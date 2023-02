Kdy: sobota 25. února v 19.00

Kde: Městské divadlo, Železný Brod

Proč přijít: Jste srdečně zvání na divadelní retrokomedii ze 70. let podle některých námětů z knih Ireny Douskové „Hrdý Budžes“ a „Oněgin byl Rusák“ v podání Vrchlabského divadelního spolku Lipany. Představení vychází z dnes již legendárního představení divadla Kalich s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. Normalizační svět představuje svýma očima žákyně 2. třídy Helenka. Hrají: Jitka Pešinová, Přemek Čáp, Markéta Chudobová, Kačka Urbanová, Adélka a Natálka Halíková, scénář a režie: Jan Švimberský.

John Silver a Krásná Práce

Kdy: sobota 25. února ve 20.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Sobota opět ve znamení koncertu hned dvou kapel. Big – beatová kapela původně ze Smržovky vznikla v roce 1995 a k dnešnímu dni několikrát obměnila své členy. Dnes hrají ve složení: Hanz Kovářík – kytara, zpěv ,Honza “Hugo“ Lamač – baskytara , zpěv, Patrick Calvitti- bicí. Kapela Krásná Práce byla založena na přelomu roků 2013/2014 Oldou Mackem v Železném Brodě a od té doby hraje v sestavě Olda Macek, Radek Sam, Daniel Hrdlička a Veronika Haileková. Hrají vlastní tvorbu v žánru rock - poprock. Kapela má za sebou natočení prvního cd s názvem Krásná Práce no 1.

Hasičký ples

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Příchovice, Kořenov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Tradiční hasičský plese se koná ve společenském domě Velimka na Příchovicích. Hraje MINI TEAM. Slosovatelné vstupenky. Vstup pouze ve společenském oděvu.

LIBERECKO

Poletíme?

Kdy: pátek 24. února ve 20.00

Kde: Club Warehouse, Liberec

Za kolik: 370 korun

Proč přijít: Banjo punk a turbošansón. Supina Poletíme? přijíždí do libereckého clubu Warehouse, aby roztančila své fanoušky. Těšit se můžete na dvouhodinovou jízdu ve svižném tempu, kde zbude i prostor pro vydechnutí při pomalejších písničkách. Poletíme? umí odlehčenou formou vyprávět o složitých a smutných věcech tak, že jejich koncerty dýchají barevnou náladou a tanečními kreacemi publika. I vy se budete smát, výskat, tančit nebo vám přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenují váš problém. Vtipné, poetické a přímočaré texty jsou jejich devízou. Nudit se s nimi nebudete, už jen pro netradiční nástrojové obsazení, se kterým muzikanti zvládají výtečně punk stejně jako jazz. Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský.

12. reprezentační balonkový ples

Kdy: Pátek 24. února od 20.00

Kde: KC Vratislavice 101010

Za kolik: 200/290 korun

Proč přijít: 12. reprezentační ples MO A ZŠ Vratislavice. K tanci a poslechu hraje liberecký Big'O'Band. V průběhu večera soutěže o věcné ceny.

Maškarní karneval

Kdy: Sobota 25. února od 15.00

Kde: KC Vratislavice 101010

Za kolik: dětí zdarma, ostatní 150 korun

Proč přijít: Svoláváme všechny námořníky, plavčíky, kapitány, piráty, papoušky, trosečníky, ale i suchozemce na tradiční dětský bál se spoustou písniček, tancování, soutěží… prostě legrace. Program zajišťuje Divadlo eMILLIon. Vstupné platí pouze dospělí, děti do 15 let mají vstup zdarma (ale pouze v doprovodu dospělé osoby). Vstupenky je možné zakoupit pouze v Informačním centru Vratislavice.

Teď!

Kdy: sobota 25. února v 17.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata nové hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Teď! vrací po několika letech, které uplynuly od premiéry cenami ověnčené inscenace Čechy leží u moře, atmosférické koláže z veršů obsažených v jeho knize Moře slané vody. Tentokrát inscenace čerpá z celého jeho díla a především divadlo Radka Malého požádalo o písňové texty přímo na míru zamýšlené inscenace. Ta vyvrcholí v tom kratičkém okamžiku, kdy se starý rok potkává s novým.

