Přinášíme vám velký přehled tipů na nejrůznější akce, které se o nadcházejícím víkendu budou konat v Libereckém kraji. Podívejte se a nechte se inspirovat - v článku nebo galerii plakátů.

JABLONECKO

Discoland

Kdy: pátek 22. září v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 – 490 korun

Proč přijít: Říká se, že kdo si pamatuje devadesátky, ten je neprožil. Ale co když se na tuto dobu snažíte zapomenout i z jiných důvodů? Inscenace Discoland mapuje vzpomínky bývalých zaměstnanců, návštěvníků a dalších pamětníků dnes už legendárního klubu Discoland Sylvie. Zatímco postava majitele klubu Ivana Jonáka je notoricky známá, o těch „druhých“ netušíte skoro nic, dokud nezhlédnete toto představení. Hrají: Johana Matoušková, Jiří Vyorálek, Václav Vašák, Petr Čtvrtníček, Anežka Kubátová a další.

Mistrovství světa a výstava lodních modelů Naviga „C“

Kdy: sobota 23. - čtvrtek 28. září

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Klub lodních modelářů Admiral zve na 21. Mistrovství světa lodních modelů světové organizace lodních modelářů Naviga Sekce „C“, jehož součástí je i výstava modelů pro veřejnost. Přihlášeno je 306 modelů z 15 zemí Evropy a Asie. Návštěvníci výstavy uvidí makety plachetních či veslových lodí, lodí s parním či jiným motorovým pohonem, dioramata, části lodí či přístavních zařízení a podobně, stejně jako miniaturní modely v měřítku menším než 1:250. S „tradiční“ představou o lodním modelářství jsou spojeny modely lodí v lahvích. Mistrovství se zúčastní také modeláři s modely z plastikových stavebnic, modelů z papírových „vystřihovánek“ a ze stavebnic, kde jsou předpřipraveny díly ze dřeva, kovu, plátna a dalších materiálů. Slavnostní zahájení akce proběhne v pátek od 15.30 na Letní scéně Eurocentra a vystoupí na něm Musikvereinigung Neugablonz & Mladá dechovka.

Slavné filmové melodie

Kdy: sobota 23. září ve 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 280 – 390 korun

Proč přijít: Máte rádi filmovou muziku? Pak je tento koncert právě pro vás. Po uvedení v Ústí nad Labem, Bratislavě budou mít diváci v Jablonci nad Nisou možnost zaposlouchat se do hudebních perel stříbrného plátna. Zazní takové hity, jako například hudba z filmu Kmotr, Sestra v akci, Tajuplný ostrov, Dobytí ráje, Titanic, Harry Potter, ale také koláž se starých českých filmů nebo z Tří oříšků pro Popelku.

Bramborová sobota na Zubačce

Kdy: sobota 23. září v 9.00

Kde: Ozubnicová železnice Tanvald - Kořenov - Harrachov

Proč přijít: Předposlední zářijovou sobotu se těšte na předposlední letošní historickou jízdu ozubnicových vlaků (poslední s doprovodným programem v Kořenově). Akce je tentokrát zaměřena na dobroty z brambor. Těšit se ale můžete i na dřevěné atrakce, skleněná zvířátka, živou hudbu, kterou obstarají muzikanti z Mříčné, historické autobusy, které vás dopraví do Příchovic a na Jizerku, historické vlaky, důlní vláček, Muzeum ozubnicové dráhy i Výtopnu v Kořenově. Více informací o programu a ceník jízdného najdete na www.zubacka.cz.

