KDY: 30.11. 14:00

KDE: Parkhotel Smržovka

ZA KOLIK: 200,-/250,-

Za devět let, se díky Vám všem vybralo a pomohlo úctyhodné řádce nemocných, postižených a starých lidiček.

Pomáháme postiženým klientům z Domova Maxov, babičkám a dědečkům z Domovů pro seniory na okolí a naše korunky putovaly i na opravu kostela sv. Michaela Archanděla na Smržovce.

Již devět let se na Parkhotelu na Smržovce rozzáří do tmy "Maják", který nerozsvěcuje žádná elektrika, ale ta nejkrásnější energie, kterou známe, láska a porozumění.

A pomáhat budeme, to mi věřte, navzdory všemu.

Na naší pomoc čeká malá Nelinka z Jablonce nad Nisou, devítileté Nelince byl měsíc po narození diagnostikován - syndrom Cri du chat.

Jedná se o vzácné a těžké, geneticky podmíněné postižení. Kromě opožděné a nekoordinované motoriky to s sebou nese především mentální hendikep, afázii a psychiatrické a psychické problémy.

Za svůj krátký život však Nelinka dokázala v mnohém svou diagnózu přesáhnout a její pokroky se rovnají zázraku.

Za tím vším je každodenní, intenzivní a po všech stránkách náročná péče její maminky.

Maminka Nelinky korunky použije na různé druhy rehabilitací a rehabilitační pobyt, kde by ji velice ráda dopřála nejenom dril ve formě cvičení, ale především radost.

Maminčiným vroucím přáním je také pořídit speciálně upravené kolo, které by jim pomohlo získat alespoň částečnou volnost pohybu na „obyčejné“ výlety, prostě vše, co mají zdravé děti a jejich rodiče většinou jako samozřejmost.

Korunky pro Nelinku pošleme přes Nadaci Preciosa, díky které ještě její částka naroste. A Vás všechny moc a moc prosím, přijďte a zatančete si s námi.