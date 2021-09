Jablonecké podzimní slavnosti

KDY: Pátek 17. září a sobota 18. září

KDE: Jablonec nad Nisou

Jablonecké podzimní slavnosti opět nabídnou stylový stánkový prodej a celodenní kulturní program. Na Mírovém náměstí, na náměstí Dr. Farského a v Podhorské ulici si budou moci návštěvníci v téměř 60 stáncích pořídit regionální produkty, kvalitní vína, med i koření, dárkové předměty, šperky, keramiku, kožené zboží, přírodní kosmetiku a spoustu dalšího. Chybět nebudou ani zabijačkové a sýrové speciality, koláče či perníčky. Kulturní program letos proběhne na Letní scéně Eurocentra a zahrne vystoupení nejrůznějších žánrů. Prezentovat se budou soubory s regionálním původem, či působištěm.

Slavnosti města Desná

KDY: Sobota 18. září od 9 hodin

KDE: zahrada Riedelovy vily, Desná



V sobotu 18. září proběhnou v zahradě Riedelovy vily v Desné Slavnosti města. Při této příležitosti si místní obyvatelé a hosté připomenou i 330 let od založení Desné a 105 let od protržení přehrady na Bílé Desné. Zahájení slavností proběhne v 9 hodin vernisáží výstavy k oběma výročím. Po celý den pak budou v areálu probíhat koncerty a vystoupení především dechových souborů, dojde ale i na ukázky z výcviku psů, Klub Českých turistů a divadelní spolek Vojan – Mladá haluz připravil procházku se skřítky z Desné do areálu Protržené přehrady. Samozřejmostí je doprovodný program v zahradě vily, který obsahuje ukázky řemesel, malování na obličej, střelbu ze vzduchovky nebo projížďky na koni. Na sobotní slavnosti naváže v neděli tradiční Běh přes Desenské kopce.

Dny EHD

KDY: Sobota 18. a neděle 19. září

KDE: Železný Brod

ZA KOLIK:

V rámci Dnů EHD navštivte zdarma tyto objekty: Běliště čp. 57, Klemencovsko čp. 37, kostel sv. Jakuba Většího a zvonice.

Novoveská pouť

KDY: Sobota 18. září od 9:30 hodin

KDE: u kostela, Nová Ves nad Nisou

ZA KOLIK:



V kulturním programu postupně vystoupí novoveské mažoretky Novovesky, Liberečtí harmonikáři, taneční vystoupení předvede Jizerský bodlák, Divadélko Na Kliku předvede novou pohádku, k tanci a poslechu zahraje skupina Nabitý baterky. Součástí akce je ale i závod v běhu na lyžích, vyhlášení výsledků soutěže Novoveská buchtička, poznávací soutěže a vyhlášení výsledků Malých skotských her. Kromě bohatého občerstvení jsou samozřejmostí i výtvarné dílničky pro děti i dospělé včetně oblíbené korálkové dílny, výtvarná soutěž pro děti. Po celý den čekají na příchozí i adrenalinové atrakce - lezecká stěna a slaňování z věže kostela pod dohledem instruktorů. Akci pořádá Novoveský okrašlovací spolek a Spolek pro volný čas Novovesan.

Skleněné městečko

KDY: do neděle 19. září

KDE: Železný Brod

Během Skleněného městečka budete mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně zapojit do speciálního programu „tvůrčích sklářských dílen“, který je připraven v několika oborech. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou nejen prezentována a předváděna sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region, ale také si budete moci zakoupit sklářské výrobky a bižuterii.

Jablečná slavnosti

KDY: Sobota 18. a neděle 19. září

KDE: kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod

ZA KOLIK:



Moštování jablek, dětská zona (malování na obličej, malování hennou, dílničky, herna), doprovodný program (pohádka pro děti a další kulturní program), jablečné soutěže, hry o ceny, stánkový prodej a výstava na stromech.

Livin Free

KDY: Sobota 18. září od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jabonec nad Nisou

Rockovou muziku ovlivněnou americkým Blues, Southern rockem a Gospelem hrají Honza Holeček - klávesy a zpěv, Vladimír Guma Kulhánek - baskytara, Tomáš Frolík – kytara, Michael Nosek - bicí.

Krysáci a ztracený Ludvík

KDY: Neděle 19. září od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 70/80 Kč



Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým… Pohádka pro děti.