Noc kostelů na Jablonecku

KDY: Pátek 12. června

KDE: Jablonecko

ZA KOLIK: Zdarma

I kostely na Jablonecku se připojí k Noci kostelů. Kostel Dr. Farského zpřístupněn 18:00–22:00 (prostor podbarven živou varhanní hudbou), kostel sv. Anny zpřístupněn 18:00–22:00 (výstava české krajinomalby), modlitebna Českobratrské církve evangelické zpřístupněna 18:00–19:00 (program pro děti).

Noc kostelů se koná na spoustě dalších míst na Jablonecku.

David Deyl v divadle

KDY: Čtvrtek 11. června od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou



David Deyl slaví 10 let na scéně! A bude i v Jablonci. Nejprve potěší fanoušky pořadem písní i příjemného povídání. Moderátorem pořadu bude ředitel divadla Mgr. Pavel Žur. Pořad bude také online vysílán.

120 let zahájení tramvajového provozu na Jablonecku

KDY: Do 12. srpna

KDE: IC v Jablonecké radnici



Výstava k zahájení tramvajového provozu na Jablonecku je až do 12. srpna k vidění v informačním středisku jabloneckého magistrátu. Ke zhlédnutí je například model elektrické tramvajové lokomotivy nebo kopie úvodního listu zaměstnanecké knihy Jabloneckých elektrických drah. Výstava je přístupná v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 15 hodin.

Nekonečný příběh bižuterie

KDY: Celoročně

KDE: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou



V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je k vidění stálá expozice Nekonečný příběh bižuterie. Expozice prezentuje vývoj světoznámé jablonecké bižuterie od jejího zrození po současnost. Na 380 m2 plochy samozřejmě nelze představit úplné bohatství sbírek tvořených více než 12 miliony kusy, jde o reprezentativní výběr.

Už jsme doma

KDY: Sobota 13. června od 19:00 hodin

KDE: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou



Legenda tuzemské alternativní scény s nezaměnitelným stylem a jedna z mála českých kapel, která si vydobyla uznání po celém světě.

Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana

KDY: neděle 14. června od 8.55 hodin

KDE: Zlatá Olešnice, Návarov, Tanvald



15. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana se uskuteční v neděli dne 14. června, s doprovodným programem u kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě – Šumburku. Tradiční sobotní divadelní představení Divadla Járy Cimrmana se letos z důvodu pandemie neuskuteční.