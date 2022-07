24. ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu. Hlavním hostem letošního ročníku bude význačná tvůrkyně, interpretka a lektorka současného tance Helena Arenbergerová. Široká veřejnost se může do akce zapojit, jak aktivně – přihlásit se na nabízené taneční workshopy, tak i pasivně – zúčastnit se některé z odpoledních/večerních aktivit. Letos nebudou chybět dvě filmová představení – muzikály West side story (3. 7.) a Cyrano (4. 7.) připravované ve spolupráci s jabloneckými kiny, a také další kulturní programy – koncert, lektorské pořady, závěrečné představení. Více informací a přihlášky na www.letotanci.cz.

Prázdninový ateliér

KDY: Od pátku 1. července, každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: v rámci vstupného do muzea



Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

Kohout plaší smrt + The Fialky + VHS

KDY: Pátek 1. července od 18 hodin

KDE: Pivovar Volt Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 250 Kč

Pivovar Volt zve na koncert plný punku, piva a dobré nálady.

Otevření koupaliště a Vítání prázdnin

KDY: Pátek 1. července a sobota 2. července

KDE: koupaliště Tanvald



V pátek od 19 hodin zahraje na koupališti skupina Donaha. V sobotu 2. července od 10 hodin bude Vítání prázdnin. Koupaliště bude otevřeno denně dle počasí od 9 do 18 hodin.

Dráteníkův rok

KDY: Pátek 1. července (do konce července)

KDE: výstavní síň Zámečku, Smržovka

Výstava drátenických prací ve výstavní síni Zámečku. Vystavovat budou novodobí dráteníci, kteří svou práci posunuli do umělecké oblasti. Drátování nabylo nového smyslu a jeho účel je čistě estetický. Pokud dnes drátujeme nádobu, není to z důvodu jejího poškození, ale proto, abychom ji ozdobili. Jaká neuvěřitelná díla lze z drátu zhotovit vám prostřednictvím své volné tvorby předvede osm dráteníků z celé České republiky. Na výstavě můžete obdivovat díla Ladislava Šlechty z Harrachova, Lady Borecké z Krchleb, Moniky Sochůrkové z Prahy, Věry Studené z Kuklíku, Věry a Josefa Pichových z Milevska a Aleny Kulhánkové a Zdeňka Slavaty z Kytína.

Noční prohlídky

KDY: Pátek 1. a středa 6. července ve 22 hodin

KDE: Hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 90 - 350 Kč



Oblíbené netradiční noční prohlídky s doprovodným programem zaměřeným tentokrát na rod Markvarticů, který založil město Turnov a hrad Valdštejn.

Tvořivé dílny na Kristánově

KDY: Sobota 2. července od 10 do 17 hodin

KDE: Liščí bouda na Kristiánově, Bedřichov

ZA KOLIK: vstup zdarma

Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s vybranými lektory si můžete každou druhou sobotu po celé prázdniny vyzkoušet výrobu různých skleněných i bižuterních předmětů. Po celou sezónu bude také pro zvídavé děti připravena hra „O skláři Lišákovi“, která jim hravou formou přiblíží historii osady a napoví, kde podle místní pověsti hledat poklad čaroděje Tamanna. Šikovní pátrači nezůstanou bez odměny! Tvořivé soboty na Kristiánově můžete navštívit od 10 do 17 hodin a jsou zdarma. První červencovou sobotu se můžete těšit na výrobu foukaných skleněných ozdob pod vedením Jany Strakové.

FOTO: Tradičního setkání Já mám koně se zúčastnili i policejní koně

Oslavy 120 let Zubačky

KDY: Sobota 2. července a neděle 3. ščervence

KDE: stanice Kořenov



O víkendu 2. a 3. července proběhnou oslavy 120 let ozubnicové tratě Tanvald – Kořenov a tratě Kořenov – Harrachov – Szklarska Poręba Górna. Na Zubačku vyrazí zvláštní ozubnicové vlaky, na přeshraniční trať zvláštní parní i motorové vlaky. Centrem oslav bude železniční stanice Kořenov, kde bude připraven bohatý doprovodný program a samozřejmě nebude chybět občerstvení. Více ZDE: Zubačka v Kořenově oslaví o víkendu 120 let, těšte se na největší letošní akci

Historický víkend na rozhledně Štěpánka

KDY: Sobota 2. července a neděle 3. července

KDE: rozhledna Štěpánka, Příchovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Letos již po deváté pořádá skupina Artus Bohemia historický víkend na krásné rozhledně Štěpánka v Jizerských horách. Po celou dobu akce se můžete těšit na dobová vystoupení, šerm, tance, soutěže pro děti a dospělé, katovnu či dobové ležení s ukázkou zbraní a zbrojí.

Hradecké komorní tucteto - letní zpívání

KDY: Sobota 2. - středa 6. července

KDE: Hrad Valdštejn



Tradiční valdštejnský host, který obohatí a zpříjemní návštěvníkům prohlídky svým žánrově bohatým hudebním repertoárem. Krátké koncerty v kapli sv. Jana Nepomuckého během dne. V úterý 5. července proběhne velký odpolední koncert od 17 hodin.

Skleněná šatna

KDY: Sobota 2. července – 28. srpna

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod

Nevíte, co na sebe? Přijeďte se obléknout do Železného Brodu. V Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě si lákavý outfit jistě vyberete. Od 2. července do konce srpna bude k vidění výstava prezentující modely vytvořené pro módní přehlídky Made in Jablonec v průběhu předchozích deseti let. Jedinečně propracované modely, které představí kreativní práci návrhářů, švadlen, sklářů a bižuterních tvůrců budou doplněny unikátními designerskými šperky. Během výstavy si budete moci zahrát hru a objevit skleněný poklad. Všichni účastníci této hry budou v závěru výstavy slosování o šperky od vystavujících firem. Pro zpestření je v průběhu výstavy připraveno hned několik workshopů, kdy si např. se sklářem Karlem Sobotkou budete moci vyzkoušet práci u sklářského kahanu nebo si s Jiřinou Čermákovou a Věrou Černou ušít korálkový náramek.

Bozkovská pouť

KDY: Sobota 2. července a neděle 3. července

KDE: Bozkov u Semil



Tradiční pouť v Bozkově s bohatým programem a večerní Open Air akcí na sokolské zahradě.

Dangar Six

KDY: Sobota 2. července od 17 hodin

KDE: Sluneční lázně, Jablonec nad Nisou

Společný koncert kapel Dangar Six a Hallodrn.

BG Bazar

KDY: Sobota 2. července od 18 hodin

KDE: kemp Tanvaldský Špičák



Koncert skupiny BG Bazar v rámci Hudebního léta v areálu kempu Tanvaldský Špičák. Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.