Podívejte se, kam můžete v nadcházejících dnech vyrazit za zábavou na Jablonecku i v celém Libereckém kraji. Nechte se inspirovat našimi tipy v článku nebo galerii plakátů.

Parní vlak s lokomotivou Kafemlejnek bude jezdit krajem. | Foto: České dráhy

JABLONECKO

Pochod za Houbovým dědkem

Kdy: čtvrtek 28. září od 10.00

Kde: start u vlakového nádraží v Jabloneckých pasekách

Za kolik: startovné: 50 korun/osoba, rodinné vstupné 150 korun (2 dospělí + 2 děti), kočárky a vozíky zdarma

Proč přijít: Tradiční akce Pochod za Houbovým dědkem je určená pro všechny, kteří rádi vyrazí na výlety do přírody. Tato procházka bude ozvláštněna tajuplnými lesními bytostmi, které děti provedou od vlakového nádraží v Jabloneckých Pasekách až k rozhledně Nisanka. Letošní téma: Putování přes 4 království. Start mezi 10.00 - 12.00 u vlakového nádraží v Jabloneckých pasekách, cílem je rozhledna Nisanka.

Simon Gray: Brácha

Kdy: pátek 30. září v 19.00

Kde: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 400 – 490 korun

Proč přijít: Držitele Řádu britského impéria, spisovatele, dramatika a profesora anglické literatury Simona Graye navzdory jeho obsáhlému a významnému dílu česká nakladatelství i divadla soustavně opomíjejí (jedinou čestnou výjimkou bylo Divadlo Rokoko, které v roce 1996 nastudovalo Grayovu oceňovanou hru Plně zaneprázdněn). Gray ke konci svého života, v roce 2000, napsal komorní drama s autobiografickými prvky s názvem Brácha. Hluboce osobní dílo (které mnozí považují za Grayovo nejlepší drama) věnoval svému bratrovi, učiteli anglické literatury, který v roce 1996 zemřel na následky alkoholismu. Rodinná sága popisuje v průběhu dvaceti čtyř let fatální milostný trojúhelník, jehož protagonisty jsou dva sourozenci milující stejnou a bolestně nerozhodnou ženu. Sugestivní příběh tří osobností je prodchnut jejich oblíbenou poezií – romantizující hru tak příznačně dokreslují úryvky britské raně romantické lyriky – zvláště pak z pera tzv. jezerních básníků.

Varhanní maraton

Kdy: sobota 30. září v 11.00

Kde: Hrad Valdštejn

Proč přijít: Multižánrový hudební program v kapli sv. Jana Nepomuckého, složený z krátkých koncertů nejen na varhany. Podrobný program najdete na webových stránkách hradu www.hrad-valdstejn.cz.

Grand Showtime

Kdy: sobota 30. září v 15.30

Kde: Eurocentrum, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 499/1999 korun

Proč přijít: Do šesti měst na podzim vyrazí parta skvělých youtuberů a přivezou s sebou hodinu a půl dlouhou show plnou velkolepé projekce, epických světel, řady překvapení a zážitků, na které jen tak nezapomenete. A Jablonec bude jedním z jejich zastavení. Vyměňte displej za skutečnou show. Vtáhne vás a vaše teenagery do děje a zažijete své oblíbené tvůrce tak, jako nikdy dřív. Po skončení show proběhne autogramiáda, na akci budou k zakoupení plakáty, trička, mikiny a další produkty všech youtuberů.

Tribute to dance feat. 90 sounds life show

Kdy: sobota 30. září ve 21.00

Kde: Klub Na rampě, Jablonec nad Nisou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Volné pokračování Horečky sobotní noci s novými DJ ´s, rockotéka a oldies 70. - 90. let. Taneční hity 90. let v podání živé kapely 90 Sounds. Nebudou chybět tanečnice a světelná show. ABBA, Queen, Pink Floyd, Madonna, Depeche Mode, George Michael, Michael Jackson, Kylie Minoque, Ace of Base a další ikony hudební scény 70. - 90. let a k tomu uvítací Aperol Spritz zdarma pro každého.

