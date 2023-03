Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Jablonecku, ale v celém Libereckém kraji.

Příjezd Krakonoše v Harrachově | Foto: Petr Červa

JABLONECKO

Josefovská zábava

Kdy: pátek 17. března od 19.00

Kde: kulturní sál budovy muzea, Josefův Důl

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Zahraje a zazpívá skupina Gemini. Nebude chybět bohatá tombola, tradiční občerstvení od místních hasiču.

Gaia Mesiah

Kdy: pátek 17. března ve 20.00

Kde: klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 375 korun

Proč přijít: Divoká rocková partička Gaia Mesiah vydává 10. března nové album VLN∞BYTÍ a vyráží na jarní koncerty, které budou „trhat střechy“. Gaia Mesiah vznikla v roce 2000 a záhy si vysloužila pověst nespoutané a nadupané crossoverové kapely, jejíž největší předností jsou strhující koncertní show, vyznačující se stoprocentní sehraností a naprostým odevzdáním se publiku. Charizmatickou frontwoman Marku Rybin, jejíž vokální technika včetně blackmetalového screamingu v Česku těžko hledá konkurenci, od začátku skvěle doplňovaly kytaristka Katka Morella a bubenice Misha, na basu pak tvrdil muziku Australan Josh Stewart. Po stovkách úspěšných koncertů a studiových albech Ocean (2005) a Alpha Female (2007) se Gaia Mesiah na deset let odmlčela. Velkolepý comeback v původním složení korunovalo v roce 2019 album Excellent Mistake a návrat dravé koncertní čtveřice zdokumentovalo o rok později atypické živé album Refresh In Golden Hive Live, dokládající, že skupina ani po dvou desítkách let od prvních koncertů rozhodně nevyměkla – spíš naopak. Na novém albu se vrací kapela ke kořenům své tvorby a k muzice, která ji vždy ovlivňovala a stále ovlivňuje. Je tam vše, čím je Gaia pověstná. Charakteristické kytarové riffy a basové groovy, emotivní bicí a úžasný zpěv Marky Rybin, která umí být sladká i hrozivá zároveň.

Příjezd Krakonoše

Kdy: sobota 18. března od 10.00

Kde: Harrachov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Tradiční veselice známá pod názvem Příjezd Krakonoše se uskuteční po pětasedmdesáté tuto sobotu. Od 10.00 do 11.00 probíhá registrace masek na křižovatce u Karolíny a v 11.00 začne průvod městem. Cílem bude areál skokanských můstků. Můžete se těšit na bohatou losovačku, soutěže a vystoupení. Připraveny budou i dětské dílničky, malování na obličej nebo skákací hrad. Do Harrachova dorazí jak vládce Krkonoš, tak i hrabě Harrach. Vystoupí mažoretky nebo kapela Psi a Kočky.

Těla

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: Chronos Jablonec nad Nisou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Speciální koncert k výročí kapely Těla, jako host vystoupí výborná mladoboleslavská kapela Isara. Sál se otevře v 18:00, hrát kapela začne v 20:00 a končit bude ve 23:00, na kapelu naváže klasicky hudební večerr.

Den Jizerské magistrály 2023

Kdy: neděle 19. března od 9.00

Kde: Stadion Bedřichov

Proč přijít: Zajímá vás, jak probíhá úprava Jizerské magistrály? Přijďte se podívat na tradiční Den Jizerské magistrály v neděli 19. března na bedřichovský stadion!

Zvukovou knihu Metamorfórky pro nevidomé namluvily děti z Jablonecka

Karneval na lyžích



Kdy: neděle 19. března od 11.00

Kde: skiareál Pionýrka na Výšině, Tanvald

Proč přijít: Tradiční zakončení lyžařské sezóny ve skiareálu Pionýrka v Tanvaldě. Můžete se těšit na soutěž masek a na hudební doprovodný program.

