Zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti, dýňová diskotéka, předávání hroznu úrody primátorovi města, odrůdové burčáky, ochutnávka a prodej vín od moravských vinařů, gastronomické speciality… a ve večerních hodinách (19:30) vypukne dýňový ohňostroj. Nenechte si ujít tradiční akci podzimu. Můžete si prohlédnout letošní dýňové výtvory na téma Strašidla a hororové bytosti od dětí ze základních, mateřských a speciálních škol z Jablonce a okolí.

Jablonecké podzimní slavnosti

KDY: Pátek 16. září a sobota 17. září

KDE: Mírové náměstí, pěší zóna (Podhorská ul.), Nám. Dr. Farského Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma



Jablonecké podzimní slavnosti každoročně nabízejí stylový stánkový prodej a celodenní kulturní program. Trhy budou probíhat na Mírovém náměstí, na náměstí Dr. Farského a v Podhorské ulici, kde si budou moci návštěvníci pořídit regionální produkty, dárkové předměty, šperky, keramiku, kožené zboží, přírodní kosmetiku a spoustu dalšího. Chybět nebude ani občerstvení – ať už máte rádi pečené selátko, sýrové speciality, trdelník nebo další dobroty připravované přímo na místě. Program ZDE

Rapík a Maliník

KDY: Pátek 16. září od 18 hodin

KDE: Stánek Maliník, Bedřichov

V pátek proběhne akce u Stánku Maliník v rytmu hip-hopové muziky. „Akce Rapík a Maliník nabídne to nejlepší z mladé liberecké rapové scény,“ slibuje uskupení OffGuard Records a RBHL Crew.

Livin Free

KDY: Pátek 16. září od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 280/300 Kč



Rockovou muziku ovlivněnou americkým Blues, Southern rockem a Gospelem hrají Honza Holeček - klávesy a zpěv, Vladimír Guma Kulhánek - baskytara, Tomáš Frolík – kytara, Michael Nosek - bicí.

Pochod na Královku

KDY: Sobota 17. září od 8 hodin

KDE: stadion Bedřichov

Český rozhlas Liberec pořádá 2. ročník pochodu na Královku. Start z Bedřichova (nedaleko centrálního parkoviště) v časovém rozmezí od 8 do 10:15. Můžete si vybrat ze tří tras: 1,3 km / 3,7 km / 7,7 km. Registrace je možná na e-mailové adrese petra.heiplikova@rozhlas.cz (do předmětu e-mailu je třeba uvést: „Královka“), nebo osobně na startu pochodu (u stánku Českého rozhlasu Liberec v Bedřichově v rozmezí od 8 do 10:15). U Královky je připravený doprovodný program: Zahraje liberecká kapela StandBand, kombinaci tance a bojového umění předvede skupina Vem Camará Capoeira a se svou show vystoupí také bubeníci ze souboru Aries. Liberecký Klub českých turistů připraví pro návštěvníky ukázku turistického značkování a výtvarné dovednosti si malí i velcí mohou vyzkoušet ve výtvarné dílně Ateliéru TUBA. Odměnou bude pamětní list a vstup na rozhlednu, odkud je za pěkného počasí vidět Jablonec nad Nisou, Jizerské hory a Krkonoše i Český ráj. Zájemce mohou do Bedřichova přivézt zdarma tyto autobusy: trasa: Liberec, terminál Fügnerova - Bedřichov, stadión, odjezd v 9 hodin, trasa: Jablonec nad Nisou, autobusové nádraží - Bedřichov, stadion, odjezd v 9 hodin.

Den evropského dědictví

KDY: Sobota 17. září od 9 do 17 hodin

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma



Otevření jabloneckých památek a historicky zajímavých míst u příležitosti Dne evropského dědictví. Návštěvníci nahlédnou i tam, kam se běžně nedostanou. Na mnoha místech je čeká zajímavý doprovodný program – komentované prohlídky, hudební vystoupení, soutěže nebo besedy. Chystá se i oblíbená rodinná trasa, exhibiční ražba nebo jízdy retro autobusem. Program ZDE

Dny EHD v Železném Brodě

KDY: Sobota 17. září a neděle 18. září

KDE: muzeum, kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod

ZA KOLIK: vstup zdarma

Letošní Dny evropského dědictví proběhnou pod heslem Sustainable Heritage – Udržitelné památky. O víkendu bude vždy od 9 do 17 hodin otevřené městské muzeum včetně národopisné expozice muzea Běliště. Návštěvníci mohou v sobotu zavítat také do kostela sv. Jakuba Většího (ve 13.30 krátký varhanní koncert, v areálu kostela Jablečná slavnost), u dřevěné zvonice bude 12 hodin možnost vyzkoušení si zazvonit.

