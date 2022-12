Bigbítový vánoční večírek s jabloneckou kapelou. Hosté: Doly přes celý hory, Doladíme!

Štědrý den v Zoo

KDY: Sobota 24. prosince v 9 hodin

KDE: Zoologická zahrada



Již tradiční akce se uskuteční na Štědrý den v Zoo Liberec. Zahrada bude otevřená od 9.00 do 14.00. Vstupné bude 24. prosince dobrovolné a pro zájemce bude připraveno i Betlémské světlo, které bude po celé vánoční svátky hořet na hlavním vstupu do zahrady. Areál se na Štědrý den uzavře v 15.00 hodin. Návštěvníci si zvykli nosit na Štědrý den i dárky zvířatům. "Stejně jako v předchozích letech zoo i letos nejvíce ocení jakékoli neloupané ořechy, sušené ovoce nebo trvanlivější zeleninu, " řekla tisková mluvčí zoologické zahrady v Liberci Barbara Tesařová. Zvířata ale potěší například i basketbalové míče, boomer balls, proutěné košíky všech velikostí, čisté sudy a barely z tvrdého plastu nebo horolezecká i jiná přírodní lana, ze kterých zoologové ve spolupráci s dobrovolníky vytváří tzv. enrichmentové „hračky“. "Zkrácená otvírací doba bude i na Silvestra. V sobotu 31. prosince se brány zahrady zavřou také v 15.00 (pokladna o hodinu dříve). Ostatní dny mohou návštěvníci libereckou zoo navštívit v rámci standardních otvíracích hodin. Od 9.00 do 16.00 (pokladna uzavírá vždy o hodinu dříve)," pozvala Tesařová.

Dvacetiminutovka pod širým nebem

KDY: Sobota 24. prosince od 9:30

KDE: náměstí 3. května Železný Brod

Rok se s rokem sešel a je tu další 20minutovka, která vám zpříjemní Štědrý den. Tentokrát si Vivace (ZUŠ Železný Brod) pro vás připravili vánoční melodie.

Betlémské světlo

KDY: Sobota 24. prosince od 10 do 18 hodin

KDE: kostel sv. Václava Harrachov

ZA KOLIK: vstup zdarma



V tuto dobu bude kostel otevřený a od betlémského světla si zde můžete zapálit svoji svíci.

Loučenský advent

KDY: Sobota 24. prosince od 22 hodin

KDE: kostel sv. Josefa v Loučné

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Tradiční Loučenský Advent rozezní i letos kostelík svatého Josefa v Loučné u Janova nad Nisou. Vystoupí Radek Jelínek.

Vánoční setkání

KDY: Neděle 25. prosince od 10 hodin

KDE: v kostelíčku Na Poušti, Železný Brod



Komponovaný program slova, sborového zpěvu a vystoupení dětí. Bude připraveno malé občerstvení. Pořádá Křesťanské společenství Turnov.

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

KDY: Neděle 25. prosince od 15 hodin

KDE: kostel Navštívení Panny Marie Lučany nad Nisou

V neděli 25. prosince se bude konat Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční v kostele Navštívení Panny Marie v Lučanech nad Nisou.

V Rádle přivítali advent vlastní vánoční hrou a průvodem s velbloudem

Štěpánská zábava

KDY: Neděle 25. prosince od 20 hodin

KDE: sokolovna Jílové u Držkova

ZA KOLIK: 150 Kč



Obecní úřad a SDH Jílové u Držkova zve na tradiční zábavu. Opět se můžete těšit na tombolu a hodnotné ceny. Hraje rocková kapela Prorock z Turnova.

Koledování Na Poušti

KDY: Pondělí 26. prosince od 14 hodin

KDE: kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, Železný Brod

Tradiční koledování zahájí „evropské koledy“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými. Zváni jsou všichni zpěváci i nezpěváci z blízka i z dáli.

Na Štěpána na Štěpánku

KDY: Pondělí 26. prosince

KDE: Příchovice, rozhledna Štěpánka

ZA KOLIK: 30 Kč



KČT Benešov u Semil pořádá setkání turistů. S předáním účastnického listu a příležitostným razítkem na Turnovské chatě v Příchovicích od 11 do 14 hodin, účastnický poplatek 30 Kč. Občerstvení na chatě zajištěno.

Svatoštěpánský benefiční koncert

KDY: Pondělí 26. prosince od 15:30

KDE: kostel sv. Petra a Pavla Tanvald

ZA KOLIK: 250 Kč

Letošní Svatoštěpánský benefiční koncert proběhne v pondělí 26. prosince. Vystoupí gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi a Harmonia Tanvald. Vstupenky bude možné pořídit v předprodeji na portále www.evstupenka.cz nebo v kostele 23. 12., 24. 12 a přímo v den koncertu. Pořádá Spolek Zachraňme Tanvaldské kostely ve spolupráci s městem Tanvald.

Půjdem spolu do Betléma

KDY: Pondělí 26. prosince od 16 hodin

KDE: centrální parkoviště, kostel sv. Antonína Paduánského Bedřichov



Od 16.00 hodin je sraz na centrálním parkovišti v Bedřichově, odtud pokračuje průvod v převlečení v 16.45 hodin ke kostelu sv. Antonína Paduánského. Zde je připraven živý betlém, občerstvení a všichni si společně užijí sousedskou vánoční pohodu.

Superhero Killer: Christmas party

KDY: Pondělí 26. prosince od 20 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 290/350 Kč

Superhero Killers se po 2 letech se vrací do jabloneckého Eurocentra. Návštěvníkům ukáže to nejlepší z 20 let existence kapely a jako třešně na dortu naservíruje nové „pecky“. Večer zakončí na afterparty Dj DaRoot.

Vánoční ozdoby

KDY: do 30. prosince

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod



Výstava různých druhů vánoční ozdob. Přijďte se inspirovat a naladit na vánoční atmosféru.