Párty pro děti ve stylu Tlapkové Patroly

Kdy: neděle 19. března v 15.00

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Na vás a hlavně vaše děti čeká nabitý nedělní program ve stylu oblíbených animovyných filmů. Užijete si tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které děti milují, a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen že si zatančí s Tlapkovou patrolou v čele s Chasem, Skye, Marshallem & Rubblem, ale i si zazpívají s kouzelnou Beruškou (LadyBug) a nebude chybět ani kocour Tom. Těm nejhodnějším dá Mimoň i nějaké sladkosti.

LIBERECKO

Karolína Kopřivová - Sklo a šperk

Kdy: pátek 17. března (do 11. června)

Kde: Severočeské muzeum, Liberec

Proč přijít: Přístup Karolíny Kopřivové ke sklářskému umění je silně ovlivněn minimalistickým designem a čistými barvami, které umožňují, aby přirozeně vynikla čistá krása skla. Neustále experimentuje s tradičními technikami i současnými postupy. Hlavní inspirací Karolíny je příroda a její rozmanité tvarosloví zejména v mikrosvětě organismů a rostlin.

Podmořští živočichové, houbové mycelium nebo buněčné organismy jsou inspirací pro její skleněné plastiky a objektové šperky. Při jejich navrhování a následné výrobě kombinuje sklo foukané ve sklářské huti se zdlouhavou a detailní prací nad sklářským kahanem ve svém ateliéru. Mezi její oblíbené sklářské technologie patří i technika tavení skla do formy, kterou využívá při práci na větších objektech. Ve vestibulu muzea také představí svoje drobnější práce v podobě šperků.

Screamers: Tam a zase zpátky!

Kdy: pátek 17. března v 19.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Show legendární travesti-divadelní skupiny. Máte pocit, že je čas na dovolenou? Umělecká skupina Screamers si vás tedy dovoluje pozvat na jedinečnou výpravu kolem celého světa, ve které nebude nouze o nevšední zážitky. Navštívíte s nimi známé destinace i místa, která běžně dostupná nejsou. Čeká na vás výpravná scéna i kostýmy, show nabitá tancem, hudbou, imitací, činohrou a hlavně pořádnou dávkou zábavy. Screamers jsou jednou z nejstabilnějších českých uměleckých skupin, která se etablovala na poli alternativního divadla již v roce 1997. Na jevištích se potkávají s většinou českých populárních zpěváků a zpěvaček a doprovodili při vystoupení i slavnou skupinu Boney M.

Vítání jara

Kdy: sobota 18. března v 9.30

Kde: Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – STŘEVLIK, Hejnice

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Jaro klepe na dveře v rámci jarního úklidu je třeba využít staré harampádí, které by se stalo odpadem. Tématem letošního jarního „eko dne“ v Hejnicích je „Upcyklace v zahradách“. Dozvíte se tedy, co je upcyklace a jak si s dosloužilých materiálů a výrobků vytvořit domky pro škvory, samozavlažovací květináče, hotely pro hmyz, veselé květináče a další výrobky. Dále zjistíte, proč je důležité umisťovat do zahrad a veřejných prostor pítka pro ptáky a hmyz a jak je jednoduše a zadarmo vytvořit. Vše, co si vyrobíte, si odnesete v upcyklované tašce. Společně si osázíte dřevěnou paletu, která může být umístěná jako malý záhon na balkonech v panelácích nebo na zahradách. Ochutnáte „křivou polévku“ a jarní pomazánky.

Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu

Kdy: sobota 18. března v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Patřičně bláznivá (a přitom pohádkově laděná) komedie o komárovi Zdendovi, který se vydává do světa zachránit unesenou nevěstu. Jak dopadne záchranná mise, které se účastní také jeho hmyzí přátelé z řad krvesajícího hmyzu? Těšit se můžete na velkou dávku humoru a krásné masky v kombinaci s filmovými projekcemi. I když je představení primárně určeno dětským divákům od 6 let, užijí si jej i dospělí. Komedii nastudoval plzeňský režisér a loutkář Tomáš Dvořák (podepsaný například pod tituly Labutí jezírko, Alibaba a čtyřicet loupežníků). Inscenátoři sáhli po prostředcích divadla masek kombinovaných s filmovými projekcemi. V představení vystupuje kompletní herecký soubor Naivního divadla, včetně hrajících členů divadelní techniky.