Krysáci a zamilovaný Eda

Kdy: neděle 24. září v 15.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: A jsou tu opět. Nerozluční přátelé Hubert, Hodan, Eda a samozřejmě i sádrový trpaslík Ludvíček. Tentokrát vám přinášejí zbrusu nový příběh, ve kterém se budou naši krysáci potýkat s velkým problémem. Eda se nešťastně zamiluje. A aby se snad neuzoufal, navštíví trochu ztřeštěnou housenku psycholožku Anežku a všechno se to začne bláznivě zamotávat. Objeví se obávaný kocour Bruno, Hubert se v přestrojení bude snažit Edu přivést k rozumu a ještě to všechno zkomplikuje sysel Oskar a čeká na vás mnoho dalších překvapení. Jestli chcete vědět, jak to s Edou dopadne, jestli se chcete dobře pobavit, zasmát se a jestli si chcete poslechnou krásné písničky, tak neváhejte a pojďte zase držet palce našim ušatým hrdinům.

LIBERECKO

Linie!

Kdy: pátek 22. září (do 14. ledna 2024)

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně, Liberec

Proč přijít: Jak přesně ovlivňuje forma obsah? Jakým způsobem se vedení linie v grafických technikách propisuje do jejího významu a naopak, jak námět určuje techniku grafických prací - právě na tyto otázky hledá odpověď výstava LINIE!, která představí grafickou tvorbu výtvarníků od konce 19. století do současnosti. Výstava představí impresionistickou linku Heleny Emingerové a Maxe Švabinského, která se v první půli dvacátého století přeměnila v hutnou linii Josefa Čapka a Václava Špály. S druhou polovinou 20. století se dotkne informelní linky Vladimíra Boudníka, geometrického řádu Vladislava Mirvalda i jemné linie Naděždy Plíškové. Opomenout nemůže ani barevné linie Zdeňka Sýkory, rastry Marie Blabolilové nebo vrstvené linie Jana Měřičky. Budete moci sledovat linie všech druhů a tvarů, abyste zjistili, jak se forma prolíná s obsahem a obsah s formou. Podíváte se, jak linii ovlivňuje osobní nastavení umělce a do jaké míry na autora působí doba a styl, ve kterém tvoří.

Josef Mysliveček: Adam a Eva

Kdy: pátek 22. září a neděle 24. září v 19.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 190 - 590 korun

Proč přijít: Příběh Adama a Evy a jejich vyhnání z ráje. „Plné ohně, ducha a života,“ těmito slovy se vyjádřil Wolfgang Amadeus Mozart směrem k oratoriu Adam a Eva Josefa Myslivečka. Takto příznivá slova na adresu díla jeho současníka byla v případě mimořádně kritického Mozarta naprostou výjimkou. Upozornil tím na dílo vysoké úrovně a hodnoty. Ocenil především Myslivečkovu melodickou vynalézavost, stejně jako průzračnost a přehlednost hudebního jazyka. Dílo bylo poprvé uvedeno v roce 1771 ve Florencii. České publikum doposud nemělo možnost oratorium slyšet naživo. Operní soubor DFXŠ v Čechách poprvé představí scénické provedení díla.

New european strings & Dmitry Sitkovetsky & Jan Bartoš

Kdy: pátek 22. září v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: 1. abonentní koncert 65. sezony komorní hudby. Přehlídka hudebních tradic i současnosti, propojení západu s východem a především živý temperament na pódiu. To vše přináší koncert komorního orchestru New European Strings. Houslista a dirigent Dmitry Sitkovetsky jako by jeho založením dával najevo, že mu nestačí vystoupení s Akademií sv. Martina v polích či orchestrem London Philharmonic, ale že cítí potřebu pracovat ještě s vlastním tělesem. Nové evropské smyčce v sobě nesou ducha univerzálních schopností a rozhledu svého zakladatele.

Počátky a Vena - koncert na muzejní terase

Kdy: pátek 22. září v 18.00

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Přijďte si poslechnout koncert libereckých kapel Vena a Počátky na muzejní terase. V ceně vstupenek na koncert je zahrnuta možnost prohlídky muzea. Liberecká kapela Počátky hraje svižný pop-rock, který vás zaručeně nabije pozitivní energií. Tahle parta je spolu od roku 2019 a od té doby se objevila v televizi, měla singly v několika rádiích a hrála koncerty po boku velkých jmen české hudební scény, jako jsou například Rybičky 48, zpěvák Jakub Děkan nebo kapela UDG. Vena (v latině ,,žíla”) je česká pop-rocková kapela. Vznikla v roce 2022 a pochází také z Liberce. Frontmanem, zpěvákem a kytaristou je Jan Petržílka, kytarista Lukáš Janků a bubeník Tomáš Janků.

