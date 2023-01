První letošní farmářské trhy budou ve znamení zabijačkových trhů od mistra řezníka. Nebudou chybět jitrnice, jelita, zabíjačková polévka, guláš a další dobroty. Nebudou chybět ani další pochutiny z řad jídla a pití a samozřejmě řemeslný trh.

Peripetiemi a serpentinami orální historie na Českolipsku

KDY: Sobota 21. ledna ve 14 hodin

KDE: galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa



Orální historie je výzkumná metoda, která se ve světě a později u nás začala rozvíjet v 60. letech minulého století. V českolipském muzeu se jí současný historik novodobých dějin – Tomáš Cidlina zabývá deset let. Jak s ní pracuje, jaké lidi oslovuje, proč zrovna je a co vše se od pamětníků dozvídá a nakolik hraje jejich vyprávění roli při jeho hlubším poznání dějin regionu – to vše se dozvíte na sobotní přednášce.

Andělské vznášení

KDY: probíhá do 31. března

KDE: Městské kino Nový Bor

ZA KOLIK: vstup zdarma

Tvorbu olomouckého výtvarníka a sochaře Jana Naše mohou návštěvníci zhlédnout v novoborském kině. Jeho monumentální šestimetrová plastika se například vyjímá v Krkonošském národním parku. Další jeho plastiky můžete vidět i v Holandsku, Praze či Olomouci. V kině budou k vidění jeho menší objekty a šperky. Šestnáct dřevěných andělů vyrobených z jabloňových letorostů se bude vznášet u stropu ve foyer kina. Největším zájmem Jana Naše bylo dřevo. Vybral si jej proto, že je to živá hmota. Souzněl s ním. Miloval tvoření, objevování tvarů. Věnoval se dřevěnému šperku a malým plastikám, kterým říkal hmatky. Těch vytvořil velké množství, mnohé měly i kinetickou funkci.

The Viv a hosté

KDY: Sobota 21. ledna v 19 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa



Na akustickém koncertě představí kapela nové české písně, vystoupí s nimi několik exkluzivních hostů a poprvé se U černocha představí mladoboleslavští STA - sehraná partička tří grungeových nadšenců, se kterými si zazpíváte nejeden známý song.

Masopust ztracený v čase

KDY: probíhá do 26. února

KDE: start - Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: zdarma

Tematická stezka přibližuje dětem masopustní tradice a zvyklosti našich předků. Hlavní postava, chlapec Kuba, otevře dveře s nápisem K+M+B 1922 a dostane se doprostřed venkovského masopustního veselí začátku minulého století. Prochází jednotlivá stavení ve vesnici a snaží se dostat zpátky do své doby. Začátek stezky je opět u Městského muzea, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartičky je též možno stáhnout na www.kulturamimon.cz). Trasa dále vede po nábřeží přes Kamenný most, pokračuje přes Zámecký most k dolnímu sídlišti Ralsko, podél plotu koupaliště Vranovskou alejí. Poslední úkol a také správné řešení je u občerstvení U kaštanu na konci Vranovské aleje. Pokud máte ve svém telefonu nainstalované mapy a čtečku QR kódů, můžete si trasu stáhnout do telefonu.

Flamenco večer

KDY: Sobota 21. ledna v 19 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 150 Kč



Tanec, hudba, dobré pití, povídání o flamencu s Janou Legezovou a jejími studentkami.

JABLONECKO

Maturitní ples O4A VOŠMOA

KDY: Pátek 20. ledna od 19 hodin

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 250 – 300 Kč

Maturitní ples Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie nese podtitul Velká maturitní loupež. Večerem provází moderátor Petr Vydra. K tanci a poslechu zahraje kapela H!T! Foto koutek – Fotocool.

Pocta Zuzaně Navarové

KDY: Pátek 20. ledna od 19 hodin

KDE: sál KC Golf Semily

ZA KOLIK: 280 Kč



Na koncertě uslyšíte písně kapel Nerez i Koa v originálním podání šestičlenné sestavy v čele s Barborou Červinkovou.