LIBERECKO

Zpřístupnění středověké věže

Kdy: čtvrtek 28. září – neděle 1. října od 9.00 do 16.00

Kde: zámek Lemberk

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Užijte si krásný výhled po okolí zámku Lemberk z jeho středověké věže. Věž bude otevřena v pátek i po celý víkend do 16 hodin.

Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!

Kdy: pátek 29. září v 9.00 a sobota 30. září v 10.00

Kde: Naivní divadlo, Liberec

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Původní loutková komedie Víta Peřiny pro děti i jejich dospělý doprovod je autorskou variací klasické pohádky o Červené Karkulce. Do českých lesů se po sto letech opět vrátili vlci. Nejmladšího samce smečky navíc čeká jeho první mise, během níž si má získat respekt ve svém novém rajónu. V lese se ten den připravuje na myslivecké zkoušky mladý lesní adjunkt. A stejným lesem toho osudného dne poprvé sama, bez rodičů, vyrazila i malá holčička, která získala své jméno podle červené čepičky – Karkulka. Tři iniciační cesty trojice odlišných hrdinů (mladý vlk, začínající hajný a malá holčička) se protnou v bláznivém finále uprostřed lesa – v chaloupce, v níž babička Červené Karkulky právě oslavuje významné životní jubileum.

Vybroušený lesk sportu

Kdy: pátek 29. září (do 26. listopadu)

Kde: Malá výstavní síň, Liberec

Proč přijít: Sportfilm Liberec a Statutární město Liberec vás srdečně zvou na novou výstavu, na které si prohlédnete sportovní skleněné trofeje, mince a medaile.

Divadelní ples

Kdy: pátek 29. září ve 20.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 200 – 690 korun

Proč přijít: Další divadelní akce v rámci divadelní sezóny, která byla nazvána Triumf múz – osalvy dne, kdy múzy našly v Liberci svůj domov. Tradiční divadelní ples, jak ho znáte z Lidových sadů, se tentokrát odehraje v kulisách Šaldova divadla. Čeká vás živá hudba, půlnoční překvapení, dražba kostýmů nebo třeba křest knihy, která ke 140. výročí od otevření Šaldova divadla vznikla. Vše zakončí DJ v divadelním klubu Jimmy’s. Tančit se bude na novém jevišti a posedět můžete i v hledišti, vstup do sálu ovšem bude bez občerstvení. Program plesu najdete na webu divadla: www.saldovo-divadlo.cz.

Regionální den železnice

Kdy: sobota 30. září

Kde: Liberecký kraj

Proč přijít: Poslední zářijovou sobotu se bude konat další ze série regionálních dnů železnice. Centrem oslav se tentokrát stane Liberec. Návštěvníci se mohou těšit na jízdy parního vlaku v čele s lokomotivou „Kafemlejnek“, na nostalgické projížďky historickými motorovými vozy „Hurvínek“ a „Singrovka“ a také na výstavu železničních vozidel. Z libereckého nádraží bude jezdit i motorový vůz řady 810, který sveze zájemce do depa kolejových vozidel nebo na komentované prohlídky tramvajové vozovny. Hlavní atrakcí libereckého Regionálního dne železnice, který se letos uskuteční v sobotu 30. září, budou nostalgické jízdy historických vlaků. V sobotu v 6:46 vyrazí z Turnova do Liberce parní vlak s lokomotivou 310.0134 (Kafemlejnek). Historická souprava složená z historických vozů řady Ce, tzv. Rybáků, pojede přes Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce n. N. a Jeřmanice a do Liberce dorazí v 9:05. Než se pozdě odpoledne vydá parní vlak z Liberce (odj. 16:46) po stejné trase zpět do Turnova, uskuteční ještě dvě jízdy tam a zpět do Mníšku u Liberce (odj. z Liberce v 9:47 a ve 14:47) a jednu jízdu oběma směry do Chrastavy (odj. z Liberce ve 12:40).

Na sobotu jsou plánované také jízdy historického motorového vozu ř. M 131.1 (Hurvínek), který sveze cestující nejdříve z České Lípy hl.n. (odj. 7:40) přes Mimoň do Liberce (příj. v 9:17), a poté uskuteční dvě jízdy z Liberce přes Vesec do Jablonce nad Nisou a zpět (odj. z Liberce v 10:01 a 14:01, zpět z Jablonce v 11:25 a 15:25). V 16:35 se pak bude vracet do České Lípy hl.n., kam přijede v 18:14.

Speciální jízdy budou připravené také na naší nejstrmější železnici, kořenovské zubačce. Po této trati vyrazí historický motorový vůz ř. M240.0 (Singrovka / Kachna). Odjíždět bude z Kořenova v 7:15 a pojede přes Tanvald, Smržovku, Jablonec a Vesec do Liberce (příj. v 8:49). Zpět se bude vlak vracet po stejné trase, odjezd z Liberce bude v 17:02. Více podrobností najdete ZDE.

Krajské myslivecké slavnosti

Kdy: sobota 30. září v 9.00

Kde: Státní zámek Sychrov

Proč přijít: Okresní myslivecké spolky Libereckého kraje srdečně zvou, u příležitosti 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty, na Krajské myslivecké slavnosti na Sychrově. Akce bude zahájena slavnostním průvodem z obce Radimovice, přes Čestný dvůr a nádvoří, do areálu parku. Do kroku zahraje dechová hudba. Přítomné přivítá kníže Rohan a patroni myslivosti. Připraven je bohatý program, který chce představit českou myslivost, její zvyky a tradice, v celé její pestrosti. Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení trubačů, vábení zvěře, ukázky práce loveckých psů, sokolnictví, módní přehlídku mysliveckého odívání, ale také na soutěže a zážitkové aktivity pro děti i dospělé. Nebudou chybět prodejní stánky regionálních výrobců, a samozřejmě bohaté občerstvení, spojené s ochutnávkami zvěřinových specialit. Akce je určena jak myslivcům, tak široké veřejnosti, vstup je zdarma a bez psů. Podrobný program najdete na www.zamek-sychrov.cz.

Hudba z foyer

Kdy: sobota 30. září ve 16.00

Kde: Divadlo F. X. Šaldy, Liberec

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Další z komorních koncertů je tentokrát věnován 130. výročí liberecké radnice. Zazní Klavírní trio Felixe Mendelssohna Bartholda a Bedřicha Smetany v podání Ondřeje Olosa na klavír, Marcely Mikoláškové na housle a Vladimíra Sanvita na violoncello.

Večer s Janem Přeučilem

Kdy: sobota 30. září v 18.00

Kde: Knihkupectví a antikvariát Fryč, Liberec

Proč přijít: Elegán, oblíbený filmový a divadelní herec a vysokoškolský pedagog specializující se zejména na výuku rétoriky. Nenechte si ujít zábavný pořad s Janem Přeučilem v komorním prostředí v centru Liberce.

Václavské pochody

Kdy: sobota 30. září v 7.00

Kde: náměstí, Frýdlant

Proč přijít: Rekreačně – sportovní akce k Frýdlantu neodmyslitelně patří, vždyť se letos koná již 48. ročník. Nejedná se ovšem jen o chůzi, k té se přidala také cyklistika. Na pochod si můžete vybrat ze čtyř pěších tras od nenáročných 6 kilometrů až po úctyhodných 28 kilometrů. I pro cyklisty jsou připraveny čtyři cyklotrasy. Nejkratší měří 22 kilometrů a nejdelší 54 kilometrů, přičemž na trasách je zajištěno občerstvení. Jakýkoli sportovní výkon zaslouží odměnu, takže v cíli na vás bude čekat pamětní karta, špekáček na opečení a ještě vám zahraje country kapela Narychlo.

Co malí medvědi o podzimu nevědí

Kdy: neděle 1. října ve 10.00

Kde: Kulturní centrum Vratislavice, Liberec

Proč přijít: Veselá pohádka Divadélka Koloběžka pro podzimní nečas, kdy padá listí ze stromů, šípky dozrávají a příroda se chystá k zimnímu spánku. Však ani medvíďata nemůžou zůstat se zimními přípravami pozadu.