Dny evropského dědictví - Za obrazy na zámek Sychrov

Kdy: sobota 23. září v 10.00 a 14.30

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Obrazové sbírky tvořily nedílnou součást výzdoby šlechtických interiérů. Čím je právě Rohanská sbírka unikátní a jaké největší poklady a zajímavosti skrývá? To se dozvíte na speciálních komentovaných prohlídkách zámecké obrazárny. Budete si moci detailně prohlédnout nejen portréty členů Rohanské rodiny namalované při nejrůznějších příležitostech, ale také podobizny francouzských králů. Prohlídka bude zaměřena na 30 vybraných uměleckých děl, které lze vidět v zámeckých interiérech. Mimo samotných obrazů, z velké části portrétů historických osobností, které si budete moci detailně prohlédnout, se dozvíte i o malířích, různých uměleckých přístupech jejich tvorby, o malířských dílnách, kopiích, a zákulisí vzniku jednotlivých děl.

TUL fest 2023

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: Univerzitní náměstí TUL, Liberec

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: I tento rok se můžete těšit na tradiční studentský festival TULfest. Letos je výjimečný a speciální, protože univerzita slaví 70. výročí založení. Můžete se těšit nejen na zajímavé přednášky, workshopy, sportovní aktivity a program od jednotlivých fakult, ale i na spoustu hudby, pití a dobrého jídla. Všechny potřebné informace a program najdete na univerzitním facebooku.

Rock Fest Liberec

Kdy: sobota 23. září ve 14.00

Kde: Autokemp, Liberec

Proč přijít: Můžete se těšit na špičku českých rockových kapel,bohatý doprovodný program, soutěže na pódiu a také na závěrečnou afterparty s rockovými hity. Na pódiu se vystřídají: Doga, Traktor, Debil heads, Rain, Maybess a mnozí další.

Novinský mejdan

Kdy: sobota 23. září ve 14.00

Kde: Novinský viadukt, Kryštofovo údolí

Proč přijít: Obec Kryštofovo údolí vás srdečně zve na oslavu spojení Noviny a Kryštofova Údolí - na mejdan pod novinským viaduktem. Ve 14 hodin proběhne slavnostní zahájení a současně s ním budou moci vaše děti odstartovat orientační běh po všech malebných zákoutích Noviny. Dozvíte se spoustu zajímavostí z historie obou obcí a jejich následného spojení a čeká vás také napínavé závodní klání v přetahování lanem mezi novinskými a údolskými, a to hned ve třech kategoriích - ženy, děti a muži. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, koncerty, divadelní představení, promítání animovaného filmu a to vše s kulisou místního krásného viaduktu. O občerstvení se tentokrát postará prima parta z Údolanky, která nenechá nic náhodě a již od 12 hodin vám nabídne kompletní restaurační menu - polévky, guláš, pečená kolena, bagety, voňavé domácí koláče a mnoho dalších dobrot k jídlu i pití. A na závěr báječného dne je připraven ohňostroj v režii Zdeňka z Noviny.

Rodinné odpoledne: Pavlik, Bobby a duchové města a procházka zákulisím

Kdy: sobota 23. září v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100/30 korun

Proč přijít: Magická detektivka říznutá operou i rapem. Dívka, která v podobě Nočního motýla po setmění plachtí nad ulicemi města. Střešní rybář nahazující noc co noc udici z okraje střechy starého činžáku. Duch opery, jehož zpěv dokáže rozpohybovat věci i dění. A také hranatý Golem, ďábelský Developer a především dva pěvecky nadaní kamarádi, shodou okolností noční zametači městských bulvárů. To jsou jen některé z netradičních postav tajuplné noční detektivky Pavlik, Bobby a duchové města. Po představení se uskuteční prohlídka divadelního zákulisí s průvodcem.