Jizerský pašerák

KDY: Sobota 21. ledna od 13 hodin

KDE: na Polubném za školkou

Maškarní sáňkovačka. Vezměte sáně, boby, masky a přijďte si užít odpoledne. Pro děti bude připravena dráha na sáňkování, chybět nebude hon na pašeráka, návštěva Tří králů, vyjížďky na saních s koňským spřežením a možná přijde i Krakonoš. Připraveno bude také bohaté občerstvení – bramboráky, zabíjačkové dobroty a klobásy z udírny.

Myslivecký bál

KDY: Sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: kulturní dům Držkov

ZA KOLIK: 150 Kč



Myslivecký ples s bohatou tombolou a vynikající kuchyní. Pokladna bude otevřena od 19 hodin a ples bude oficiálně zahájen ve 20:00. Kuchyně je zajištěna a můžete se těšit na nabídku z divoké zvěřiny. Celý večer bude doprovázet hudební skupina Koloseum a samozřejmě se můžete těšit na bohatou tombolu.

Mrakoplaš a Poslední šance Míry Ošance

KDY: Sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč

Pohodový bluesový folk-rockový koncert.

Myslivecký ples

KDY: Sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: KD Sklář Desná



Plesová sezona je v plném proudu. Tančit můžete vyrazit třeba do Desné.

Městský sklářský ples

KDY: Pátek 20. ledna od 20 hodin

KDE: sokolovna Železný Brod

ZA KOLIK: 95/150 Kč

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Sky Way z Jablonce nad Nisou. V průběhu večera předvedou své taneční umění sportovní páry z turnovské taneční školy Ilma. Pro všechny zúčastněné je připravena bohatá tombola, která je tvořena nejen výrobky sklářů, ale i s přispěním mnoha železnobrodských podnikatelů a živnostníků. Vstupenky a rezervace míst v předprodeji v infocentru v radnici.

Kam na výlet v Krkonoších? Vydejte se zasněženými vrcholy kolem Zeleného potoka

Myslivecký bál

KDY: Sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: Parkhotel Smržovka

ZA KOLIK: 250 Kč



Myslivci ze Smržovky zvou na tradiční ples.

Tanvaldský sportovní ples

KDY: Sobota 21. ledna od 20 hodin

KDE: sportovní hala ZŠ Sportovní Tanvald

ZA KOLIK: 200/250 Kč

TJ Tanvald zve na tradiční sportovní ples. Vstup jen ve společenském oděvu. Bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje H!T!.

Dětský maškarní karneval

KDY: Neděle 22. ledna od 14 hodin

KDE: kulturní dům Držkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Celým maškarním karnevalem bude provázet moderátor Zdeněk Kaňka a pro děti jsou připraveny soutěže, dětské dílničky, hry a samozřejmě drobné občerstvení.

LIBERECKO

Špitál: Jiří Jiroutek, Petr Šimr

KDY: Pátek 20. ledna v 17 hodin (do 19. března)

KDE: Malá výstavní síň

Výstava fotografií významných libereckých fotografů. Slovo ŠPITÁL ve většině z nás nevzbuzuje příjemné pocity. Naopak většině z nás naskakuje husí kůže. Ovšem viděno objektivem Jiřího Jiroutka a Petra Šimra dostává ŠPITÁL zcela jiný rozměr. Jiří Jiroutek se zaměřuje více na architektonické detaily interiéru, které se ve zvětšenině dostanou do jiných poloh vnímání a významu. Petr Šimr s ironií až s černým humorem zachycuje detaily svého těla a předmětů, které staví až do sarkastických situací. Forma a zpracování fotografie je také odlišná. Jiří Jiroutek volí nečekaně poprvé i barevnou fotografii, kterou přenáší na velkoplošné desky. Naopak Petr Šimr se drží klasické černobílé fotografie, kterou adjustuje na černý podklad, tím podtrhuje syrovost prostředí a situace.

Záhada jizerského Yettiho

KDY: Pátek 20. ledna v 19 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 150 Kč



Hru, ve které snadno zabloudí divák i nejeden člen hereckého ansámblu, uvádí Úplně Nenormální Ochotnický Spolek.

