Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Libereckým krajem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

JABLONECKO

Tanvaldské slavnosti

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září

Kde: Tanvald

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Akce pro děti, country, pop a rock, kulturní program na venkovní scéně, občerstvení, stánkový prodej, výtvarné dílničky a soutěže pro děti, v sobotu jízdy vyhlídkového vláčku do kempu Tanvaldský Špičák, večerní ohňová show atd.

8. 9. Pátek - program:

Hasičská zbrojnice SDH Tanvald Šumburk:

17.00 Taneční zábava - hraje skupina Kompress Pavla Černého

9. 9. Sobota - program:

9.00 Městský stadion na Výšině - O pohár starosty města Tanvaldu - 27. ročník hasičské soutěže v požárním útoku. Od 9.00 kategorie mužů a žen zařazená do seriálu soutěží Jizerská liga 2023. Od 14.00 kategorie mladších a starších žáků.

12.00 – 20.00 Jízdy vyhlídkového vláčku - odjezdy od autoškoly Štejnar za viaduktem, dále zastávka u Sportovni haly, sídliště U můstku, kemp. Zpět pojede vláček dolů okolo nemocnice. Jízdné 20 Kč/osoba. Intervaly jízd cca 40 minut.

11.00 – 14.00 Den otevřených dveří - Školní restaurace PRIMIREST na Výšině u sportovní haly

Areál pumptracku a Kemp Tanvaldský Špičák:

Soutěže, dílničky a hry pro děti - prezentace kroužků SVČ Tanvald. Skákací hrad, lezecká stěna a dětská cyklodráha - ukázky na pumptracku.

12.00 ZUŠ Tanvald - taneční obor, pěvecký sbor Melodia, kapely Modré strunky, Struníci a Listí.

14.00 Krejčík Honza - Kdo si hraje nezlobí 1. část. Zábavná show pro děti.

14.30 Tomáš Linka a skupina Přímá linka - legendární country zpěvák

15.30 Krejčík Honza - Kdo si hraje nezlobí 2. část. Zábavná show pro děti.

16.00 Kapelníci - country skupina

17.30 Černochova bajková škola - ukázky na pumptracku

18.00 Mandragora - populární rocková kapela z Jablonce

20.00 De Bill Heads – známá festivalová rocková kapela plná energie

21.45 H!T! - k tanci a poslechu zahraje Z.Koldovský a jeho kapela

22.30 FireshowJbc - fire and light show

Ladybirds 25 let

Kdy: pátek 8. září od 17.00

Kde: Pivovar Volt Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 - 300 korun

Proč přijít: Dámská akustická kapela z Jablonce nad Nisou slaví 25 let existence a chystá velkou párty s parádním hostem - Superhero Killers. V 17.00 začne hrát muzika, která vás rozhoupe v bocích, v 18.00 začnou Ladybirds, v plné palbě s bicíma, poté zahrají Superhero Killers a možná bude i nějaké překvápko. Vstupenky budou k dostání na místě.

Železnobrodské centrum Rest.art hledá peníze na vybavení, chybí hlavně topení

Zlatka Bartošková – Než pozdravím anděla

Kdy: pátek 8. září od 19.00

Kde: zahrada Hotelu Rehavital, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Přední česká šansoniérka se představí v zahradě hotelu Rehavital. Při nepřízni počasí uvnitř hotelu. Zpěvačka Zlatka Bartošková je jednou z nejosobitějších interpretek současného šansonu. Tentokrát si pro jablonecké publikum připravila písně z nového CD Než pozdravím anděla, které jsou o věcech kolem nás i v nás. O lásce a touze, lítání i snech. O tom, odkud jsme vyšli a kam jdeme. O nemoci a uzdravení, o mlhách a probuzení. Jsou o lidském srdci i o duši. Zlatka Bartošková na kost prožitou interpretací a obrovskou energií vloženou do svých písní svěřuje vlastní radosti i bolesti. Její písně jsou básněmi, kterým člověk naslouchá. Píši je pro ni současní čeští textaři, básnící a skladatelé jako například Petr Ožana, Ondřej Suchý, Jarmila Hannah Čermáková nebo Jiří Toufar.