Hejnické babí léto

Kdy: sobota 23. září v 15.30

Kde: před kostelem, Hejnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční rozloučení s létem s podtitulem „Bobří párty“ pro děti i dospělé plné soutěží, zábavy, hudby, skvělého občerstvení, dárků a odměn. Těšit se můžete na pohádku Mumie v kině, které bude pro děti do 15 let hrát zdarma. Nebude chybět malování na obličej a třpytivé tetování, dětská show s Čáry klukem a jeho kouzlení, balónky a mikromagie pro všechny, akrobatická bikeshow Honzy Sladkého. Večerní živou hudbu zajistí kapela Logr či zpěvačka Eliška Lüftnerová. Těšit se můžete na skákací atrakce, kolotoče, bohaté občerstvení, dětské soutěže o dárky, dospělácké zápolení o krásné ceny. Součástí akce je soutěžní přehlídka moučníků Zlaté hejnické jablko. Hlavní cenou bude skvělý kuchyňský pomocník - horkovzdušná fritéza.

Duchovní klenoty klasické hudby v zámecké kapli

Kdy: sobota 23. září v 18.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Účinkují: Na programu jsou díla Franze Schuberta, Johana Sebastiana Bacha, Charlese Gounoda, Antonína Dvořáka a Césara Francka. Koncert se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové – vznešenost zavazuje. Účinkují: Andrea Tögel Kalivodová – mezzosoprán, Radek Krejčí - basbaryton a Martin Moudrý – varhany.

Světla nad bunkry

Kdy: sobota 23. září ve 20.00

Kde: bunkr, Heřmanice v Podještědí

Proč přijít: Heřmanický bunkr sloužící jako muzeum československého opevnění vás zve k vytvoření pomyslného světelného řetězu nad pevnostmi, aby tak byla uctěna památka 1 250 000 mužů, kteří 23. září 1938 nastoupili k obraně své vlasti.

Drakiáda

Kdy: neděle 24. září ve 12.00

Kde: Skiareál Ještěd, Liberec

Proč přijít: Sklonek léta a začátek podzimu je vždy ve znamení Drakiád, tak se vydejte na tu ještědskou. Čeká vás skvělá zábava pro celou rodinu a zejména samozřejmě pro děti. Děti (do 18 let), které na akci přijdou s drakem, mají jízdné na lanovce Skalka zdarma. Drakiáda bude zahájena ve 12 hodin u dolní stanice lanovky Skalka. Krom drakiády čeká na vás i vaše děti také doprovodný program, soutěž o nejlépe létajícího draka u horní stanice lanovky Skalka a vyhlášení a ocenění vítězů.

Na hradě s Jaromírem Hanzlíkem

Kdy: neděle 24. září v 17.00

Kde: Státní hrad Grabštejn

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Přijďte na večerní setkání s legendou české herecké scény. Po vystoupení se koná autogramiáda.

ČESKOLIPSKO

Výstava hub

Kdy: pátek 22. - neděle 24. září

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Ekoporadna Orsej při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě zve všechny milovníky darů přírody na tradiční výstavu hub do Galerie chodba. Výstava bude zahájena v pátek a mezi devátou a třináctou hodinou bude nabídnut tvořivý program pro žáky mateřských a základních škol. Nebude chybět ani mykologická poradna. Mykolog Mgr. Martin Kříž bude určovat přinesené houby a zodpovídat dotazy v sobotu od 13 do 17 hodin. V minulém roce bylo vystaveno přes 270 druhů nalezených v Libereckém kraji, z toho více než třetina byly houby jedlé, jedovatých nebylo ani čtyřicet. Zájem veřejnosti byl velký, proto v tomto roce muzeum nabízí také organizované vycházky na houby za doprovodu pana Kříže. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.muzeumcl.cz. Na realizaci výstavy se podílejí i studenti oboru ekologie ze SZŠ a SOŠ, Česká Lípa.

