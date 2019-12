KDY: 20.12. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 150,-

Vichr z hor - hra Momenty v másle - svět se nezadržitelně točí a my s ním. Každý z nás to chtěl alespoň jednou za život na chvíli zastavit. Mít čas.

V takovém okamžiku je minulost, přítomnost a budoucnost na rosném bodu. A veškerý děj může mít nečekaný spád…

Koncert kapely Nůž - i letos vánoční náruč plnou pohody na proužky rozřeže každoroční Nůž. Je to láska? Je to osud? Je to bláznovství? Ano! Dvacátého v pátek!