Mistrovství České republiky na kolečkových saních umělých drah

Kdy: sobota 9. září a neděle 9. září

Kde: sáňkařská dráha Smržovka

Proč přijít: Ve stejném víkendu proběhne i Mistrovství České republiky na kolečkových saních přírodních drah, kdy se bude sáňkovat pouze v jeden závodní den, a to v neděli 10. září.

Smržovské vinobraní

Kdy: sobota 9. září od 12.00

Kde: areál u Vinotéky v Občanské ulici, Smržovka

Proč přijít: K dostání bude červený a bílý burčák, sudová vína, degustace vín, prodej lahvových vín, bohatá vinařská tombola, dražba archivních vín, občerstvení. Vinobraní bude doprovázet hudební skupina S nástroji. Od 14.30 hodin zahraje cimbálová muzika pana Eliáše. Dodavatelé vín: vinařství Znovín Znojmo a Vinné sklepy Lechovice.

LIBERECKO

Linie!

Kdy: pátek 8. září (do 31. prosince)

Kde: Oblastní galerie Liberec – Lázně, Liberec

Proč přijít: Jak přesně ovlivňuje forma obsah? Jakým způsobem se vedení linie v grafických technikách propisuje do jejího významu a naopak, jak námět určuje techniku grafických prací - právě na tyto otázky hledá odpověď výstava Linie!, která představí grafickou tvorbu výtvarníků od konce 19. století do současnosti. Výstava představí impresionistickou linku Heleny Emingerové a Maxe Švabinského, která se v první půli dvacátého století přeměnila v hutnou linii Josefa Čapka a Václava Špály. S druhou polovinou 20. století se dotkneme informelní linky Vladimíra Boudníka, geometrického řádu Vladislava Mirvalda i jemné linie Naděždy Plíškové. Opomenout nemůžeme ani barevné linie Zdeňka Sýkory, rastry Marie Blabolilové nebo vrstvené linie Jana Měřičky. Budeme sledovat linie všech druhů a tvarů, abychom zjistili, jak se forma prolíná s obsahem a obsah s formou. Podíváme se, jak linii ovlivňuje osobní nastavení umělce a do jaké míry na autora působí doba a styl, ve kterém tvoří.

Tulifest 2023

Kdy: pátek 8. září v 10.00

Kde: nám. Dr. E. Beneše, Liberec

Proč přijít: X. ročník přehlídky začínajících hudebníků s handicapem i bez. Zúčastnit se mohou sólisté i kapely všech žánrů a všech věkových kategorií. Čeká vás bohatý doprovodný program a vstup zdarma. TULIFEST vznikl v roce 2014 jako jedna z mnoha kulturních a zábavných akcí Sdružení TULIPAN s cílem zviditelnit začínající či amatérské interprety a pokusit se o společné sdílení handicapované a zdravé společnosti. Jedná se o hudební soutěž bez věkového a žánrového omezení, do které se mohou přihlásit zdraví nebo handicapovaní sólisté či kapely. Všechny potřebné informace k festivalu najdete na www.tulifest.cz.

Michal Hrůza a kapela Hrůzy

Kdy: pátek 8. září v 16.00

Kde: koupaliště, Hodkovice nad Mohelkou

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Jste srdečně zváni na koncert Michala Hrůzy a jeho kapely do areálu hodkovického koupaliště. Na pódiu nebudou sami, v průběhu večera vystoupí kapely Kruize Kontrol, DWTK, HITMAKERS a těšit se můžete i na afterparty.

Noční prohlídky na Zámku Svijany

Kdy: pátek 8. září ve 20.30

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Čeká na vás přibližně dvouhodinová prohlídka, během které se dozvíte nepřeberné množství informací a zajímavostí o expozicích na zámku, mimo jiné i o nové expozici archeologických nálezů Eduarda Štorcha. Pan Petr Brestovanský vedl tým archeologů, kteří měli na starost vykopávky spojené se Zámkem Svijany před jeho rekonstrukcí, a jeho unikátní nálezy ze žárového pohřebiště v nedalekých Příšovicích tvoří významnou součást archeologické expozice zámku. Pro účast na prohlídce je nutná předchozí rezervace na info@zameksvijany.cz nebo na telefonu +420 481 770 703.