Západovýchodní díván

Kdy: pátek 22. září v 19.00

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla, Prysk

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Západovýchodní díván, jeden z vrcholů básnické tvorby Johanna Wolfganga von Goethe inspirovaný tvorbou perského básníka Háfize, je selamem, pozdravem, který Západ vysílá Východu, neboť se nabažil svého zimomřivého vyhublého spiritualismu a rád by se osvěžil zdravým tělesným světem Orientu. Tak charakterizoval Goethovo dílo německý romantik Heinrich Heine okouzlený úchvatným pocitem životní rozkoše, kterou Goethe musel prožívat, když stvořil verše tak lehké, tak blažené, tak nadýchané a vzdušné, že se člověk nad nimi v údivu zarazí a sám sebe se ptá, jak něco takového bylo v němčině vůbec možné. Jedno z nejintimnějších děl o vztahu Okcidentu a Orientu inspirovalo od svého vzniku řadu umělců všech možných oborů. Hudebníci souboru Anima Şirvani interpretují Goethův Díván ze svého osobního, bohatě pluralitního pohledu pramenícího v zázemí v historickém regionu Širván, kde velká hedvábná stezka spojovala Západ a Východ po tisíc let. Západní hudbu kombinují s mugamem, improvizovanou hudbou podle specifických pravidel, kterou si již od středověku předávají generace hudebníků na pomezí Evropy a Asie. Poznejte nefalšovanou hudební vůni a chuť orientu v dialogu se západní křesťanskou kulturou na dalším koncertu festivalu Lipa Musica.

Můžem i s mužem II

Kdy: pátek 22. září v 19.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Pokud se vám bude zdát, že vám představení něco připomíná…podobnost se seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Vtipné autorské představení čtyř žen, čtyř archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí. Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. Hra hledá odpovědi na základní otázky: Po čem ženy skutečně touží a co vlastně dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí. .

Speed festival

Kdy: sobota 23. a neděle 24. září

Kde: Česká Lípa, viz program

Proč přijít: Oslava motorismu v pohybu je ústředním mottem Speed Festivalu, který oživí ulice České Lípy. Festival je tvořen soutěžními jízdami při classic rally, soutěžními jízdami účastníků srazů automoto klubů, výstavami automobilů, motocyklů, a s nimi souvisejících uměleckých děl, jakož i bohatým doprovodným pogramem. V České Lípě je motorismus součástí historie města. V ulicích města se od roku 1971 pořádaly závody motokár v rámci Grand Prix Česká Lípa. Navazuje se tedy na dlouhou tradici motorismu v tomto městě. Atmosféru festivalu si užijí nejen jeho návštěvníci, ale i účastníci festivalového závodu North Bohemia Classic Rally nebo účastníci organizovaného výletu Picnic Race. Většinu automobilů i motocyklů si návštěvníci budou moci prohlédnout zblízka, a to při výstavách v městském parku a na náměstí T. G. M., a také při zastávkách soutěžních jízd v zámecké zahradě zámku Zahrádky a u zámku Zákupy. Návštěvníci i účastníci se zabaví nejen pohledem na automobilovou produkci let minulých i současných, ale také budou moci navštívit tematické výstavy ve Vlastivědném muzeu, vyzkoušet si virtuální závodění při eSport závodech, či si projít shop zónu s motoristickými doplňky. Dále si budou moci pochutnat na nabídce food festivalu, poslechnout si hudbu při koncertech v improvizovaných hudebních kavárnách, či si udělat výlet historickým motoráčkem nebo vlakem s parní lokomotivou. Při příležitosti prvního ročníku SF si jeho organizátoři kladou za čest uspořádat v rámci North Bohemia Classic Rally memoriál Břetislava Engeho, jako poctu tomuto výjimečnému muži, jehož život byl zasvěcen především automobilovému závodění. V rámci této rally se představí mnozí jezdci ve výjimečných sportovních a závodních vozech, které budou k vidění na trati North Bohemia Classic Rally, včetně vložených rychlostních zkoušek v prostorách Adventure Landu v Bělé pod Bezdězem. Kompletní program najdete na www.speedfestival.cz.

