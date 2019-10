KDY: 26.10.-27.10. 9:00-17:00

KDE: Muzeum skla a bižuterie

ZA KOLIK: zdarma

I Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je součástí projektu Křišťálové údolí, které poprvé otevírá své brány o víkendu 26. – 27. října. Připravili pro Vás nejen zcela volný vstup do expozic, ale zejména ukázky tradičních horkých technik výroby skla, tedy tažení figurek a zvířátek nebo foukání technického skla u kahanu.

Křišťálové údolí je marketingový projekt Libereckého kraje, který vzešel původně ze společnosti Preciosa. Jeho cílem je prezentovat celý region od Kamenického Šenova až po Harrachov jako místa, kde se rodí sklo, a lákat do něj návštěvníky za autentickým skleněným zážitkem. Dnešní turista chce vidět celý proces ruční výroby a sledovat, jak vzniká křehký výrobek ze skla. A právě takový zážitek mu chceme nabídnout v rámci víkendu Křišťálového údolí u nás v muzeu. Každý návštěvník může sledovat ruce zručných studentů ze Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou.

Neměli by ale opomenout ani návštěvu jedinečných stálých expozic, které pravidelně obměňujeme a doplňujeme. Projít se Čarovnou zahradou skla sedmi století anebo zažít Nekonečný příběh bižuterie - to je originalita, kterou našim návštěvníkům nabízíme. Jsme z Křišťálového údolí, a jsme na to pyšní.

Návštěvu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou zcela zdarma, v rámci „výkopu“ projektu Křišťálové údolí, můžete využít po celý víkend 26. a 27. října, a to od 9 do 17 hodin. Muzeum bude ale mimořádně a zdarma otevřeno také v pondělí 28. října, kdy je státní svátek.