Vánoční slavnosti KDY: Do soboty 17. prosince KDE: Mírové náměstí, pěší zóna (Podhorská ul.), Nám. Dr. Farského, Eurocentrum Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: vstup zdarma

Novinkou je Sousedské setkání, které nabídne prodlouženou otevírací dobu i atraktivní program – v pátek 16. 12. můžete slavnosti navštívit až do 20 hodin a určitě si nenechte ujít vystoupení skupiny Hypnotica s ohněm! V programu tradičně vystoupí také mateřské školy a místní hudební skupiny či sbory s vánočním repertoárem. Vytvoří tak v centru města příjemnou atmosféru k nákupům na trzích, kde desítky prodejců nabídnou především tradiční vánoční a řemeslné výrobky – šperky, handmade oblečení, dekorace, ale třeba i ručně vyráběné nože a samozřejmě nejrůznější slané a sladké dobroty. Program zde: www.kulturajablonec.cz

Na Vánoce budu gay

KDY: Pátek 16. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 370 – 490 Kč



Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních mužů plná groteskních scén , které vyústí ve velmi překvapivý a nečekaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvělou budoucnost!? Stačí tak málo - stát se na Vánoce gayem… Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Filip Blažek, Denisa Nesvačilová nebo Michaela Dittrichová, Zdeněk Maryška.

Nůž

KDY: Pátek 16. prosince od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Tradiční předvánoční koncert jablonecké rockové kapely.

Vánoční dílna

KDY: Sobota 17. prosince od 9 do 14 hodin

KDE: Ekocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma



Vyrábění vánočních dekorací z přírodních materiálů - svícínky, lodičky ze skořápek a další.

Vánoce s vévodou

KDY: Sobota 17. prosince ve 13 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 110 Kč

Tradiční vánoční setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna a hrabětem Kinským. Povídání o historii a Vánocích spojené se zdobením stromečku. Můžete si přinést vlastní ozdobu (nejlépe ručně vyrobenou) a budete s vévodou zdobit společně.

Setkání u stromku

KDY: Sobota 17. prosince od 14 hodin

KDE: u kostela na Horním Polubným



Poslední předvánoční setkání u vánočního stromku. Nebude chybět svařák a mlsné jazýčky mohou okusit něco z ochutnávky Polubenských kuchyní. Ve 14 hodin se uskuteční dětská mše svatá, v 15 hodin zahraje loutkové divadlo LS Na židli Turnov pohádku pro děti. Na programu bude také společné stavění betlému v kostele, pouštění lodiček, krájení jablíček a zpívání koled. Děti se mohou v přilehlém parku zapojit do hry Se světýlky za andílky. Čelovky sebou!

Vánoce s Magdalénou – Vánoční pastorely

KDY: Sobota 17. prosince od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč

Vánoční lidová poezie jako zdroj inspirace pro současné taneční umění a hlavní téma uměleckých projektů s dětmi a mládeží zaměřených na křesťanské tradice a lidové písně. V tomto případě skladby „Vánoční pastorely“. Česká hudební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších hudebních kultur na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní, a to i v širších historických, společenských a kulturních souvislostech. Součástí představení je taneční zpracování skladby Bohuslava Martinů Hora tří světel. Pořádá Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Tři sestry a jeden prsten

KDY: Sobota 17. prosince od 17:30

KDE: Městské divadlo Železný Brod



Železnobrodští ochotníci zvou na krátkou veselohru Jana Wericha. Po představení bude následovat prohlídka divadelního zákulisí s průvodcem.

Vánoční pohoda

KDY: Neděle 18. prosince od 9.30

KDE: u Zámečku, Smržovka

Čeká na vás vystoupení kapely Kompress, divadelní představení v podání Dobře naladěného divadla, stánky s nabídkou vánočních dekorací a rozmanitých dobrot. Přijďte si užít sváteční pohodu, vyrobit drobný vánoční dáreček nebo zavěsit svůj zvoneček s přáním na zábradlí Zámečku v rámci akce Zvonečkování.

Skautské vánoční zpívání

KDY: Neděle 18. prosince od 14 hodin

KDE: hrad Valdštejn



Čtvrtý adventní víkend uzavřou vánoční písničky a koledy v podání turnovských skautů.

Vánoční besídka Studia Kokos

KDY: Neděle 18. prosince od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Uslyšíte to nejlepší z hudebního Studia Kokos. Sbor, kapely, sólisty. Vánoční i vlastní písně v zajímavých aranžích.

4. adventní koncert a betlémské světlo

KDY: Neděle 18. prosince od 16 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod



Železnobrodské děti – Co víc patří k Vánocům než děti? Proto vám poslední adventní koncert nabídne zastavení se smyčcovým souborem VIVACE a třemi sbory Cvrčci, Hvězdičky a Řetízek. V čase od 15:30 do 17:30 budou skauti u kostela rozdávat betlémské světlo. Plamínek bude k dostání až do Vánoc také v Kavárně Pro100r na Malém náměstí v Železném Brodě dle otevírací doby kavárny.

Gospel Yetu

KDY: Neděle 18. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Anny Jablonec nad nisou

ZA KOLIK: 120/150 Kč

Předvánoční koncert gospelového sboru z Jablonce nad Nisou. Host: Good Water Band. Návštěvu koncertu můžete o Zlaté neděli spojit s předvánočními nákupy v turistickém infocentru (bývalá fara naproti kostelu sv. Anny), které bude mimořádně otevřeno od 15 do 18 hodin. Nabízí nejen limitované edice s jabloneckými motivy, regionální výrobky a knihy, drobné dárky, ale i propagační materiály zdarma.

Loučenský advent

KDY: Neděle 18. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Josefa v Loučné

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční Loučenský Advent rozezní i letos kostelík svatého Josefa v Loučné u Janova nad Nisou. Vystoupí KarMarádi.