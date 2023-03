Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Jablonecku.

Euroregion Tour 2022 v Jablonci nad Nisou. | Foto: Kultura Jablonec / AZ Fotky

JABLONECKO

Euroregion Tour 2023 – Festival zážitků v Trojzemí

Kdy: pátek 10. a sobota 11. března

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: 22. ročník představí nový koncept akce Euroregion Tour, kde nejen načerpáte inspiraci pro vaše výlety a dovolenou, ale zážitky vás čekají i přímo na místě. To vše po celé dva dny za zvýhodněné vstupné. Z návštěvy festivalu si odnesete cestovatelské tipy, informace o nejatraktivnějších místech Trojzemí, představí se vám regionální výrobci z nejrůznějších oborů. Nebudou chybět besedy a v rámci programu proběhne také v pátek koncert kapely Superhero Killers, dvanáctičlenného bandu se silnou dechovou základnou, která vás zvedne ze židlí. Zkrátka je na co se těšit. Více informací a podrobný program ZDE.

Řemeslný jarmark

Kdy: pátek 10. března od 9.00

Kde: Central Jablonec

Proč přijít: Těšit se můžete na originální autorské výrobky od místních výrobců. Po celý den od 9 do 17 hodin budete moci výrobky zakoupit a inspirovat se jimi třeba i pro vlastní tvorbu…

ČEZ SkiTour 2023

Kdy: pátek 10. března a sobota 12. března

Kde: Ski areál Harrachov

Proč přijít: Sezona ČEZ SkiTour 2023 vyvrcholí v Krkonoších. Velkolepou tečkou za sezonou ve stopě bude vůbec poprvé závod v Harrachově, kde prozkoumáte trasy v okolí skokanského můstku. Pátek rozjede stylově noční závod volnou technikou s čelovkami a poslední den sezony, sobota 11. března, přinese dětský závod Mini SkiTour a závody klasickou technikou mezi harrachovskými dominantami. Těšte se i na večer. Kromě slavnostního vyhlášení proběhne party pro milovníky bílé stopy i širokou veřejnost. Vystoupí oblíbený písničkář Pokáč. Více informací a registrace zde: https://www.ski-tour.cz/harrachov/r24

Černá a bílá

Kdy: pátek 10. března v 17.00

Kde: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Proč přijít: Vernisáž výstavy Vladimíra Šavla - malíře, grafika, kurátora a pedagoga. Patří k výtvarným umělcům se širokými zájmy. Jeho výtvarný princip je schopen do sebe vstřebat podněty časově a stylově od sebe značně vzdálené. Známa jsou jeho květinová zátiší, městské veduty, litografická ex libris. V tvorbě z posledního období, kdy se zaměřuje zejména na krajinu ženského těla, se projevuje jeho sklon k hořké lyričnosti a dramatičnosti s lehce erotickým, ale i sarkastickým akcentem. Stálá je však přítomnost racionálních prvků i v těch nejemocionálnějších stavech, zážitcích, fantazii. Vástava je přístupná v době divadelních představení do 14. května.

294 statečných

Kdy: Pátek 10. března v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 - 490 korun

Proč přijít: Divadelní hra má podtitul „Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid“. Doku – fikční drama režiséra Tomáše Dianišky o zákulisí jednoho z největších hrdinských činů našich dějin, plné pop kulturních odkazů vám odhalí také osudy skupiny odbojářů, kteří Gabčíkovi a Kubišovi pomáhali. Hrají: Kamila Trnková, Gabriela Míčová, Denis Šafařík, Vojtěch Fülep Vojtěch/Ivana Wojtylová, Denny Ratajský. Inscenace získala ocenění v Cenách divadelních kritiků za poprvé uvedenou českou hru v roce 2020.

Nůž, Vichr z hor a Akua

Kdy: sobota 11. března ve 20.00

Kde: klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 330 korun

Proč přijít: Hudební komponovaný večer, během něhož si užijete najednou tři kapely.

Bzovský bál

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: sokolovna, Bzí u Železného Brodu

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: T. J. Sokol Bzí zve na tradiční bál do bzovské sokolovny u Železného Brodu. Hrát bude kapela Duo BigBand.

LIBERECKO

Giacomo Puccini: Madam Butterfly

Kdy: pátek 10. března a neděle 12. března v 19.00

Kde: Divado F. X. Šaldy Liberec

Za kolik: od 180 korun

Proč přijít: Tragická opera, jejíž děj se odehrává na počátku 20. století v japonském městě Nagasaki, vypráví o cti, zklamání, zradě a nenaplněné touze. Příběh upřímné lásky mladičké gejši k námořnímu důstojníkovi, který se s ní z flirtu ožení a po té se vrátí zpět do Ameriky, poskytl skladateli námět, jež je přímo nabitý emocemi. Působivá melodika ve spojení s hudební kresbou japonského koloritu podtrhuje psychologii postav, kterou přesně vystihuje a do detailu rozkrývá. Tato opera je jedním z nejslavnějších a nejhranějších Pucciniho děl.