Hurá za dobrodružstvím

Kdy: neděle 1. října v 16.00

Kde: Lidové sady, Liberec

Za kolik: 320 korun

Proč přijít: Písničkový pořad dětmi oblíbené Míši Růžičkové protkaný zajímavým příběhem provede malé diváky na cestách za dobrodružstvím. Pro děti jsou připravené písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší Zeměkoule a které mají za cíl pobavit, ale rovněž děti naučí spoustu nového nenásilnou formou. Zazní také Míšiny nejznámější písničky jako je Sloník Toník, Mořská víla Lili, Na rovníku (Hurá prší) anebo písnička na přání. Představení je vhodné pro děti již od 2 let a po skončení pořadu bude možné se s Míšou setkat, vyfotit a nechat si ji podepsat.

Na slovíčko s Pavlem Zedníčkem

Kdy: neděle 1. října v 15.00

Kde: kino, Hejnice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Zábavný pořad s oblíbeným českým hercem a komikem Pavlem Zedníčkem, jehož jméno je zárukou zábavy a smíchu přijíždí do Hejnic. Svými příhodami a geniálním podáním vás známý a populární herec, který momentálně září v seriálu Jedna rodina jako poněkud moderní dědeček, dokáže rozesmát a fantasticky zabavit. Pořadem provází moderátor Jiří Vaníček. Po skončení pořadu bude následovat autogramiáda. Protože si v neděli připomínáme den seniorů, návštěvníci od 65 let mají vstup na představení zdarma jako dárek.

ČESKOLIPSKO

Svatováclavský koncert

Kdy: čtvrtek 28. září v 19.00

Kde: Městské divadlo, Nový Bor

Za kolik: 390/490 korun

Proč přijít: Klavírní zaměření letošního festivalového ročníku naplno rozkvete prvním vystoupením umělecké garantky Jitky Čechové na slavnostním svatováclavském koncertu. Tato vynikající česká klavíristka je za své interpretační kvality ověnčená celou řadou ocenění na českém i mezinárodním poli. Těžiště jejího repertoáru představují díla českých autorů, její inaugurační koncert však bude pestřejší. Nabídne totiž hned tři podoby klavíru jako sólového nástroje, a to v klavírním triu, duu s houslemi či trubkou. Rozkošné dílo Beethovenova současníka Voříška zazní ve společnosti mladistvého kusu romantika Mendelssohna-Bartholdyho a vtipného raného opusu modernisty Dmitrije Šostakoviče. Jitka Čechová pro tento večer přizvala navíc svůj dvorní ansámbl – Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, které patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti a s nímž Čechová v posledních letech pravidelně sbírá ta nejvyšší mezinárodní uznání. Svatováclavský klavírní koktejl namíchaný společně s pardubickými filharmoniky překvapí svou pikantní pestrostí a potěší svým půvabem, a tedy bude mít bezpochyby svých pět pé.

City Cross Run & Walk

Kdy: sobota 30. září od 8.00

Kde: náměstí T. G. Masaryka, Česká Lípa

Proč přijít: V sobotu 30. září proběhne v České Lípě osmý ročník závodu City Cross Run & Walk. Z běžeckých tratí zůstává zachován hlavní závod na 21 km, poté také kratší trasa na 7 km. V programu bude opět i nejkratší závod na 3 km, který se běžel poprvé v loňském roce a pořadatelům se osvědčil. Kromě běžeckých závodů bude opět připraven i rodinný závod na 1 km, školní štafety na 7×1 km pro kolektivy žáků ZŠ prvního a druhého stupně, chybět nebude ani sedmikilometrová procházka.

Historické klání

Kdy: sobota 30. září

Kde: hrad Houska

Proč přijít: Na Housce se rozloučí s letošní sezónou šermem a ukázkami zbraní. Pro návštěvníky je připraveno i malé překvapení, a to před poslední prohlídkou, která začne v 15 hodin.

Václavský jarmark

Kdy: sobota 30. září od 9.00

Kde: Zámecká zahrada, Svojkov

Za kolik: 50 korun (děti zdarma)

Proč přijít: 11. Václavský jarmark s tradiční zabijačkou a přehlídkou tradičních řemesel, divadlem pro děti i vystoupením mažoretek, koncertem a zábavnými dílnami.