Den otevřených dveří v českolipském závodě firmy Alstom

Kdy: sobota 23. září v 10.00

Kde: prostory firmy Alstom, Česká Lípa

Proč přijít: Firma specializující se na výrobu kolejových vozidel (tramvají, vlaků a vozidel metra) letos oslavuje výročí 105 let od zahájení výroby, a proto se mimořádně otevírá veřejnosti, kterou nechá nahlédnout do tajů svého fungování. Na návštěvníky čeká bohatý zajímavý program. Nenechte si ujít komentované prohlídky závodu, ukázky provozů, zařízení a produktů, silmulátory svařování a lakování, simulace první pomoci, bude zde vystaven vůz „Tatra“, modely vlaků, fotokoutek, mašinkou se budete moci po závodě projet. Připraven bude pestrý program pro děti, budou moci navštívit dětskou dílnu a zasoutěžit si. Občerdtvení a parkování je přímo v areálu zajištěno.

Misterio del Ángel

Kdy: sobota 23. září v 19.00

Kde: kino Hvězda, Kamenický Šenov

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Koncert v rámci festivalu Loipa musica má jasné téma - tango. Fenomén, který prošel závratnou proměnou od své nejsyrovější podoby zrozené ve špinavých putykách a vykřičených domech Buenos Aires a Montevidea po virtuózní, a přesto tak čistý styl „nového tanga“ jeho krále Ástora Piazzolly. Na svém triumfálním tažení pokořilo tango nejen svět hudebníků a tanečníků. Stalo se inspirací tvůrcům z rozmanitých oborů a odvážně překračuje hranice světa umění. Pro své vyznavače je to životní styl, filozofie, stav mysli, který na okamžik odkrývá lidské hloubky, vášně i slabiny, aby je elegantním gestem znovu zahalilo rafinovaným závojem spředeným z rytmu, napjatých váhavých tónů a pohybů. Prožijte ojedinělou tangovou show, která v příběhu anděla odkrývá tajemství naší duše. Hudebně-taneční obrazy umocněné zvukovým a světelným designem vás prostřednictvím fenoménu tanga zavedou do vlastního nitra. V jednom okamžiku budete obklopeni láskou, něhou a smyslností a v dalším svíráni nejkrutější bolestí a steskem. To vše nabídne charismatické taneční duo Tangonexion a autentický Escualo Quintet, který je svým nástrojovým obsazením identický s kvintetem právě legendárního Ástora Piazzolly.

Troiss

Kdy: sobota 23. září ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: Originální hudební trio Romana Žabková - zpěv, Juro Jašík – kytara a Jano Žabka - kytara vystoupí s vlastní tvorbou na pomezí world music a jazzu. Kromě vlastních písní zazní i covery slavné francouzské zpěvačky ZAZ, šansony i slavné jazzové standardy.

Lollipopz – Velká show 23

Kdy: neděle 24. září v 15.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 700/400 korun

Proč přijít: Po úspěšném turné Lízátková Párty si Anet, Amy, Neli a Annie pro své fanoušky připravily další velkou show nabitou oblíbenými písničkami. Těšit se ale můžete i na zcela nové songy z nového alba, které děvčata připravily na letošní prázdniny. Tak vezměte své dítko a přijďte to s ním a dívkami z kapely rozjet na Velkou Show 2023. Nebudou chybět nové soutěže o jejich merch a hlavně pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jste z jejich show zvyklí. Ti, kdo zakoupí speciální „meet and greet“ vstupenku se navíc s kapelou setkají osobně, vyfotí se s ní a odnesou si podepsaný velký plakát.