy

Proč přijít: Historicky první Krajské hasičské slavnosti se budou konat u nejstaršího hasičského sboru ve střední Evropě - v Zákupech. Můžete se těšit na bohatý program, hasičskou soutěž ve vaření guláše, hasičskou fontánu, ukázky složek IZS, spoustu zajímavé techniky, bohaté občerstvení, stánkový prodej a doprovodný hudební program.