KSW 79 Liberec

Kdy: sobota 25. února v 19.00

Kde: Home Credit Arena, Liberec

Za kolik: od 800 korun

Proč přijít: KSW, největší evropská organizace smíšených bojových umění MMA, konečně přichází do České republiky a to konkrétně do Liberce. Akce KSW jsou známé po celém světě pro svou jedinečnou kombinaci vysoce kvalitního MMA, zábavy a prvotřídní produkce. V Liberci se představí ti nejlepší bojovníci, jak na české, tak evropské scéně. KSW 79 představí Viktora Peštu, který je český profesionální MMA zápasník a je druhý Čech, který zavítal do prestižní organizace UFC, dálé pak šampiona těžké váhy KSW Phila De Friese a bojovníka světové třídy Arka Wrzoska. Čeští fanoušci mohou dále očekávat napínavý zápas Davida Hoška, který stejně jako jeho soupeř Andreas Gustafsson nikdy nenechává výsledek na rozhodčích, nebo Petry Částkové, která má v plánu se vrátit na vítěznou vlnu a čeká ji tak ostrý boj v muší váze.

Mezinárodní den průvodců: Komentované prohlídky galerie

Kdy: sobota 25. února v 10.00 a 14.00

Kde: Oblastní galerie Liberec - Lázně , Liberec

Za kolik: zdarma, nutná rezervace

Proč přijít: Mezinárodním dnem průvodců si připomenete jejich záslužnou práci, a to komentovanými prohlídkami budovy Oblastní galerie - Lázně od sklepa po půdu (v 10.00) a expozic spolu s historií budovy (ve 14.00). Vstupenky zdarma si zarezervujte na portálu evstupenka.cz případně na telefonním čísle 485 101 709 nebo přímo vyzvedněte v Městském informačním centru v Liberci, a to do naplnění kapacity prohlídek.

O Malence

Kdy: neděle 26. února v 15.00

Kde: Café Jazzová Osvěžovna, Frýdlant

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Všichni znají příběh o malé a odvážné holčičce Malence, která se zrodila v makovém květu. Málokdo však ví, že se opravdu snažila skamarádit se žabákem, chroustem a dokonce i s hamižným krtkem. Ale to opravdu nešlo. Když jí vážka odveze do Království květin, kde potká prince svých snů, vypadá všechno ideálně. Ale to Malenka netuší, že život s princem, stejně jako s každým živočichem na této planetě, ji připraví různá překvapení. A bez práce a úsilí se to neobejde. Ale Malenka a Princ květů vše nakonec zvládnou.

Obsluhoval jsem anglického krále

Kdy: neděle 26. února v 19.00

Kde: Malé divadlo, Liberec

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Slavná novela Bohumila Hrabala vznikla v roce 1971, oficiálního vydání se ovšem dočkala až na podzim 1989. Jedná se bezesporu o jedno z nejvýznamnějších děl české literatury druhé poloviny dvacátého století. Na pozadí osudů „malého českého člověka“ naprosto originálním způsobem zachycuje moderní dějiny našeho národa ze zcela jiného úhlu, než bylo v komunistických dobách zvykem. Jedná se o příběh malého pikolíka, který zažil prvorepublikový rozmach a sebevědomí české společnosti, stejně jako její pád v období okupace i pokoření v době nástupu komunismu. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě – a v podstatě toho všeho dosáhne, ale velké dějiny jeho štěstí vždy rázně smetou, aby nakonec, po tom, co vše viděl, slyšel a poznal, našel jistotu ve svém srdci a samotě.

ČESKOLIPSKO

Masopustní farmářské trhy

Kdy: sobota 25. února v 8.00

Kde: pěší zóna u Andy, Česká Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sobotní farmářské trhy na pěší zóně v centru České Lípy se v únoru ponesou v masopustním duchu. Nabídnou zabijačkové dobroty jako jitrnice, jelita, tlačenka, černá polévka, sádlo nebo guláš, dále koláče, koblihy a dobré pivo. To je ale jen malý výčet bohaté nadílky trhu, kde najdete i plno zajímavých řemesel a rozličné farmářské dobroty. K dostání bude pečivo z řemeslné pekárny, perníčky, sýry z farmy, ovocné mošty, vína, klobásy, sušené ovoce, grilované ryby nebo bylinné čaje. Řemeslné stánky nabídnou keramiku, šperky, šité či dřevěné výrobky a malované kamínky.