Progres 2 – 55

Kdy: Pátek 10. března v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Legendární kapela z Brna slaví 55 let koncertování. Těšit se můžete na Zdeňka Kluku, Pavla Váně, Romana Dragouna, Miloše Morávka a další členy, kteří prošli kapelou. Uslyšíte celý legendární Dialog s vesmírem a další slavné písně. Během dvouhodinového koncertu zazní výjimečně i skladby z nejstaršího období, samozřejmě pak i ze všech alb a projektů.

Velikonoční dílny

Kdy: sobota 11. března v 9.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Svátky jara se rychle blíží, a tak jste srdečně zváni do Lidových sadů na tvůrčí dílny s velikonoční a jarní tématikou pro celou rodinu, kde si každý bude moci vyrobit dekorace pro nadcházející velikonoční svátky. Čekají vás koncerty dětských sborů Barvičky a Červík Pepík. Nebudou chybět ani dvě divadelní představení v podání Divadla Matýsek – Tajemství staré skříně a Příběh šneka Bedřicha. Děti do tří let mají vstup na celý program zdarma.

Párty pod maskou

Kdy: Sobota 11. března v 10.00

Kde: nákupní centrum Géčko, Liberec

Proč přijít: Čeká vás den plný soutěží s pohádkovými postavičkami Disney, fotokoutek, dílny pro děti, soutěžní stanoviště, cukrová vata zdarma a odměna pro každého, kdo dorazí v masce.

Dětský karneval

Kdy: sobota 11. března v 15.00

Kde: sokolovna, Český Dub

Za kolik: masky 30 korun, ostatní 40 korun

Proč přijít: Na děti čekají hry, soutěže o ceny, odměny za masky. O písničky k tanci a poslechu se postará DJ Sphinx. Pro děti i jejich dospělý doprovod bude připraveno občerstvení.

Desítka v Desítkách

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: KC Vratislavice 101010

Za kolik: 310 korun

Proč přijít: Ples k 10. výročí založení spolku Šance zvířatům. Benefiční akce, díky které podpoříte chlupáče, kteří nemají domov. Celým večerem provede Lucie Fürstová. O parádní hudební scénu se letos postarají borci Foxy Hunters. Jako již tradičně se můžete těšit na ukázku práce celních psů, také vystoupí psí tanečníci. Můžete se vlnit v rytmu bubnů při skvělém vystoupení bubeníků Carnaval. V neposlední řadě přijede nevšední terapeutický návštěvník, a to houser Snéža. Samozřejmostí je i tombola. Dále si budete moct pořídit mimo hraček pro psy a kočky také tématická trička, ponožky, náušnice, náramky, hrnky, placky a brože…

Jarní SWAP oblečení, rostlinek a každodenních potřeb

Kdy: neděle 12. března od 14.00 do 16.00

Kde: Zauhlovačka, Vratislavice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V Dílně Zauhlovačky, která je nadohled od samotné věže, bude probíhat SWAP neboli bezpeněžní vzájemná výměna oblečení. Na SWAP můžete dorazit i s věcmi denní potřeby jako je nádobí, hračky, stolní lampičky, knížky, tvoření nebo malý nábytek, případně i rostlinek (semínek, pokojovek i trvalek). Pořadatelé prosí o výběr maximálně 10 kusů hezkého a vypraného oblečení / hraček, které někomu mohou udělat radost. Vstup na akci je 100 korun, kterými přispíváte nejen na chod řemeslné dílny s re-use centrem nábytku, ale i na akce v Zauhlovačce. Věci k výměně můžete donést přímo 12. března cca od 12.00. V rámci akce budou otevřeny garáže s nezrenovovaným nábytkem, který je možné zakoupit a podpořit tak činnost dílny.

Dětský karneval

Kdy: neděle 12. března ve 14.00

Kde: restaurace Formanka, Stráž nad Nisou

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: I když je již po období masopustního veselí, obec Stráž nad Nisou zve všechny malé i velké milovníky masek na karneval. Na děti čeká spousta soutěží, zábavy, hudby, zpěvu i tance, Pořadatelé mají také připraveny ceny pro všechny krásné masky. Během celé odpolední párty vás budou provázet klauni Jarda Vrabec, Luboš Farský, Sabina Jonášová a Blanka Drazínská a další, kteří se postarají o vaši zábavu a dětský smích. Rodiče si v příjemné restauraci mohou dát dobré jídlo a pití, než se jejich ratolesti pobaví.

