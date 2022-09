Výstava fotografií provede návštěvníka Čechami, na cestách se potká s kostely, kláštery, hrady, zámky a městy, s divadly a sály, kde se formovala česká i světová kultura, scházeli se hudebníci, literátská bratrstva, zpěváci nebo celé sbory.

Eleven večerní běh

KDY: Pátek 23. září od 20 hodin

KDE: areál Pivovaru Volt, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: startovné 100/200 Kč



Noční závod na 5 kilometrů v okolí přehrady Jablonec nad Nisou.

Necronomicon

KDY: Pátek 23,. září od 18:30

KDE: Woko klub Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 350 Kč

Legenda německého Thrash Metalu. Skupina co v 80. letech spoluutvářela styl se představí v Jablonci. Během večer vystoupí také kapely Arawn, Fleshless, Strident a 3000AD.

Bramborové ukončení sezony na Zubačce

KDY: Sobota 24. září od 8:30

KDE: nádraží Kořenov



Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem bude tvořit historický motorový M240.056 „Singrovka“, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve zvláštních vlacích. Budete odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách. Na nádraží v Kořenově budou připraveny dobroty z brambor. Těšit se můžete na bramboráky, sejkory, bramboračku, bramborové knedlíky plněné uzeným masem a další bramborové pochoutky. U výtopny vystoupí mažoretky Nisanky, v přednáškovém sále bude pro děti připravené divadlo. V Kořenově také můžete navštívit Muzeum ozubnicové dráhy, se svézt vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic. Bohaté občerstvení je tu samozřejmostí. Ve směru od Liberce a Jablonce vypraví Boveraclub na Zubačku historický autobus.

Svatováclavské posvícení

KDY: Sobota 24. září od 9 hodin

KDE: Dlaskův statek, Dolánky u Turnova

ZA KOLIK: 50/80 Kč

Těšit se můžete na tradiční jarmark s posvícenským občerstvením a bohatým doprovodným programem. Tradiční pořad připomene, jak dříve v hospodářských usedlostech vypadaly oslavy ukončení polních prací.

Program:

10:00 Písničky a říkanky s Evou Kordovou

11:30 Divadlo Rolnička – O drakovi, který neuměl létat

12:00 Folklórní soubor Šafrán a Šafránek – pásmo písní a tanců Dožínky a Na řemesla

13:00 Divadlo Rolnička – Medvědí pohádky

14:00 Folklórní soubor Šafrán a Šafránek – pásmo písní a tanců Dožínky a Na řemesla

15:00 Funny Grass – bluegrass, country a irská muzika

Řemeslné dílny pro děti – pečení posvícenského koláče a výroba peroutky z husích brk..

Pochod kolem Černé studnice za Rudou Pivrncem

KDY: Sobota 24. září 10 hodin

KDE: start u Parkhotelu, Smržovka



18. ročník Pochodu kolem Černé studnice za Rudou Pivrncem ve stopách Horsta Urbana. Pořádající oddíl TJ Saně Veterán Liaz zve pěší i cyklisty, sportovce i nesportovce, rodiče i děti, zkrátka všechny milovníky přírody na trasy dlouhé 20, 15, 10 a 7 kilometrů.

RETRO: Tik tak. Podívejte se, čím jsme dříve odměřovali čas

Mezinárodní výstava koček

KDY: Sobota 24. září a neděle 25. září od 10 do 19 hodin

KDE: Eurocentrum – Velký sál, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 50/90 Kč

Výstava ušlechtilých koček. Těšit se můžete na kočky a koťata různých plemen. Pro více informací navštivte web pořadatele www.kockyhradec.cz.

Svatomichalská poutní slavnosti

KDY: Sobota 24. září od 17 hodin (neděle 25. 9.)

KDE: kostel Smržovka



Koncert souboru Collegium St. Michaeli pod vedením Marka Valáška k poctě sv. Archanděla Michaela. Mimo jiné zazní skladby Laudate Dominum a Litanie lauretanae W. A. Mozarta. Výtěžek z tohoto koncertu bude plně věnován na opravy kostela. V neděli 25. září se od 9.15 hodin uskuteční bohoslužba, kterou hudbou doprovodí opět Collegium S. Michaeli.

Dalešický korálek

KDY: Sobota 24. září od 17 hodin

KDE: hřiště u hasičské klubovny, Dalešice

Dětská večerní soutěž v požárním útoku o putovní pohár.

Poslední střídavé napětí 2022 Vol. 11 – Hush / Hörstreich

KDY: Sobota 24. září od 18:30

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou



Poslední open-air koncert ve Voltu. Dorazí domácí kapela Hush a jejich kamarádi z Německa – Hörstreich!

Den hokeje

KDY: Neděle 25. září od 9 hodin

KDE: zimní stadion Jablonec nad Nisou

V neděli budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. Jablonečtí Vlci pořádají na zimním stadionu v Jablonci nad Nisou akci Den hokeje. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy! Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). Den hokeje je sportovní akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Rarášci

KDY: Neděle 25. září od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 120 Kč



Hudebně zábavná show doprovázená krásnými velkoplošnými animacemi. Rarášci Michal a Eda se stejně jako děti učí spoustu nových věcí. Občas jim něco ještě úplně dobře nejde a na to tak trochu číhá raubíř Pepino. S Rarášky se děti naučí, jak to chodí ve včelím úlu, kolik je měsíců v roce, že ranní vstávání má svá pravidla nebo třeba spočítají berušce všechny její tečky. Také navštíví Afriku i zvířátka z českého dvorku, budou jezdit na koloběžkách, zacvičí si i zatancují. A hlavně budou celou dobu zpívat spolu s Nelou Boudovou a Vilémem Čokem, kteří písničky do show nazpívali. Vystoupí Dětský pěvecký sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou.