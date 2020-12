Rozhledna Císařský kámen

KDY: Celoročně

KDE: Jeřmanice

ZA KOLIK: Zdarma

Na stejnojmenném vrchu asi 2 kilometry od železniční stanice Jeřmanice stojí rozhledna Císařský kámen. Vrch je součástí Maršovické vrchoviny a pojmenován byl na památku císaře Josefa II., který oblast navštívil v roce 1779. O tom se návštěvníci mohou dodnes dočíst na žulovém bloku pod rozhlednou. Z 20-metrové rozhledny jsou výhledy na Jizerské hory, Krkonoše, Jablonec nad Nisou a Liberec, ale také Ještědský hřbet. Na Císařský vrch vede hned několik značených tras, ty nejkratší jsou 2kilometrová procházka po zelené z Jeřmanic, nebo stejně dlouhé trasy - tentokrát po červené - z Rádla nebo Proseče nad Nisou. Rozhledna je volně přístupná.

Mariánská vyhlídka

KDY: Celoročně

KDE: Hrubá skála

ZA KOLIK: Zdarma



Nad obcí Hrubá Skála v severní části Českého ráje se k nebi vypíná Mariánská vyhlídka. Jedna z nejznámějších a nejnavštěvovanějších vyhlídek leží v oblasti Dračích skal v nadmořské výšce 360 metrů a otevírají se z ní nádherné pohledy. Vidět jsou odsud Hrubá Skála se zámkem, hrad Trosky i Kozákov, skupina skal Sahara, Dvanáct apoštolů, Větrník, Dračí věž a další. Nedaleko od vrcholu si pak návštěvníci mohou prohlédnout také symbolický hřbitůvek horolezců. Mariánská vyhlídka se nachází jen 1,5 kilometru od zámku Hrubá Skála, a tak by její návštěvu bylo škoda nespojit s jeho prohlídkou. Přímo od zámku sem vede taky žlutě značená. Turistická trasa, po níž je možné pokračovat až k pramenům Lázní Sedmihorky. V obou obcích se dá snadno zaparkovat, dostanou se sem ale i ti, kteří nemají k dispozici vlastní dopravu. Do Hrubé Skály i Karlovic-Sedmihorek jezdí vlak, z železničních stanic jsou to na Mariinu vyhlídku asi 2 kilometry pěšky.

Zábavné pokusy s online návody

KDY: Kdykoli

KDE: www.iqlandia.cz, facebook iqlandia

ZA KOLIK: Zdarma



K mnoha videím s pokusy z jarní vlny epidemie přidala liberecká iQlandia spoustu dalších z té podzimní. Skvělá možnost pro děti i učitele v době, kdy pokusy nelze provádět s dětmi živě. K pokusům stačí dětem běžné věci, které najdou doma v lednici, spíži či na zahradě. Na facebooku je navíc umístěno video rozhovor České televize s Petrem Desenských z iQlandie, který přesně popisuje a přibližuje, co vše je k dispozici na webu instituce a děti i rodiče si sami mohou vyzkoušet.

Román Hezčí svět od Báry Šťastné

TIP NA KNIHU

KDE: www.albatrosmedia.cz

ZA KOLIK: 279 Kč



Hezčí svět je méně humoristický román Báry Šťastné. „Knihu jsem otevřela odpoledne, dočetla ve dvě noci. Překvapuje, otvírá, písmenka nádherně tečou a postavy jsem si uměla představit, oživly. Pro mě to je bestseller roku 2020,“ chválí čtenářka Ilona román Albatrosu /Motta. Kniha Hezčí svět je k mání na internetu za cca 300 korun. Barbora Šťastná vystudovala scénáristiku na FAMU a pracovala jako novinářka. Nyní je editorkou Paměti národa.

Jan Vojáček: umění být zdráv

TIP NA KNIHU

KDE: www.albatrosmedia.cz

ZA KOLIK: 279 Kč



Vše je propojené: Jak se chovat k vlastnímu tělu a předcházet nemocem? Proč neustále roste počet chronicky nemocných lidí? A proč si s těmito chorobami současná medicína neumí poradit? Jak naslouchat signálům těla a napojit se na svou skutečnou podstatu? Jeden z nejuznávanějších představitelů funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii. Umění být zdráv může ovládnout kdokoli – zjistěte, jak na to!

Fit i bez fitka

TIP NA KNIHU

KDE: www.albatrosmedia.cz

ZA KOLIK: 319 Kč



Nesportujte – hýbejte se! O smysluplném pohybu podle Miloše a Dany Škorpilových. K tomu, abyste se dostali do kondice, nepotřebujete zafuněnou posilovnu. Guru českého běhu Miloš Škorpil pro vás ve spolupráci se svou ženou Danou připravil srozumitelný návod na zlepšení fyzičky a budování síly v domácích podmínkách. Jak si rozvrhnout trénink a vyzrát na regeneraci? Co všechno můžete ke cvičení použít? A jak zlepšit svou běžeckou techniku? S racionálním přístupem k pohybu nakopnete svoje výkony a vaše tělo omládne o celé roky!