Masopust na Vísecké rychtě

Kdy: sobota 25. února v 10.00

Kde: Vísecká rychta, Kravaře

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Vesnický masopust v prostorách prastaré roubené rychty skýtá nevšední zážitek. Brány stavení se otevřou v 10 hodin a hned nato v 11 hodin vyjde masopustní průvod. Ve 13 hodin začne pohádka s názvem „O nevysmrkaném nosu“ z dílny Perly Kučerové, ve 14.30 se Spolek Souznění postará o důležitý masopustní zvyk – vynesení ortelu nad basou, na kterou jsou svaleny všechny hříchy a příkoří, která místní občany za poslední rok postihla. Pozor, své stížnosti mohou na zlovolnou basu vznést i přespolní. Masopustní veselí budou po celý den doprovázet řemeslníci s ukázkami své tvorby a zájemcům budou k dispozici tvůrčí dílny. Na dvoře Vísecké rychty bude uvádět návštěvníky do dobré nálady živá muzika, domácí občerstvení zajištěno. Není třeba připomínat, že více masek znamená více legrace. Pro příchozí v masce je tedy jako obvykle vstup zdarma.

Brnišťský masopust

Kdy: sobota 25. února v 11.00

Kde: parkoviště před Glass Metalem, Brniště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Téměř celodenní program startuje v 11 hodin výrobou masek na Včelíně. Ve 14:30 bude sraz na parkovišti před Glass Metalem. Na kuráž i na zahřátí bude připraven svařák. Průvod bude zahájen za doprovodu Řehečského kvarteta. První zastávka s kulturním programem proběhne na návsi, druhá zastávka pak u kulturního domu, kde budou připraveny zabíjačkové hody. Od 16 hodin se zábava nejen pro děti přesune do sálu Kulturního domu, se svým programem vystoupí oblíbený dětský bavič Honza Popleta.

Výstava Jaroslava Kláta

Kdy: sobota 25. února ve 14.00 (potrvá do 7. dubna)

Kde: Městská galerie, zámek, Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na dokském zámku představí významný akademický malíř Jaroslav Klát svou tvorbu olejomaleb z posledních deseti let. Ve svých dílech využívá metody fragmentace, ať už se jedná o fragmenty přírodní nebo historické. Snaží se, aby v jeho obrazech byly jednotlivé rozpoznatelné reálné prvky spojeny a přeneseny až do imaginární roviny. V obrazech Jaroslava Kláta lze najít také prvky fauvismu, kubismu nebo surrealismu, ale i vazby na Francii a malíře Paula Gauguina, Vincenta Van Gogha či Paula Cézanna.

Koncert Jana Kysely

Kdy: sobota 25. února ve 20.00

Kde: Klub Píchlá nota, Doksy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jan Kysela je multižánrovým kytaristou, který se kromě jiných žánrů, věnuje i sólové akustické kytaře. Patří mezi přední české hráče ve stylu fingerpicking, stylu, kterým se proslavili například fenomenální hráči jako Chet Atkins nebo Tommy Emmanuel. Jan začínal na kytaru ve 13 letech zpočátku ovlivněn především rockovou hudbou. Později však nacházel inspiraci v bluesové a jazzové hudbě i americkém country. Spolupracoval s celou řadou hudebních těles a interpretů z oblasti rocku, pop music, country i jazzu jako např. Pavel Bobek, Petr Muk, Pavla Kapitánová, Karel Černoch, Stania, Naďa Urbánková, Karel Kahovec, Country Beat Jiřího Brabce a další. Jeho vystoupení zahrnují široký rámec známých světových hitů, kdy na jedné kytaře hraje melodie, bas i doprovod současně.

Dětský maškarní karneval

Kdy: neděle 26. února od 15.00

Kde: KC Sever, Cvikov

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Wonder Pája show – tak zní název dětského karnevalu, kterým vás bude provázet superhdinka Wonder Pája Papagája. Děti si užijí ty největší karnevalové hity z pohádek a animovaných filmů. Chybět nebudou ani soutěže pro malé i velké superhrdiny. Oblečte své děti do nápaditých masek, ať si mohou zasoutěžit o nejoriginálnější masku.