Veletrh Sport Live 2023

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 16.00

Kde: Sport Park a Home Credit Arena Liberec

Proč přijít: V sobotu se uskuteční 18. ročník veletrhu Sport Live, konat se bude v prostorách libereckého Sport Parku a Home Credit Areny od 9:00 do 16:00. Veletrh je největší sportovní událostí v severních Čechách a zahájí další sportovní sezónu v našem regionu. Během jednoho dne se představí 84 vystavovatelů, tedy sportovních klubů a organizací, které budou hledat nové tváře do svých týmů. Návštěvníci každého věku se mohou těšit na bohatý doprovodný program, jenž nabídne možnost si vyzkoušet různé druhy sportů. Loni se do programu zapojilo několik novinek, které sklidily velmi kladný ohlas, a proto se na na veletrhu objeví i letos. Návštěvníci si budou moci zahrát jedny z nejoblíbenějších PC her s profesionálními hráči České esportové jedničky SINNERS Esports, jejichž gaming zóna bude otevřena celý den v ČS Klubu. Na programu se znovu objeví také SPORT FILM v doprovodu Gábiny Soukalové, která bude mezi 10:00 a 11:00 na stánku připravena se podepsat zájemcům. Zároveň zde bude možné zakoupit zvýhodněné vstupné na Mezinárodní festival sportovních filmů.

Art Week Liberec 2023

Kdy: sobota 9. září (do 15 září)

Kde: Liberec, viz program

Proč přijít: Sedmý ročník festivalu současného umění. Cílem festivalu Art Week Liberec je prezentovat a popularizovat současné umění a intervence v Libereckém regionu a vytvořit zde pomyslnou síť, jež jednotlivé instituce prezentující umění propojí. Náměstí. Dr. E. Beneše vás čeká výstava Natálie Demuthové, Jakuba Janďury a Václava Podestáta. Nezatížený pohled a neotřelý přístup mladých autorů přináší jakousi hru s kolemjdoucími. Jejich “dřevěná brána”, kde si člověk může zvolit cestu, jakou se vydá, může sloužit jako prostředek k podnícení diskuse a interakce mezi lidmi ve veřejném prostoru. V Severočeské muzeum vás čeká audiovizuální umělec Pavel Mrkus, který interpretuje svět kolem vás prostřednictvím nových médií. Videa nebo počítačem generované projekce (obrazové vzorce) jsou často založené na náhodě a duchovním principu. Zaznamenává přírodní prvky a pomocí technologie je transformuje. Výstavy vás čekají také v Paláci Liebig, doprovodný program si nenechte ujít v kině Varšava. Vše najdete na www.artweekliberec.cz.

Dobrovolní hasiči se utkají na městském stadionu v Tanvaldu o pohár starosty

Dětský den ve Vesci

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Areál Vesec, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Horké chvíle na hraničním pásmu připomenou adrenalinové ukázky zásahových operací. Aktivní zálohy armády je předvedou v sobotu je při Dětském dni ve Vesci. Podle vojenského veterána Františka Gábora půjde o ojedinělou přehlídku vojenské techniky v Libereckém regionu. „V exhibici nasadíme i repliku obrněného automobilu 30 TATRA“, dodal. První ukázka připomeneme krizový rok 1938 po uznání Mnichovské dohody, druhý dynamický zásah přiblíží, jak aktivní zálohy s pomocí týmu rychlé reakce likvidují narušitele hranic. „V bohatém programu si najde každý tu správnou zábavu pro sebe,“ poznamenal za pořadatele ředitel SBD Sever Petr Černý, který se Spolkem válečných veteránů a Libereckým krajem zábavnou akci od roku 2013 pravidelně organizuje. „Bude to po letech velkolepý program. Loni bylo kvůli válce na Ukrajině méně vojenské techniky, dva roky předtím dětský den ubíjela hygienická opatření,“ připomněl. Atrakce, soutěže o ceny a animační program a hudební vystoupení čekají i nejmenší návštěvníky, starší děti nadchne práce záchranných složek a Policie ČR. Policie nasadí psovody a představí fungování jízdní policie a výcvik koní, hasiči předvedou vyprošťování osob. Své technické vybavení dovoze a vystaví i policie z Německa a Polska. Připraveny jsou i lety vrtulníkem a pestré občerstvení od regionální výrobců a farmářů. Vstupné, mnohé z atrakcí a soutěží jsou zdarma. „Loni jsme tam byli poprvé a letos dorazíme na 100 procent znovu. Všem doporučuji,“ napsala na facebook pod událost akce Jana Beláňová z Rumburku.