Slavnosti města Desná

KDY: Sobota 17. září od 10 hodin

KDE: v zahradě Riedelovy vily, Desná



Celodenní program pro děti a dospělé: ukázky řemesel - prodej výrobků, tvořivá dílna, malování na obličej, střelba ze vzduchovky, lukostřelba, projížďky na koních, střelnice a historický kolotoč. Doprovodný program: výstava historických fotek Desné a nahlédnutí do kronik města v Riedelově vile, hasičská technika s komentovanou prohlídkou v Hasičské zbrojnici. Spousta občerstvení a hudby.

FOTOGALERIE: Na začátku září do lesa! Houbaři hlásí, že rostou

Skleněné městečko

KDY: Sobota 17. září od 10 hodin – neděle 18. září

KDE: Malé náměstí, sklářská škola, firmy Železný Brod

Přijměte pozvání na 16. ročník sklářského řemesla do Železného Brodu. Tato tradiční akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců i obdivovatelů sklářského řemesla. Během Skleněného městečka budete mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně zapojit do speciálního programu „tvůrčích sklářských dílen“, který je připraven v několika oborech. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou nejen prezentována a předváděna sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region, ale také si budete moci zakoupit sklářské výrobky a bižuterii. Na náměstí vystoupí Leona Machálková nebo Buty. Kompletní infopack vč. kulturního programu www.sklenenemestecko.cz.

Novoveská pouť

KDY: Sobota 17. září od 10 do 17 hodin

KDE: na Teprberku



Čeká vás bohatý program plný hudby, tance a zpěvu. Vystoupí Mažoretky Novovesky, připraveny jsou malé skotské hry, slaňování z věže kostela, divadélko…

IX. Smržovské vinobraní

KDY: Sobota 17. září 12 hodin

KDE: areál u vinotéky, Smržovka

K dostání bude bílý i červený burčák a víno. Chybět nebude bohatá tombola, degustace a dražba archivních vín. Vinobraní bude doprovázet hudební skupina S nástroji a od 14:30 zahraje cimbálová muzika p. Eliáše.

Zrada 1938

KDY: Sobota 17. září od 14 hodin

KDE: v areálu Haratického mlýna, Plavy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



SVH Muzeum Československé armády Haratický Mlýn – Plavy pořádá historickou akci na téma první republiky s bojovou ukázkou z českého pohraničí roku 1938.

NiTrio

KDY: Sobota 17. září od 18 hodin

KDE: kostel Navštívení Panny Marie Lučany nad Nisou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Koncert komorní hudby. Vystoupí Šárka Petříková (housle), Eva Prchalová (příčná flétna) a Ondřej Valenta (varhany Schiffner, cembalo). Na programu bude hudba J. S. Bacha, J. J. Ryby a dalších. Výtěžek ze vstupného bude použit na pokračující opravy lučanského kostela.

Přítelkyně

KDY: Sobota 17. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 100 Kč



Slovo režiséra Otmara Brancuzského: „Hra pro dvě zralé herečky, jejichž prostřednictvím vstoupíme do života dvou ženských bytostí a staneme se svědky jejich životního setkání. Hra má spád, je úsměvná, je k zamyšlení, je o přátelství a lásce, o bilancování svých životů."

Plechové pohádky

KDY: Neděle 18. září od 17 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

Hraje divadlo Kordula. Představení je složené ze tří pohádek, ve kterých drak hledá nevěstu. Kdo chce, může se zapojit do opakování rýmovaného textu. Vždy v nových kulisách a s novou princeznou. Drak ale pořád nemůže najít tu pravou, jestli se ožení, nebo ne, rozhodne nakonec publikum. S nádobím se dá hrát pro všechny věkové skupiny.