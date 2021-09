Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech byl slavnostně ukončen, ale pokud jste ho nestihli nemusíte zoufat. Vedoucí jabloneckých kin byl osobně na festivalu a podařilo se mu přivézt jedny z nejzajímavějších filmů! Přijďte načerpat festivalovou atmosféru a zhlédnout nejnovější snímky přímo z Karlových Varů. Filmové lahůdky uvedeme v Kině Junior od soboty 25. září do středy 29. září.

Obnovená premiéra pohádky Miroslava Bourka v úpravě Karla Svobody. Švec Vendelín Pápěra nemá v Makotřasech lehké živobytí. Skutečně těžké chvilky mu ale nastanou po neočekávané návštěvě krále Tonemáma Prvního. Pomůžou nerozvážný slib Nanynky Pápěrové vyplnit pekelné síly? Nebo si čertice Filoména odvede Vendelína do pekla jako svého ženicha?

Bramborové ukončení sezony na Zubačce KDY: Sobota 25. září KDE: nádraží Kořenov ZA KOLIK: Zakončení sezony na Zubačce. Na nejstrmější českou trať vyrazí zvláštní vlaky s ozubnicovou lokomotivou. Na nádraží v Kořenově budou připraveny dobroty z brambor. Těšit se můžete na bramboráky, sejkory, bramborové knedlíky plněné uzeným masem a další bramborové pochoutky. V přednáškovém sále bude pro děti připravené divadlo. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem, Kořenovem a Harrachovem bude tvořit historický motorový M240.056 „Singrovka“, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva T426.0 „Rakušanka“. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve zvláštních vlacích. Budete odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.