Dny evropského dědictví

Kdy: sobota 9. září v 18.30, 19.15, 20.00, 20.45 a 21.30

Kde: Státní zámek Lemberk

Za kolik: 220 korun

Proč přijít: Dny kulturního dědictví jsou jedinečnou a skvělou možností, jak se naše památky mohou prezentovat trochu jinak než běžně během letní sezóny. Na Lemberku připravili na sobotu několik večerních scénických prohlídek s Bílou paní s podtitulem „Lemberk trochu jinak“. Prohídky budou skutečně netradiční a kromě té Bílé, možná v prostorách zámku potkáte i Černou paní. O prohlídky s programem bývá tradičně velký zájem, proto organizátoři doporučují online rezervaci na webových stránkách zámku – www.zamek-lemberk.cz.

Dny evropského dědictví (EHD) Liberec 2023

Kdy: sobota 9. září

Kde: Liberec dle programu

Proč přijít: Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nabízejí zároveň doprovodný program a obvykle zvou do svých prostor zcela zdarma. V Liberci můžete první po prázdninovou sobotu navštívit kolem dvaceti míst, kde jsou pro vás dveře otevřené. Jeních seznam i s bohatým programem a nabídkou mimořádného kulturního zážitku najdete na www.visitliberec.eu či ehd-toffd.eu.

Dny evropského dědictví na Grabštejnu aneb Nadlesní v novém kabátě

Kdy: sobota 9. - neděle 10. září

Kde: Státní hrad Grabštejn

Proč přijít: Poprvé si bude veřejnost moct prohlédnout nově instalované místnosti na začátku I. prohlídkového okruhu. Tzv. byt vrchního nadlesního se proměnil - expozice nyní více připomíná poslední majitele hradu manžele Marii a Karla Podstatské z Lichtenštejna. Právě oni totiž vůbec poprvé otevřeli hrad pro veřejnost a na Grabštejnu zřídili malé rodové muzeum. Bohužel jejich dílo vzalo po roce 1945 za své. Na gradě se rozhodli tuto myšlenku oživit a pustili se do pátrání po kouscích, které v muzeu původně byly. Do grabštejnské expozice se tak vrací věci, které byly desítky let zapomenuty a ukryty po skladech a depozitářích. Pro zájemce se v sobotu i v neděli ve 14 hodin konají kastelánské prohlídky, během kterých se dozvíte mnoho zajímavostí k tomu, jak instalace vznikala a také i to, co se do prohlídky běžně průvodcům nevejde. Prohlídka začíná v nově instalovaných prostorách (byt nadlesního), pokračuje dále do vstupní haly, kaple sv. Barbory a vybraných prostor 1. patra. Na konci bude možnost vystoupat do hradní věže.

Kamenná krása aneb muzejní bestiář

Kdy: neděle 10. září (do 31. prosince)

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Exteriérová panelová výstava uspořádaná v rámci oslav výročí 150 let od založení muzea přibližuje muzejní budovu a její výzdobu z netradičního úhlu. Všímá si detailů na fasádě i v interiéru, které návštěvník leckdy přehlédne, protože se nachází v místech, kam zrak často ani nezabloudí. Snaží se ukázat skrytou kamennou krásu 125 let staré muzejní budovy prostřednictvím stručných textů a působivých fotografií Aleše Jungmanna široké veřejnosti. Pojďte se projít výstavou a objevit roztomilého králíka, žábu, vránu, netopýra, ale také divé muže, roztodivné hlavy lvů v maskaronech nebo portréty stavitelů muzea Gustava Miksche, majitele liberecké stavební firmy, která realizovala stavbu muzea, stavbyvedoucího Augusta Krause a hlavního sochaře muzea Emanuela Gerharta. Nezapomněli jsme ani na pohledově dominantní novodobou dvojici lvů střežících vchod do muzea. Ač bylo jejich umístění v plánu již při stavbě muzea, tak se jejich realizace zdařila až při rekonstrukci v roce 2020. Autorem netradiční dvojice lva a lvice je významný český sochař Jaroslav Róna. Výstavní projekt především představuje konkrétní sochařskou výzdobu muzejní budovy, ale zároveň se obecně dotýká problematiky sochařského pojednání veřejných budov 19. století nebo určení stylu, ve kterém byla budova postavena.