Hurá za dobrodružstvím

Kdy: sobota 30. září v 16.00

Kde: KD Crystal, Česká Lípa

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Písničkový pořad dětmi oblíbené Míši Růžičkové protkaný zajímavým příběhem provede malé diváky na cestách za dobrodružstvím. Pro děti jsou připravené písničky o zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší Zeměkoule a které mají za cíl pobavit, ale rovněž děti naučí spoustu nového nenásilnou formou. Zazní také Míšiny nejznámější písničky jako je Sloník Toník, Mořská víla Lili, Na rovníku (Hurá prší) anebo písnička na přání. Představení je vhodné pro děti již od 2 let.

JazzBakers

Kdy: sobota 30. září ve 20.00

Kde: Hudební klub Píchlá Nota, Doksy

Proč přijít: Jazzová formace pod vedením Jiřího Homoly známá již léta z českolipské jazzové scény se představí znovu v Doksech. Kapela vznikla spontánně zhruba před 15 lety z účastníků Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantě. Současná sestava muzikantů v čele s Lucií Knoblochovou má v repertoáru nejen jazzové standardy, ale i písničky, které s jazzem prostě souvisí. Vystoupení JazzBakers vždy stojí za návštěvu.

Jiří Krampol – V plné síle

Kdy: neděle 1. října v 19.00

Kde: kino Máj Doksy

Proč přijít: Jiří Krampol, Šimon Pečenka a Josef Hejcman vás provedou zábavným pořadem plným veselých historek, vyprávění, vtipů a písniček a to u příležitosti oslav Dne seniorů.

Oslavy Dne zvířat

Kdy: neděle 1. října (do 6. října)

Kde: Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie a Ekoporadna Orsej si ve spolupráci s dalšími organizacemi dovolují pozvat malé i velké na Oslavy Dne zvířat. Program oslav je rozložen do prvního říjnového týdne. Už v neděli 1. října se začíná Festivalem ptactva, který se koná na Mnišských loukách ve spolupráci s Českou společností ornitologickou. Úterý 3. října je věnováno školkám a žákům prvního stupně. V zahradě muzea bude připraveno 12 stanovišť. Letos nebude tak striktní časový harmonogram a bude moci přijít více kolektivů, i tak je ale nutné se předem objednat, protože v zahradě bude mnoho zvířat a muzeum garantuje dodržení jejich welfare. Ve středu 4. října se zahrada otevře pro veřejnost znovu. A přijít může kdokoliv. V 10 hodin vystoupí se svými dravci profesionální sokolník Milan Straka. Kromě tradiční ukázky dravců jako je výr, raroh, různé druhy káňat a dalších se bude i létat. V pátek 6. října dostanou prostor větší děti. Zváni jsou žáci 2. stupně, ale i středních škol na přednášky Josefa Rutterleho, správce Ptačího parku Mnišské louky, od 8.30 a od 10 hodin vystoupí entomolog a zoolog VMG Lukáš Blažej s přednáškou o zmijích. Kromě toho, že se bude věnovat „naší“ zmiji obecné, pohovoří i o chovu zmijí z celého světa. Na přednášky je nutné se předem objednat.

Světový festival ptactva

Kdy: neděle 1. října v 9.00

Kde: Ptačí park Mnišské louky, Česká Lípa

Proč přijít: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje a Ekoporadna Orsej si ve spolupráci s Českou společností ornitologickou dovolují pozvat všechny milovníky přírody na letošní Světový festival ptactva, který se koná v rámci muzejních Oslav Dne zvířat. Podzimní festival je věnován ptačí migraci, která je v tomto období v plném proudu. Projdete si okružní stezku vznikajícím ptačím parkem, během níž budete pozorovat jak ptáky přímo v parku, tak především poslouchat ty, kteří budou protahovat nad vašimi hlavami. Dále si povíte něco o novinkách a nadcházejících akcích, plánech a činnostech, které se v brzké době na Mnišských loukách uskuteční.

Součástí festivalu bude i tradiční ukázka odchytu a kroužkování pěvců, doprovodný program pro děti, možnost odnést si některé ze zajímavých materiálů ČSO a nahlédnout do literatury týkající se migrace ptáků. Organizátoři také doporučují s sebou dalekohledy a hlavně vhodnou obuv na procházku mokřady. V rámci Oslav Dne zvířat bude ptákům věnována i středa 4. října, kdy v zahradě Vlastivědného muzea a galerie vystoupí sokolník Milan Straka se show, během níž budou k vidění i průlety orlů mezi diváky.