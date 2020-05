Kino Radnice opět promítá

KDY: od čtvrtka 14. kětna

KDE: Kino Radnice Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK:

Jablonecké kino Radnice ve čtvrtek 14. května otevře svůj sál. Prvním filmem bude ve čtvrtek a v pátek od 20 hodin dokument V síti. V pátek 17 hodin bude na programu česká komedie Chlap na střídačku. O víkendu se můžete těšit na Ledové království, Vlastníky nebo nebo snímek Frčíme. Kompletní program kina Radnice i Junior najdete na www.kinajablonec.cz/program/

Na Trosky!

KDY: pondělí - neděle od 9 do 16:30 hodin

KDE: Troskovice

ZA KOLIK: 20 - 130 Kč



Bizarní zřícenina gotického hradu připomínající čertovy rohy trčící ze země byla postavena koncem 14. století a stala se jedním ze symbolů Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad. Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit se s historií hradu a vystoupat na věž „Babu“ i na vyhlídku pod věží „Panna“, které skýtají jedinečný rozhled do okolní krajiny. Trosky jsou veřejnosti zpřístupněny s omezeným provozem – vrchol věže Baba není přístupný, proto je do areálu sníženo vstupné. Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Vilém Heckel – kouzlo hor

KDY: pondělí - pátek 9.00 – 17.00, sobota 10.00 – 13.00

KDE: Dům Jany a Josefa V. Scheybalových Jablonec



Výstava představuje jednotlivé části tvorby Viléma Heckela v kontextu s jeho životní cestou. Bude k vidění více než 70 velkoformátových fotografií, všechny Heckelovy vydané publikace a také některé osobní věci, které byly součástí výbavy na výpravách.

Muzeum Českého ráje v Turnově

KDY: úterý - neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Turnov

ZA KOLIK: 30 - 240 Kč



Kromě stálých expozic v hlavní budově a výstavy Horolezectví nabídne i několik novinek. Velkou proměnou prošly například prostory pro mineralogickou expozici, a to nejenom technickým řešením, ale i novým obsahem. Otevřely se zde také dvě unikátní výstavy. Ta první mimořádná a neplánovaná „99 nej“ je instalována v Kamenářském domě a veřejnosti představí nejzajímavější exponáty, které muzeum v posledních letech získalo buď darem, anebo koupí. Další výstavou je „Současný Evropský šperk ze sbírek Muzea Českého ráje“. Ta prezentuje práci zlatníků a šperkařů, kteří se v uplynulých 25 letech v Turnově zúčastnili mezinárodních šperkařských sympozií.