Nejlepším městem pro podnikání v kraji je Jablonec, ukázal výzkum

Rodinné odpoledne: Teď!

Kdy: Sobota 18. března v 15.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Čas, jeho rozmanité fáze i neustálé plynutí. A také odlišné vnímání času z pohledu dětí i dospělých. To jsou témata hudební inscenace Naivního divadla – či spíše divadelního koncertu pro nejmenší děti. Autorem textů písní i básní je jeden z nejuznávanějších současných autorů pro děti, Radek Malý. K jeho tvorbě se Naivní divadlo inscenací Teď! vrací po několika letech, které uplynuly od premiéry cenami ověnčené inscenace Čechy leží u moře, atmosférické koláže z veršů obsažených v jeho knize Moře slané vody. Tentokrát divadelníci čerpají z celého jeho díla a především Radka Malého požádali o písňové texty přímo na míru zamýšlené inscenace. Ta vyvrcholí v tom kratičkém okamžiku, kdy se starý rok potkává s novým.

Sportovní ples TUL

Kdy: Sobota 18. března v 18.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: Technická univerzita v Liberci pořádá sportovní ples. K tanci zahraje kapela Logr a DJ Repro. V průběhu večera proběhne vyhlášení sportovce TUL za rok 2022. Nebudou chybět soutěže o ceny a sportovní doprovodný program.

Koncert renesanční hudby

Kdy: sobota 18. března v 17.00

Kde: Podještědské muzeum, Český Dub

Proč přijít: Srdečně jste zváni na zcela mimořádný koncert renesanční hudby v podání špičkového španělského dua Saüc Ensemble, s nimiž v Podještědském muzeu vstoupíte do krásného a neotřelého hudebního dialogu dvou geograficky i historicky vzdálených světů. Na unikátní renesanční nástroj - niněru - zahraje Sergio González, jeden z celosvětově nejuznávanějších odborníků ve hře na niněru, kterého doprovází na flétnu jeho krajanka Daïna Mateu.

Nedělní pohádka: Nádherné úterý

Kdy: neděle 19. března v 16.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Příběh o tom, že když chceme, aby byl někdo ještě lepší, než je, udělejme mu radost. A tak se jedno hezké úterý rozhodlo být přímo nádherné.

Jak se slonovi splnil sen

Kdy: neděle 19. března v 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Loutková pohádka, ve které se dozvíte, že když něco opravdu chcete, nepotřebujete k tomu kouzelný polštář, stačí v to jen věřit.

ČESKOLIPSKO

Anna K. - akusticky

Kdy: pátek 17. března v 19.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Držitelka několika hudebních cen Anděl a Žebřík a mnohých dalších uvede oblíbený akustický koncert. Se svou kapelou představí největší hity v akustických aranžích. Některé skladby budou uvedeny opět v oblíbené aranži amerického producenta Stevena Walshe, který podobným způsobem upravil i největší hity anglické kapely Erasure pro jejich akustické album Union Street a následné turné. Ostatní repertoár předělala do akustické podoby Anna K. na zkouškách společně se svou koncertní kapelou.

Bárka - koncert na podporu domácí hospicové péče

Kdy: pátek 17. března v 18.30

Kde: kino Hvězda, Kamenický Šenov

Za kolik: doporučené vstupné 200 korun

Proč přijít: Přijďte si poslechnout dobrou muziku a podpořte dobrou věc. Vstupné půjde na podporu a provoz domácího hospice působícího i na území Kamenického Šenova. Kapelu Bárka tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů vyznívají velmi působivě.

Ivan Kubela / 60

Kdy: pátek 17. března v 17.00 (do 21. května)

Kde: Sklářské muzeum Nový Bor

Proč přijít: Sklářské muzeum Nový Bor připravuje výstavu k životnímu jubileu novoborského rodáka, sklářského mistra Ivana Kubely. Výstava v novoborském muzeu je první Kubelovou samostatnou výstavou. Představuje na ní nejen díla podle Šípkových návrhů, ale také návrhy vlastní. K vidění bude i unikátní „Neuchopitelná“ váza, kterou vlastnoručně navrhl Václav Havel k 55. narozeninám Bořka Šípka.