Nedělní pohádka: Sněžibába a čert

Kdy: neděle 12. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Ani v březnu nepřijdete s vašimi dětmi o tradiční nedělní odpoledne s pohádkou u Fryče. Jak to bylo s Jeníčkem a Mařenkou v zimě? A jak chytrý pocestný Matěj vyzrál na čerta? Vše se dozvíte, jen co se podaří uspat medvěda Barnabáše. Dvě zasněžené rodinné pohádky pro otužilé obecenstvo. Představení je vhodné pro děti od tří let. Knihkupectví přichází s akcí v den pohádky – každý, kdo přijde na představení a vybere si a zakoupí v knihkupectví knihu, neplatí vstupné na pohádky.

ČESKOLIPSKO

Zázračné cvičení

Kdy: Pátek 10. března v 19.00

Kde: sál KC Sever, Cvikov

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Vztahy mezi mužem a ženou bývají jak známo velmi nevyzpytatelné. Často připomínají doslova jízdu na horské dráze a někdy zase bývají až pohádkově kouzelné. Možná se společně také najdete ve stejných situacích, které vás dříve či později rozesmějí. Jak vyřešit své partnerské problémy se vztahovým terapeutem, to se dozvíte v manželské komedii „Zázračné cvičení“.

Hrají: Stanislav Lehký, Sabina Králová / Stanislava Jachnická, Josef Vrána / Rostislav Trtík.

Dětský maškarní karneval

Kdy: sobota 11. března ve 14.00

Kde: Kulturní dům, Zákupy

Proč přijít: Připravena je spousta zábavy a soutěží pro vaše děti. S představením vystoupí Divadlo Vetři.

Erotický ples

Kdy: sobota 11. března ve 20.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Tradiční ples se koná v České Lípě již po pětadvacáté. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Koneckonců,těšit se můžete na pánská a dámská striptýzová vystoupení a travesti show skupiny Crazy goddess.

Illegato di Praga

Kdy: sobota 11. března ve 20.00

Kde: klub Píchlá nota, Doksy

Proč přijít: lllegato di Praga momentálně hraje ve složení „Petr "Bubák“ Bublák (kytara, zpěv), Karolína Gregorová (zpěv), Petr Hrubiš (tenor saxofon), Jan Volný (baskytara) a Adam Štola (bicí). Stylově se kapela pohybuje na pomezí blues, rocku, latiny a šansonu. Hudbu píše Jan Volný na české texty z pera Petra Hrubiše, Hany Panáčkové, Jardy Müllera a dalších. Repertoár doplňují rockové a bluesové standardy (písně od B. Dylana, J. Hendrixe a dalších), k nimž neodlučně patří osobitý zpěv Petra Bubláka.

Nomad

Kdy: sobota 11. března ve 21.00

Kde: klub U bílýho černocha, Česká Lípa

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Nomad je výbušné a bezprecedentní setkání mezi klavírem francouzského skladatele Simona Denizarta a kalabasou kanadského virtuosa na bicí nástroje Elli Miller Maboungou. Jsou to dva muzikanti z kanadské scény, ale oba také hráli po celém světě: Severní Amerika, Střední Amerika (Kuba), Afrika, západní a východní Evropa.

Beseda s Michaelem Kocábem

Kdy: neděle 12. března v 18.00

Kde: infocentrum, Kravaře

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Michaela Kocába – hudebníka a hudebního skladatele, zpěváka, občanského aktivistu, politika a podnikatele netřeba příliš dlouze představovat. Čeká vás zajímavá beseda, protože člověk, který je umělcem a zároveň bývalým vysokým politikem (ministr pro lidská práva a národnostní menšiny), má jistě co vypravovat. Řeč nebude jen o jeho hudební a politické kariéře, ale i o všem, co vás zajímá, a na co se budete chtít zeptat.

Kosí bratři

Kdy: neděle 12. března v 15.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Veselá pohádka zlínského Divadla Scéna na motivy známého televizního večerníčku. Žili, byli dva kosí bratři. Starší Josef za osmnáct a mladší Václav bez dvou za dvacet. Josef s Václavem spolu vyvádějí nejrůznější taškařice, vylomeniny a zažívají mnohá dobrodružství. Přijďte se podívat na to, jak zkoušeli kopat metro, kdo jim to poradil a jak to nakonec dopadlo, nebo jak zkoušeli jezdit na kole a kdo si nakonec na kole natloukl nos nebo zobák.