ČESKOLIPSKO

Zákupské slavnosti

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září

Kde: kostel, koupaliště Zákupy

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Těšit se můžete na kapely jako Panoptiko, Cocoman a MessenJah, Václav Noid Bárta, Majda Reifová a spousta dalších. Slavnosti zahájí pěvecký sbor Gaudí, jejichž koncert proběhne v pátek v kostele sv. Fabiána a Šebestiána od 18 hodin.

Ska & Raggae večerních

Kdy: pátek 8. září od 19 hodin

Kde: Vodní hrad Lipý Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Rozloučení s letošní sezónou na open air scéně Vodního hradu Lipý se ponese v duchu ska a reggae muziky. Od 19 hodin zahrají místní Los Chuperos, na ně od 20.30 naváže dnes už legenda těchto žánrů, která má na svém kontě 6 řadových alb i cenu Anděl, skupina Švihadlo. Vstupenky zakoupíte online, na pokladně KD Crystal pondělí–pátek 15–18 hodin, v Centru textilního tisku úterý–neděle 9–12/13–17 hodin a na místě před začátkem koncertu.

Dny evropského dědictví u Sušárny chmele v Dubé

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 18.00

Kde: Sušárna chmele Dubá

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Celodenní stylový program, řemeslné a farmářské stánky, příjezd K.H. Máchy a jeho prohlídka areálu,

komentovaná prohlídka a odborná přednáška, slavnostní ukončení dřevosochání, provazochodkyně, soutěže, divadlo, kapela, tombola, výstava.

Den s historickými autobusy

Kdy: sobota 9. září od 9.30

Kde: Sokolská ulice, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již 15. ročník oblíbené akce Den s historickými autobusy je opět zde. Stejně jako každý rok se můžete těšit na svezení parádními historickými vozy, nástupní a výstupní zastávka je zastávka v Sokolské ulici. Jízdné v historických autobusech i v běžných autobusech MHD je v ten den zdarma. Autobusy budou jezdit ve vymezený čas nepřetržitě, jen pozor, od 11:30 - 13:00 je polední pauza.

Do Malé Skály se po roce sjela embéčka, nechyběla ani další veteránská auta

Šikovné ruce na Vísecké rychtě

Kdy: sobota 9. září v 10.00

Kde: Vísecká Rychta, Kravaře

Proč přijít: V rámci Dnů evropského dědictví se i letos bude konat tradiční Šikovné ruce aneb setkání těch, kteří tvoří pod značkou „vyrobeno vlastníma rukama“. Rychta se svým programem pro všechny generace bude otevřena do 16 hodin. Ve 13 hodin vypukne pohádka „O neučesaných vlasech“ v podání Perly Kučerové. Pro všechny návštěvníky je připraven prodej originálních výrobků, účast přislíbili Martina Benešová (oděvy z přírodního materiálu, držitelka regionálních ocenění), Vladimíra Zborníková (keramika), Petr Kapalín (dřevěné šperky a dekorace), Petr Šmíd (dřevěné misky) a včelař Mirek Fikar. Pro malé i velké jsou připraveny tvořivé dílny, kde svoji práci představí Ludmila Brychová (perníčky), Kristýna Hovorková (drátování), Hana Cajthamlová (šité výrobky), výše zmíněný včelař (výroba svíček), spolek Souznění z České Lípy (paličkování a tvoření ze slámy). Tvůrčí dílny doplní už druhé „Bylinkaření s Ekoporadnou Orsej“. Kromě bylin z klášterní zahrady a Vísecké rychty bude představena i semínkovna Ekoporadny Orsej, v níž drobní pěstitelé sdílejí semena užitkových, ale i okrasných rostlin a pokojové květiny. Návštěvníci si budou moci namíchat vlastní voňavou kytici a připravit bylinkovou sůl či tradiční balkánské koření čubrica. Dílny doplní i ukázky starých řemesel, nenechte si ujít předení příze a práci kováře.