Krásný výhled od Jizerských hor až po Krkonoše. To je Královka

Koncert vítězů Lípa Cantantes

Kdy: pátek 17. března v 18.00

Kde: Základní umělecká škola, Česká Lípa

Proč přijít: Koncert vítězů 10. ročníku pěvecké soutěže Lípa Cantantes v klasickém sólovém a komorním zpěvu.

Vítání jara

Kdy: sobota 18. března ve 13.00

Kde: Zámek Horní Libchava, Horní Libchava

Za kolik: 80/110 korun

Proč přijít: Zámek zahajuje novou sezónu a bez nejen dětských návštěvníků by to nebylo možné. Čeká vás zábavné odpoledne pro celou rodinu. Přijďte se podívat do mini zoo na zvířátka, vezměte děti do dětské dílny a herny, užijte si pohádkové prohlídky zámku, malování na obličej či zábavnou stezku lesoparkem. V 15.15 vás čeká veselá pohádka Chyťte to roční období a v 16.15 show na zahájení sezony – Zima versus jaro.

Expediční kamera

Kdy: sobota 18. března v 16.00

Kde: Městské kino, Nový Bor

Proč přijít: Mezinárodní festival cestovatelského filmu opět přinese fascinující snímky z celého světa. První blok filmů začne v 16 hodin a podíváte se třeba na Madagaskar či k sopce Tupungato. Druhý blok filmů odstartuje v 19.20 a vezme vás například na Baffinův ostrov. Mezi oba filmové bloky je zařazena vernisáž výstavy fotografií Josefa Bosáka s názvem Kus arménské duše. Bude doprovázena i besedou s autorem. V rámci vernisáže proběhne také vyhodnocení soutěže pro diváky a zajištěno je pro vás rovněž občerstvení.

Ples města

Kdy: sobota 18. března v 18.00

Kde: DK U Jezera, Stráž pod Ralskem

Za kolik: 480 korun

Proč přijít: 25. ročníkem vás provede Honza Bažant. K poslechu a k tanci zahraje kapela Stratos band a dále kapela Septima. Čeká vás také karibská show, tombola, diskotéka a světelná show.

SEMILSKO

Čokoládový festival

Kdy: sobota 18. března a neděle 19. března

Kde: Kulturní centrum Turnov

Za kolik: 50/80 korun

Proč přijít: Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

UDG

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: hospoda U Hásků, Rokytnice nad Jizerou

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Během března a dubna vyrazí kapela UDG napříč Českou republikou na klubové turné, tentokrát s názvem Přístav 2023. Druhou zastávkou v rámci koncertní série bude legendární hospoda U Hásků v Rokytnici nad Jizerou, kde kapela vystoupí tuto sobotu 18. března od 20 hodin. UDG lákají na více než dvouhodinový koncertní set, v němž zazní písně ze všech alb z více než dvacetileté kariéry této legendární ústecké rockové party. Během března zazní v rámci turné skupiny UDG singly jako Parfémy, Plachty, Ještě jednou i její největší hity pojmenované Kurtizána či Motýly. „Konečně se vracíme na místo činu. Před třemi roky, když jsme hráli v Peci pod Sněžkou byl už koviďák ve vzduchu a my vtipkovali, že nakonec ještě budou zakázaný koncerty, a že si třeba už nezahrajeme. To, že se to za pár dní stalo realitou už taková sranda nebyla. Čas běžel a kocovina zmizela stejně jako koviďák, a tak se do Pece můžeme podívat zase! Přijedeme už 11. 3. tak doraz nebo přijeď taky a třeba to spoj i s lyžovačkou. Tenhle bonus ti moc jiných klubů nenabídne,“ komentuje natěšený na turné Petr Vrzák, zpěvák UDG.