Lázně na dotek, oči na dlani

KDY: Sobota 21.ledna od 10 hodin

KDE: Oblastní galerie Liberec - Lázně

ZA KOLIK: 50/100 Kč

Jak probíhá návštěva galerie bez jednoho ze smyslů – a to zraku? Sobotní výtvarná díla pro veřejnost se koná od 10 do 13 hodin a přijít lze kdykoli v tomto čase. Jedná se o haptický zážitkový program, ve kterém si představíte budovu galerie a její zajímavosti. Lektorka vás provede budovou, kde poznáte různé materiály i textury, které si můžete vlastnoručně osahat. A protože jsou v galerii i předměty, na které se sahat nesmí, zpracovali tady pro vás speciální dotykové boxy, abyste o zážitek nebyli ochuzeni. Materiály i popisky jsou k dispozici v černotisku i Braillově písmu. Program je vhodný pro slabozraké a nevidomé, ale i pro širokou veřejnost.

Kouzlo mlhavého závoje

KDY: Sobota 21. ledna v 10 hodin

KDE: sokolovna Český Dub



Na loutkovou pohádku zve všechny děti a jejich doprovod Loutkový soubor Ještěd.

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

KDY: Sobota 21. ledna v 10 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč

Na speciálně upraveném jevišti, v těsné blízkosti diváků, vzniká postupně velká železnice a odvíjí se příběh pejska, který během pátrání po své psí kamarádce překonává strach z neznáma a vrhá se po hlavě vstříc velkému železničnímu dobrodružství. Vzhledem k tomu, že je představení určeno těm opravdu nejmenším divákům, je téměř beze slov, o to více však plné zvuků, nálad a pocitů. Zážitek z představení navíc umocňuje kontaktní jeviště, kolem kterého děti sedí a mají tak celé dění téměř na dosah.

Večer v Naivním: Imjoy & okrsek N.

KDY: Sobota 21. ledna v 19:30

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 210 Kč



Jste zváni na další večer v Naivním se spolkem divadelní improvizace. Jak vypadá týden na policejním okrsku N? Co obnáší tvrdá policejní práce a jak probíhá výslech? A kdo je pachatel? Divadelní spolek Imjoy vás opět nechá nahlédnout do své improvizátorské kuchyně.

Xavier Baumaxa

KDY: Sobota 21. ledna ve 21 hodin

KDE: Bunkr music klub Liberec

ZA KOLIK: 220 Kč

Xavier, jak je již jeho zvykem, zavítá opět do Bunkru zpříjemnit vám začátek roku.

Jak vyzrát na bacily

KDY: Neděle 22. ledna v 10 hodin

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 60 Kč



Veselá a poučná pohádka Divadélka Koloběžka i pro nejmenší, ve které hrají mimo jiné Bacil a Vitamín Cé. Honza Paleček dostane rýmu a teplotu, ale naštěstí přijde pan doktor a poradí mu, jak zatočit s bacily.

Karlova a Jaromírova pohádka

KDY: Neděle 22. ledna v 15 hodin

KDE: Café Jazzová Osvěžovna Frýdlant

ZA KOLIK: 50 Kč

Tradiční Erbenova Jabloňová panna vyprávěná velmi netradičně, za pomoci gramofonových desek a dalšího haraburdí. Je vhodná pro děti od 4 let, koncipovaná ovšem i jako zábava pro dospělé. Hraje se naprosto interaktivně a participačně. V příběhu je vše, co ve správné pohádce nesmí chybět - statečný princ, krásná zakletá princezna anebo zlá ježibaba.

Nedělní pohádky: Nevěsta bílého medvěda

KDY: Neděle 22. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec



Zakletého prince proměněného v medvěda zachrání dcera dřevorubce a pomohou jí strašidelní nosatci a hlavně její vytrvalá láska. Působivá kombinace drobných loutek a masek vytváří baladický příběh z dalekého severu, který se hodí hrát v zimních měsících.