Krajské dožínky

Kdy: sobota 9. září od 12.00

Kde: Lesní zátiší Brniště

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tato tradiční událost je jedním z vrcholů zemědělského roku a přináší možnost oslavit sklizeň a bohatou úrodu společně s veřejností. V poledne dožínky zahájí díkuvzdání za úrodu v kostele svatého Mikuláše. Z něj vyrazí okolo půl jedné dožínkový průvod a ve 13 hodin bude následovat předání dožínkových věnců. Pořadatelé uchystali v areálu Lesní Zátiší program pro všechny věkové kategorie návštěvníků. Děti i dospělí si mohou zkusit vyrobit dožínkové suvenýry ve výtvarných dílnách a rozšířit si znalosti o zemědělství, regionálních produktech a řemeslech. V rámci festivalu se uskuteční v 13.50 vyhlášení výsledků soutěže Výrobek roku Libereckého kraje, v jejímž letošním ročníku bodovaly kupříkladu bio zrající sýr, krůtí měšec, mošt s chutí kořeněného jablka nebo dezert ve tvaru hrušky. Hodnotitelská komise soutěže Výrobek roku Libereckého kraje udělila tuto prestižní značku, která je zárukou kvality a poctivosti místních výrobců, celkem deseti produktům z kraje. Tento rok komise vybírala z 97 výrobků od 33 regionálních výrobců. Návštěvníci dožínek zhlédnou i prezentaci projektu Liberecký kraj sobě, který podporuje právě regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla. Pomocí cílených marketingových aktivit šíří mezi místní obyvatele i návštěvníky našeho kraje myšlenku, že podpora lokálních producentů má smysl. Chybět nebude výstava hospodářských zvířat, ať už koní, ovcí či skotu. Milovníkům řemesel a místních produktů budou k dispozici regionální výrobci a řemeslníci, kteří jim rádi představí své výtvory a speciality. Předvede se rovněž moderní i historická zemědělská technika, která představuje zemědělský pokrok a inovace. Během celého dne se bude také hrát, zpívat a tančit. Vystoupí folklorní soubor Jizera, Cimbálová muzika Dušana Kotlára, kapely Lokomotiva s Petrem Vondráčkem, Vanua2, Prorock, taneční skupina Tutti Frutti a další.

Ahoj léto

Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: koupaliště Nový Bor

Proč přijít: Bavit se budou děti i dospělí už od časného odpoledne až do půlnoci, kdy pro ně Město Nový Bor ve spolupráci s DDM Smetanka připravilo opět program plný zábavy, sportu, soutěží a her. Akce „Ahoj Léto“ odstartuje ve 14 hodin. Připravené jsou výtvarné dílničky, soutěže, sportovní aktivity a atrakce. Děti si zazpívají a zatancují při Nanukové show Fešáka Pína a Fofrmena. Podvečer už bude patřit odrostlejším návštěvníkům a hudbě. V 17 hodin se představí skupina Lithium, o hodinu později vystoupí písničkář Láska. Punkrocková kapela Byt číslo čtyři zahraje v 19:30 hodin a po nich ve 21 hodin obsadí podium havířovské Nebe a jejich hitovky. Závěr programu bude patřit ohňové show.

Po – Našem s ochutnávkou burčáku

Kdy: sobota 9. září ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít originální večer moravských písní ve folkových i rockových aranžích s ochutnávkou moravského burčáku, jehož čas právě nastal. Večer živě doprovodí kapela Ponašem (Johanka Rybičková - zpěv, Ladislav Vlček - kytara, Marek Čermák - bas, Jiří Homola - piano). Chcete li si s námi připomenout či zazpívat písně jako: Nepij Jano nepij vodu, Pod tým naším okénečkem, Muzikanti co děláte, Okolo Súče vodička tečie a mnoho dalších, neváhejte s návštěvou. Čeká na vás zdarma sklenka burčáku na uvítanou a vstupné je dobrovolné.